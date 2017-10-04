СООБЩЕСТВО ВЕРНЫХ ЖДУЛЬ

Подробности Жизнь 04.10.2017 13:10





"Любимая моя! Приветик свой посылаю в этих строках в адрес твой. Рад очень нашему с тобой знакомству. Любимая моя, где мы были раньше? Почему не встречались раньше? Были бы сейчас рядом, всё у нас с тобой было бы замечательно. Или это испытание, посланное нам свыше, которое мы должны пройти вместе, чтобы понять, что стоим друг друга?



В тебе себя вижу, вижу искренность, любовь. Когда же закончится эта разлука? Я живу ради десяти минут общения, когда могу просто голос твой услышать. Не грусти, любимка моя. Люблю тебя очень!"



Оксана удовлетворённо выключает телефон. И с плохо скрываемой гордостью, победно смотрит на меня: "Ну как? Тебе ТАКОЕ кто-нибудь когда-нибудь писал?".



Мне - нет. Не писали. Хотелось бы позавидовать приятельнице и от души порадоваться за неё… Но как-то не получается.



Оксане 43 года. С мужем она давно в разводе, взрослый сын недавно женился и ушёл на съёмную квартиру. А сама она спешно принялась за устройство личной жизни. Вот уже практически и "устроила".



Письма, которые она ежедневно получает на свой телефон, действительно дышат и пышут романтикой, которой не избалованы наши прекрасные женщины. А вот что за "прЫнц" их сочиняет - вопрос другой. Автор сих берущих за душу строк отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.



Знаю Оксану как весьма здравомыслящую и серьёзную особу. Тем страннее слышать от неё восторженные отзывы о человеке, которого она даже никогда в жизни не видела.



- Тебя просто настораживает, что он в колонии, - отметает она мои осторожные замечания. - Для тебя это как бы табу. А для меня, представь, нет! Там тоже люди. Такие же, как на воле. Он умный, добрый…



- Скажи ещё, что он ни в чём не виноват, что его подставили.



- Не скажу. Хотя там, он говорит, таких предостаточно. Но про себя он мне с самого начала честно всё рассказал. Оступился человек, бывает… Зато на воле мы никогда бы не встретились.



- Так вы ведь, - напоминаю ей, - ещё и не встретились. Ты действительно веришь в любовь по переписке?



- Это ты ни во что не веришь. А я верю!



Ну и верь, пожалуйста. Мне-то, если разобраться, какое дело?



прЫнц желает познакомиться



Их можно называть по-разному. Можно по-протокольному "осУжденные" (непременно с ударением на второй слог). Можно по-просторечному "сидельцы" или "зэки". Оксане ни одно из этих слов не нравится. Она считает себя отличным психологом - и считает дни до того момента, когда наконец увидится со своим избранником.



Оксане кажется, что отбывающего срок заключения "романтика" она видит насквозь, и нет ей никакой нужды общаться с ним "вживую". Ей всё уже ясно: это - её человек, без которого она дальнейшей жизни не представляет.



Познакомилась она с ним всё так же - по переписке. Оксана - парикмахер. На работе разговорилась с одной постоянной клиенткой. Выяснилось, что клиентка замужем, однако муж сидит в тюрьме. И завёлся у него там холостой "кореш" - "ну очень хороший мужик". Вот его-то клиентка и предложила Оксане в качестве потенциального жениха.



Списались. Заочно понравились друг другу (по крайней мере "сиделец" Оксане точно понравился). Вот и переписываются теперь. Ждут встречи.



- Жалко, ты замужем, - вздыхает Оксана. - А то я бы твой телефон одному человеку дала. Красавец, с образованием, с юмором…



Да нет уж, спасибо, я как-нибудь без этого "счастья".



Оксана отправляет меня на один из интернет-сайтов… А таких групп-сообществ в Интернете, оказывается, великое множество! Есть сообщества сокамерников, где заключённые делятся подробностями своей незадавшейся с малолетства жизни и размещают объявления о знакомстве (не всем же везёт так, как Оксаниному возлюбленному). Но большинство интернетных групп из этой категории посвящены именно женщинам - верным подругам "сидельцев". Они этими женщинами и созданы - для того, чтобы поддерживать друг друга (точнее, подруга подругу) в сложной ситуации ожидания.



Ожидания - как правило, неизвестно кого и неизвестно зачем.



"Молодой человек, очень общительный, добрый, отзывчивый, познакомится с женщиной".



"Интересный парень с чувством юмора, автолюбитель, приятен в общении. Хотел бы пообщаться с интересной, жизнерадостной, симпатичной, общительной девушкой. Увлекаюсь спортом".



