ГРАЖДАНЕ СОЖИТЕЛИ

Подробности Жизнь 13.09.2017 13:57

Ну очень

актуальная тема!



То ли дождик, то ли снег…

То ли в браке, то ли нет…



"как-то не подумали"



- Мы познакомились в наркологии. Ничего такого не подумайте, я работала там медсестрой, а Карима привезли к нам в жутком состоянии. Он был из тех, про кого говорят: пьёт каждый день, а иногда у него ещё и запои случаются.



Мне было тогда сорок два года. Карим на год моложе, но выглядел, конечно, ужасно. Можете себе представить… Я в первую минуту, как его увидела, решила, что ему далеко за шестьдесят.



А потом прокапали его. Чуть посвежел. Разговорились мы с ним о том о сём. Я к нему душой потянулась. Женщины ведь, знаете, разные бывают. Кому-то богатого мужика подавай, кому-то известного, знаменитого, чтобы им можно было гордиться. А у меня всё построено на жалости. Если мне человека жалко, значит, могу со временем его и полюбить, и зауважать.



Про нас, пожалуй, можно сказать: встретились два одиночества. У меня как-то вовремя не получилось замуж выйти, хотя отношения с мужчинами были, конечно. Сначала долго и тяжело болела мама, и я разрывалась между Бишкеком и Кара-Балтой. По два-три раза в неделю туда-сюда ездила, туда возила лекарства и столичных врачей, оттуда - мамину консервацию.



В Бишкеке жила на квартире: своё жильё купить здесь немыслимо, особенно при моей зарплате. Потом мама умерла… Её кара-балтинская квартира стала моей. И можно было бы, наверное, её продать и купить хоть какую-то жилплощадь в Бишкеке.



Я её и продала. Но деньги разошлись…



- Как это разошлись? - не понимаю я мою собеседницу. Женщина решила поговорить на тему так называемого гражданского брака, прочитав в одном из последних номеров нашей газеты статью "Женатый холостяк". Обещала, что будет интересно. - Квартира - любая! - недёшево стоит. Неужели вам удалось в один присест проесть все эти деньги?!



- Ну не проесть… Не совсем проесть. Я вам сейчас объясню.



Карима мне было жалко. Он между капельницами рассказал, что тоже давно и безнадёжно один. Правда, в отличие от меня, живёт в собственной "однушке". Не работает - получает пенсию по инвалидности. Руки-ноги у него целы, есть некое общее заболевание. Да последние годы ещё и с алкоголем проблема.



Я ему, конечно, говорила, что и всем пациентам говорю: пить надо бросать, и чем скорее, тем лучше. Так и до цирроза недалеко. И бросать надо именно самому, именно добровольно, потому что ни один нарколог, каким бы светилом он ни был, насильно никого от алкоголизма не вылечит.

Карим слушал, согласно кивал… Но так, впрочем, все пациенты себя ведут. Выписываются из стационара - и всё возвращается на круги своя.



Карим перед выпиской попросил у меня номер телефона. Я дала. Хотя была почти на сто процентов уверена: звонить не станет. Мне ведь до него многие пациенты тут в любви признавались. А потом случайно встречали на улице - и не здоровались даже.



А Карим позвонил через неделю после своей выписки. В гости пригласил. По голосу я поняла, что он опять навеселе. Расстроилась, конечно.



Приехала (адрес он мне сказал). Дома у него застала понятный и объяснимый бардак, горы пустых бутылок - и совершенно пустой холодильник.

- Ты бы, - говорю, - хоть из розетки его выключил, чего он зря электричество "жрёт"?



- Пусть жрёт, - машет рукой Карим. - Я и сам бы сейчас пожрал чего-нибудь…



Я спохватилась: он же, скорее всего, эту неделю после выписки только пьёт, даже не закусывая. А вдруг язва? А вдруг ещё что-нибудь похуже? Как же можно так наплевательски к своему здоровью относиться?!



- Давай деньги, - говорю. - Я в магазин сбегаю. Если б знала, с собой бы продукты принесла, приготовила что-нибудь.



Денег он дал. Тогда дал. Потом за всё платила в основном я. Но что было потом - об этом разговор особый.



Несколько дней я навещала его после работы. Приносила еду в баночках и контейнерах. Смотрела, как он ест. Жадно, давясь, как будто месяц голодал. Опять жалость меня душила. Или уже не жалость?