Кажется, понимаю, что именно "цепляет" потенциальную зэковскую невесту в таком объявлении. Ему, жениху, много не надо. Он ничего не пишет о национальности, возрасте, внешности будущей дамы сердца. Ему вроде бы абсолютно всё равно, какого она роста, сколько весит, была ли замужем, имеет ли детей… Для него вообще вроде бы всё, что так интересует "нормального" мужчину при первой встрече, - неважно. Для него вроде бы главное - чтобы человек был хороший. Для него, заключённого, вроде бы основное в женщине - ДУША.



И женщины (в основном те, кому за тридцать; кто всякого уже повидал в жизни; кому долгое время не удаётся построить дружную семью; кого буквально преследуют личные неудачи) загораются, вспыхивают, как сухие спички: "Ну наконец-то!".



А "прЫнц" ещё и дровишек в этот огонёк подкидывает, строча романтически-жалостливые послания с признаниями в любви и обещаниями долгой и счастливой совместной жизни…



Одно из объявлений о знакомстве, выложенное в Интернет нашей землячкой, лично меня впечатлило особенно. Хотя оно - не от мужчины. Оно от женщины, к тому же никогда не сидевшей в тюрьме:



"Здравствуйте! Я - обычная девушка без претензий. Был муж, который сидел (и сидит), но мы развелись из-за его психического состояния. Потом появился мужчина и, как ни странно, тоже сел в тюрьму. Я ездила к нему, но постепенно всё разладилось. В общем, хотелось бы пообщаться, письменно или устно. Может быть, познакомиться. Может быть, подружиться. Всегда помогу, утешу ласковым словом!".



"Девушка без претензий" ищет любовь - и не где-нибудь, а на сайте, где "тусуются" исключительно отбывающие срок заключения преступники! Другие мужчины её, как видно, не интересуют и не привлекают в качестве потенциального друга, жениха или мужа! Она настолько свыклась со своей ролью "утешительницы" для тюремных узников, что не представляет, скорее всего, что можно быть обычной подругой обычного законопослушного человека.

Она - из тех, кого здесь, в Интернете, называют профессиональными ждулями.



Чего ждёт ждуля?



Есть в социальных сетях сообщества девушек, дожидающихся своих парней из армии. Таких - меньшинство. Основная часть групп создана как раз для дам, годами (иногда - десятилетиями) ожидающих возвращения на волю дорогих их сердцу "сидельцев".



Когда мать ждёт возвращения из тюрьмы совершившего преступление сына - это понятно. На то она и мать, чтобы слепо любить своего вечного ребёнка и прощать ему то, что постороннему человеку простить невозможно.



Когда жена ждёт оказавшегося в исправительной колонии мужа (с которым до этого они много лет прожили душа в душу) - это тоже вполне объяснимо.

А чего ждут и на что надеются такие, как Оксана?



"Я втюрилась в арестанта, - откровенничает одна из постоянных посетительниц форума (грамматику и стилистику её и других сохраняем). - Все родные говорят, что дура, мол, бросит, как выйдет, это щас ему скучно. А я верю, что всё хорошо будет. Люблю я на грабли наступать (улыбающийся смайлик). - Общались 2 месяца, каждый день созвоны-переписка. А потом резко пропал, объяснив тем,что полюбил другую. Потом его в ИК подставили и лишили связи на 3 месяца (рассказали его сокамерники). И вот спустя три месяца звонок, такой уже родной голос! И вот у нас опять всё по новой началось. Я простила его. Наивная, наверное. Не могу я уже без него".



"Моего любимого посадили на 8 лет, - плачется другая ждуля. - Я его жду. Я никуда не хожу, дом-работа. Общение со всеми друзьями, знакомыми прекратила по своему желанию. Не хочу никого видеть, ни с кем общаться. Мы общаемся с ним каждый день по телефону по 3-4 часа... и каждый день ругаемся.



Он постоянно недоволен мной. Постоянно думает, что я ему вру, говорит, что я его не дождусь, что буду изменять ему, что я такая (у меня было много партнёров, и он случайно узнал об этом, это его гнетёт, он презирает меня за прошлое, постоянно к нему возвращается, упрекает... и не очень лестно обо мне отзывается. Я говорю, это прошлое, сейчас я с тобой - и не даю повода во мне сомневаться). Уговариваю, успокаиваю, говорю, что всё будет хорошо. Пытаюсь как-то поднять ему настроение, понимаю, что ему там очень тяжело.



Он как-то сказал мне, если бы меня у него не было, то там ему было спокойнее и легче. Одно то, что я на воле, а он в тюрьме, сводит его с ума. Ревнует дико, обижается постоянно, даже если я на работе не могу говорить, скидываю - тут же приходит смс: ты не хочешь со мной говорить, вот как я тебе нужен... И вот так изо дня в день...



У меня тоже нервы не железные, успокаиваю, успокаиваю, потом сорвусь на него, накричу... Он обидится. Я извинюсь - помиримся... И так по кругу... Мне даже в последнее время говорить с ним не хочется, зная, что я сейчас опять буду плохая. Я не знаю, как с ним дальше, люблю его сильно, жду, понимаю, что в тюрьме... Но как же он выносит мозг! Я не знаю, как с ним дальше общаться"...



Думаете, эту ждулю с "любимым" связывает счастливое совместное прошлое? Ошибаетесь. В переписке выясняется, что видела она его "живьём" всего один раз - на свидании, когда он был ещё под следствием. Она ровным счётом ничего о нём не знает - кроме того, что он "безвинно осуждён и страдает в неволе". О своей "невиновности" он сам ей рассказал. А она поверила. И пообещала дождаться - во что бы то ни стало и чего бы ей это ни стоило.

Сейчас этой ждуле 31 год. Если её виртуальный возлюбленный отсидит, как говорится, от звонка до звонка, то дождётся она его к своим "почти сорок". Что дальше?



Не могу удержаться и вклиниваюсь в её переписку с другими ждулями: "А вы уверены, что хотите связать с ним жизнь? Уверены, что он действительно тот, за кого себя выдаёт, и что вам не придётся когда-нибудь горько пожалеть о своём выборе?".



Ждуля представляется Маликой. И на все вопросы твёрдо отвечает: "Да, уверена".



Дождалась…



"Короче ждала я его почти три года. За это время было три длительных свидания и одно короткое, и то я его слёзно вымолила. Дождалась, освободился, в отношениях всё у нас хорошо очень было, а вот с работой - кризис. Никуда не берут, а жить на что-то надо, ну понеслось - опять криминал.



На свободе он пробыл ровно 10 месяцев, как его арестовали. Я не знала, что мне делать, всё передумала, да и он говорит, живи своей жизнью, хотя любит меня безумно. Много думала и решила, что я его не брошу, что все тяготы этого срока будем преодолевать вместе. Так намного легче. Ему об этом сказала, так он говорит, что камень с души упал. Вот уже два месяца, как в СИЗО, думаем, что в конце ноября должны осудиться".



Замечали ли вы когда-нибудь, как матери зачастую разговаривают со своими несмышлёными малышами? "Давай-ка наденем пальтишко и пойдём погуляем!". Точно так же они говорят о ребёнке своим взрослым знакомым: "Нам вчера в садике прививку делали. Мы ночью немножко температурили, но сейчас уже всё в порядке".



Вот и ждуля не отделяет себя от своего любимого зэка. Нянчится с ним как с младенцем и воспринимает себя и его как единое целое: в конце ноября "осудимся", отправимся на зону - и в конце концов будем счастливы.



И смешно, и грустно одновременно.



А вот ещё три истории дождавшихся ждуль:



"Приветик всем! Мы уже два месяца дома (торжествующий смайлик)! Всё хорошо… Вела немного борьбу за него с его друзьями. Дёргали постоянно его на улицу. Но не скандалом, а по "умному". Звоню, говорю, милый, я ужин приготовила, сижу голодная, без тебя кушать не хочу. Он, естественно, бежит домой.



Пока что не расписаны, не торопимся. Но называет меня женой".



"Мы дома. Радости у меня нет. Была гораздо счастливее, пока он был там. Так ему и говорю.



Я заочница - ждала полтора года. Ездила на свиданки и передачки возила, и всё как у всех. Вытащила его по УДО. Три месяца бухает. Опять полез в криминал. Гоп-стоп и т.д. Четыре капельницы и неделя в наркологичке - после которой он в день выхода нажрался до поросячьего визга. Уже и вены себе резал.



Нет ни мне покоя, ни ему Помощь мою не принимает - просто будь рядом. Где рядом?! Мотаться с тобой по сомнительным компаниям и пить?!



Живём в одном городе. Он с мамой, я дома с родителями. Говорит, жили бы вместе - всё было бы по-другому. Отвечаю - иди работай, снимай жильё, я буду рядом. "Нигде не берут". Но пытаться поискать работу у него нет времени. На улице хорошая погода, и водка рекой. В редкие минуты протрезвления - плачет: "Я тебя теряю, без тебя мне не жить", но что-либо изменить сам не хочет".