Терпеть не могу современную эстраду, попсу. Но весь следующий день слушала песню "Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не смогу". Взрослая сорокалетняя тётка, представляла, что это Карим для меня поёт… Зацепил всё-таки он меня сильно.



Через пару недель Карим позвал меня к себе жить. Вроде как предложение мне сделал. Ты, мол, одна, я тоже один, всё равно каждый день ты, мол, ко мне мотаешься - какой смысл? Перевози сюда вещи, будь полноправной хозяйкой.



Я ему условие поставила: не пить. Он удивился: "Вообще?". "А иначе, - говорю твёрдо, - ничего у нас не получится". Он обещал попробовать.



Получилось не сразу. Вам интересно, куда незаметно разошлись деньги от продажи моей кара-балтинской квартиры? Я вам скажу, куда. Как только мы с Каримом его не лечили! Куда только я его не возила, в каких клиниках он только не лежал! У него там ещё куча сопутствующих болячек вылезла - тоже надо было лечить. А один только билет на самолёт до Москвы знаете, сколько стоит? А одна только консультация у хорошего нарколога?



Вот в том-то и дело.



В принципе жили мы с Каримом неплохо. Я видела, что он ко мне тянется. Что изо всех сил старается соответствовать моим представлениям о надёжном спутнике жизни. Три или четыре года мы вместе боролись с его проблемой. Пока не настал наконец такой момент, когда оба поняли: всё, можно вздохнуть с облегчением!



Расслабляться, правда, не приходится. Выпивать ему нельзя совсем, ни глотка, иначе снова сорвётся.



Он и не пил. Квартиру я привела в относительный порядок, ремонт сделала. Моей зарплаты и его пенсии нам на жизнь хватало. Было что поесть, было во что одеться - чего ещё нам надо?



Иногда я пыталась расспросить Карима о его родственниках. Не может ведь быть такого, чтобы мужик дожил до сорока с лишним лет и не обзавёлся ни женой, ни детьми!



Карим рассказывал, что мать умерла, когда ему едва исполнилось девятнадцать. Отца своего он и вовсе не знает. Братьев-сестёр у него нет. Был женат когда-то - неофициально, но семь лет прожил с женщиной. Потом расстались и больше не виделись.



- А дети? - спрашивала я его.



- А что дети? - Карим морщился. - Где они, эти дети? Какой от них толк?



Так я и не понимала, есть у него дети или нет. Но понимала, что эти разговоры ему неприятны. И замолкала.



С Каримом мы жили дольше, чем он прожил с первой женой. Одиннадцать лет. Правда, тоже в гражданском браке…



- А может, - перебиваю женщину, - хватит уже так ЭТО называть? Кто и когда вообще придумал называть гражданским браком обыкновенное сожительство? Гражданский (он же светский) брак - это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствующих государственных органах без участия органов религиозных. Вы ведь с Каримом в загс не ходили, я правильно понимаю?



- Не ходили. Даже не думали об этом. По мусульманским обычаям тоже свадьбу не делали. Вроде как незачем. Он муж, я жена, мы друг про друга это знаем, всё нас устраивает - чего ещё? Сейчас, правда, думаю, что всё-таки надо было нам как-то юридически наши отношения оформить…



Умер мой гражданский муж (ну хорошо, пусть будет сожитель) внезапно. Во сне. Утром я пошла на кухню чайник поставить, возвращаюсь в комнату - а он не дышит.



Вызвала, конечно, "скорую", увезли его в морг. В свидетельстве о смерти написали "острая сердечная недостаточность". Следователь спросил меня: "Вы жена? Вы хоронить будете?".



А кто же, если не я?!



Помогли соседи, коллеги по работе. Сообща всё сделали как надо. Я пожилую соседку Карима всё выспрашивала, не знает ли она что-нибудь про каких-нибудь его родственников. Та отвечала, что, насколько ей известно, у него есть дочь. Само собой, взрослая, самостоятельная женщина. Но где её искать? С самого раннего детства её никто не видел, включая самого Карима.



Я очень переживала. Неправильно это - не сообщить дочери о смерти её отца. Искала её в социальных сетях. Надеялась, что она, может быть, носит фамилию Карима. Оказалось, что фамилия у неё давно другая. Но я всё равно в конце концов её отыскала, представляете?! Капля, говорят, камень точит.



Дочку Карима зовут… допустим, Салима. Она замужем, у неё двое детей, живёт она, к счастью, недалеко - в Казахстане. Как только я удостоверилась, что она - это она, написала ей длинное письмо. О том, каким хорошим человеком был её папа, как и когда он скончался…



"А вы ему кто?" - спрашивает она в ответ.



"А я… вроде как жена".



"Понятно", - написала Салима и замолчала.



В Бишкек Салима нагрянула без предупреждения. Как-то вечером позвонила в дверь. Не дожидаясь приглашения, прошла в комнату. Осмотрелась:



- Так вы, значит, моя мамаша?



- Ну зачем вы так? - говорю. - Никто же не виноват, что жизнь так сложилась. Когда мы с вашим папой встретились, он сильно пил. Потом бросил. Подлечился немножко. Мог бы, конечно, ещё пожить, но так уж получилось…



- Сколько вы хотите? - спрашивает. - Я понимаю, что вы за отцом смотрели последние годы. Ухаживали. Спасибо вам. Сколько вы за это хотите? Тысячи долларов хватит?



Салима ещё много чего говорила. Я поняла только, что квартиру мне придётся освободить. Вещи свои я могу, конечно, забрать, как и то, что понравится из мебели. И деньги она мне даст - в благодарность, что ухаживала за её отцом. Но куда я пойду и где буду жить - это Салиму совершенно не волнует.



Я разговаривала с юристами. Мне объясняют, что можно, конечно, собрать у соседей подписи, что я одиннадцать лет прожила в этой квартире, что у нас с Каримом были фактически брачные отношения. Можно обратиться в суд… Но, скорее всего, ничего это не даст. Салима - настоящая, законная наследница. А кто я? Да, собственно, никто.



- А что мешало вам, - спрашиваю оставшуюся у разбитого корыта 53-летнюю женщину, - зарегистрировать брак? Карим был против?



- Не знаю… Наверное, не против. Просто как-то об этом не говорили, не думали…



"я свободна, он свободен"



- Коллектив у нас на работе в основном женский, - говорит ещё одна женщина, откликнувшаяся на публикацию о женатом холостяке. - Почти все коллеги замужем. Одна только без мужа.



Собрались как-то в обеденный перерыв поболтать. Дамы с солидным семейным стажем своих мужей обсуждают. Та, которая незамужняя, удивляется, изумляется, ужасается, руками всплёскивает: "Как хорошо, что у меня нет мужа! Вы все, наверное, сейчас мне завидуете".



Замужние, в свою очередь, её на место ставят: "Это ты нам завидуешь, потому и говоришь такие гадости. У самой-то не получается никак семью организовать".



Дядь Миша, электрик, мимо проходил. И так мимоходом заметил: "Чего вы на неё набросились, будто она среди вас одна такая? Вот Ирка тоже ведь не замужем".



Это про меня.



Я вообще-то всёгда считала себя замужней женщиной. С любимым мы живём вместе пятый год. Вот уже о детях задумываемся. А оказывается, по мнению дяди Миши, я не замужем.



Мнения разделились. Кто-то из коллег убеждён, что штамп в паспорте ничего не значит и ничего в жизни в лучшую сторону не меняет. Наоборот, убивает романтику и превращает совместное проживание в сплошную рутину. Кто-то возражает: ни за что, дескать, не согласилась бы жить с мужчиной без официальной регистрации. Мало ли что!



А я теперь уже даже и не знаю…



Вечером задала мужу (я всё-таки так его называю) вопрос в лоб:



- Почему ты на мне не женишься?



- А почему я должен на тебе жениться?



Такой ответ меня окончательно с толку сбил. Раньше, когда я ему намекала, что хорошо бы нам стать настоящей, законной семейной парой, он мягко отшучивался. Мог просто обнять меня покрепче, ничего не говоря, и мне было ясно, что любит, хотя и против бумажной волокиты.



И вдруг так резко, почти зло: "Почему я должен?"…



Наутро, правда, извинился за резкость. Но напомнил, что по-прежнему не понимает, что меня не устраивает в наших отношениях.



- А если ребёнок родится? - спрашиваю его. - Тогда мы наконец зарегистрируемся?



Отвечает, что ребёнка признает непременно. Особенно если это будет мальчик. Объясняет, что для записи ребёнка своим, для того, чтобы дать ему свою фамилию, мужчине вовсе не обязательно состоять в законном браке с матерью этого ребёнка. Он уже наводил справки по этому вопросу - на всякий случай. Узнавал, консультировался.



- Ах, ты уже и консультировался?! - что-то мне совсем нехорошо стало. Кто мы друг другу? Для чего мы вместе?



В "Одноклассниках" у меня статус "замужем". У него - "всё сложно". Чего же тут сложного? Живём вместе, ведём общее хозяйство, любим и уважаем друг друга (по крайней мере мне так казалось). Друг друга устраиваем по всем параметрам и критериям. Почему "сложно"?



- А если завтра я встречу девушку, мимо которой пройти не смогу? - слегка успокоившись, смягчившись и снова меня приобняв, развивает он тему. - Ну хорошо, не я, но если ты встретишь? Вот представь: выйдешь сейчас на улицу - а навстречу идёт ОН. А ты замужем…



- Со мной, - отвечаю, - такое не произойдёт. Я уже нашла ЕГО, уже определилась, и никто, кроме НЕГО - в смысле тебя, мне не нужен.



- Тебе легче, - вздыхает муж. И тут же опять взрывается: - Как же меня всё это достало! Ты хочешь мужа? Ищи! При чём тут я?!



Вот и поговорили. В такой ситуации для меня, наверное, самым правильным было бы собрать свои вещи и уйти. Пока ещё мы в самом деле друг другу никто и пока у нас нет детей. Но уйти не могу. Да и кто знает - может ведь всё ещё измениться!



"Не изменится", -



считают психологи и социологи. Называют разные сроки для того, чтобы кто-то из партнёров (некрасивое всё-таки слово, если речь не идёт о совместном бизнесе!) "созрел" для семьи. "Кто-то" - потому что очень редки случаи, когда сожительство в равной степени устраивает обоих. Обычно один из двоих "партнёров" вынужденно мирится с неприятной для себя ситуацией.



Кто-то из специалистов говорит, что вполне достаточно и полугода. Если через шесть месяцев тесного и близкого общения, дескать, у пары не появилось обоюдное желание узаконить отношения - значит, пиши пропало: браку тут не бывать. Кто-то более демократичен и уверяет, что добрачный период имеет полное право растянуться на пару лет.



Но не больше! А в нашем последнем случае - аж пятый год сожительства без прав и обязательств…



Юридическая незащищённость - первый и главный минус, по мнению большинства противников "гражданского брака" (нет уж - сожительства). Посудите сами - вдруг сожитель внезапно умрёт. Дай бог ему, конечно, долгих лет, но всякое ведь бывает. Скорее всего, у его партнёра (фу, какое слово неприятное, особенно в сочетании с прилагательным "сексуальный") не будет никаких прав на имущество. По закону имущество отходит прямым родственникам.



Бывает, конечно, бывает, что некоторые люди (сожители-партнёры) пытаются претендовать хоть на что-нибудь. Им предстоит суд. Где они будут из кожи вон лезть, чтобы доказать сам факт совместного проживания, существование общих детей или совместных трат. Если думаете, что это несложно, - не обольщайтесь. Судебные разбирательства порой затягиваются на годы. И далеко не факт, что решение будет в вашу пользу.



Вас не смущает, что для вас трудно подобрать соответствующее вашему статусу название? Вы всё же не жена и не муж, как бы сильно вам этого ни хотелось.



Сожитель - это всё-таки слишком казённо, слегка даже уголовщиной отдаёт (хотя именно так вас и будут обзывать в юридических документах). Любовник - это больше из области чувств, к совместному проживанию этот термин отношения не имеет. Может, хотите именоваться бойфрендом? Что ж, флаг, как говорится, вам в руки. Бойфренд (ещё круче "гёрлфренд) лет до семидесяти - кого-то, возможно, и это вполне устраивает.



В неформальное сожительство вступают, как правило, взрослые мужчины и женщины. Их можно слегка предостеречь, кое-что напомнить, однако советовать (тем более заставлять) что-либо сделать не возьмётся, пожалуй, ни один опытный психолог, ни один юрист. Вы целиком и полностью свободны, друзья, в своём выборе.



Вы можете жить с кем угодно и сколько угодно. Морально и материально вкладываться в то, что вы называете брачным союзом. Рожать детей. И всем рассказывать, как вы счастливы без штампа. Кто ж вам запретит?



Только, пожалуйста, не надо ждать от этого союза слишком многого. Особенно женщинам. Особенно финансово зависимым. Особенно ранимым и "переживательным". А надо просто открыть глаза, включить рассудок… И позаботиться о запасном аэродроме. В крайнем случае соломку вовремя подстелить.



Ирина МАКСИМОВА