"Здравствуйте все. Я новенькая. Не знаю пока, куда и как писать. Я заочница, бывшая. Я дождалась. Мы дома. Уже год и 3 месяца. Мы вместе. Ох... За одно сообщение всего не рассказать. Но! Девоньки, если б я знала об этом форуме два года назад, я бы, скорее всего, ждать не стала. Чего только я не пережила! Боль, измены, оскорбления, обманы, пьянки, ментовки, из меня тянут деньги постоянно. Отказать не могу. Но как будто он не понимает сам! Живу одна, снимая квартиру сама, ни родных, никого, и помощи ниоткуда нет. От него тоже нет, одни проблемы".



в режиме ожидания



- Есть целая категория женщин, - комментирует психолог Айнура Алтынбаева, - которые действительно "заточены" только на такие, прямо скажем, нездоровые отношения. Одна 36-летняя "ждуля", как вы их называете, убеждала меня, что обязательно бросит своего заочного возлюбленного, как только он отсидит свой срок и выйдет на свободу. Что она, дескать, с ним только до тех пор, пока он не может без неё обходиться. Пока некому ездить к нему на свидания, передавать ему продукты и деньги…



Не бросит она его! А если и бросит, тут же найдёт новый объект для своей "материнской" заботы.



Среди ждуль редко встречаются молоденькие девушки. В основном это женщины зрелые, хлебнувшие лиха, с несложившейся личной жизнью.



- С зэками всё понятно. Ясно, для чего им нужны эти самые ждули. А женщинам-то что дают такие странные, непонятные, как правило, бесперспективные, а порой и опасные отношения? - спрашиваю психолога.



- Я где-то слышала такую горькую шутку: когда у американки тяжело на душе, она идёт к психоаналитику. А когда тяжело на душе у женщины с постсоветского пространства - она идёт к зэку. При этом, между прочим, денег тратя гораздо больше, чем американка у психоаналитика…



В нашем обществе, кто бы что ни говорил, очень распространено мнение, что тюрьмы населены сплошь "настоящими мужиками" с "правильными" понятиями и жизненными представлениями. Причём все они сплошь якобы страдают безвинно: их или "подставили", или "менты повесили чужое преступление", или кто-то из них якобы совершил благородный поступок, взяв на себя вину друга.



- Да-да. И, если верить шансону, все очень любят маму и готовы горы свернуть ради любимой женщины…



- Именно так. И ей так хочется стать той самой любимой, что она, как в омут, бросается в переписку с криминальным незнакомцем. Со всеми вытекающими из этого последствиями.



Бывают случаи, когда такой тюремный роман заканчивается вполне благополучно. Но это, увы, исключения.



"У моего первый срок - 12 лет, статья 104, - исповедуется в сообществе ждуль очередная "заочница". - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевший умер. Для меня это страшно, и не знаю до сих пор, как к этому относиться. С ним говорили об этом всего два раза за весь период отношений. Он немногословен, первый раз сказал, что он за всё уже ответил, и даже сполна, а второй раз спросил, видела ли я своими глазами, что он убил человека? Почему, мол, я так легко спрашиваю о таких тяжёлых вещах?



Вот и всё. Потом он отсидел и вышел, мы стали жить вместе. Но за весь период, пока он был рядом, могу сказать точно, что дважды мне стало страшно. Впервые, когда мы ругались, и он пришёл в ярость, я испугалась. Я тогда почувствовала, что он способен убить человека, у него лицо изменилось, он абсолютно забыл, с кем разговаривает, и всё, что я говорила, он не слышал, да и взгляд какой-то звериный. Я помню, тогда подошла, обняла его, сказала, что люблю, очень люблю, он меня тоже обнял и отправил спать.



А второй раз - перед самым сроком (вторым). Я приехала к нему в гости, у его мамы мы ночевали. Часа в четыре утра мама постучалась в дверь, разбудила нас, сказала - сосед сверху опять гуляет, там музыка громко играла. Он подскочил, оделся и туда побежал.



У нас в комнате было слышно, как он бьёт его. Я думала, он его убьёт. Потом пришёл назад, спокойный, как удав, замотал меня в одеяло и уснул.



Сейчас он сел опять. Надолго. Я, конечно, жду. Те, кто знает, всё время спрашивают: "Ты не боишься? Он же убийца, он же больной, он по-другому не может". Я боюсь. Но и бросить его не могу".



- Так за что сидит твой ненаглядный? - спрашиваю напоследок приятельницу Оксану.



- Мне не хотелось бы об этом говорить… Ну, допустим, за мошенничество. И что?



- И ты искренне веришь, что мошенник может быть честным и порядочным человеком?



Она резко меняет тему. Наш разговор ей очень неприятен. Она искренне верит, ждёт и дождётся…



Любви? Или, мягко говоря, неприятностей на свою затуманенную голову?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА