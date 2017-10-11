"Через четыре года здесь будет город-сад…"

Подробности Жизнь 11.10.2017 12:43



Как-то сама собой вспоминается эта строчка из известного стихотворения Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка". А вспоминается она в связи с очередными обещаниями и посулами бишкекской мэрии.



Товарищ Хренов поэта Маяковского тоже стихотворно рисовал счастливое будущее, которое наступит ровно через четыре года. И товарищу Хренову, между прочим, хотелось верить. Очень уж убедительно рассказывал он о будущем городе-саде, населённом добрыми и честными людьми…



Бишкекским чиновникам верится слабее. Во-первых, потому, что первый год градостроительной программы, рассчитанной на 2017-2020 годы, уже практически истёк. И этот год ни на йоту не приблизил столицу к званию "города благоприятных условий".



А во-вторых, нынешний мэр Албек Ибраимов - не первый и не единственный градоначальник, мечтающий о превращении Бишкека в нечто невообразимо прекрасное.



Дальше мечтаний, увы, дело ни у кого не идёт.



"Здесь встанут стройки стенами"…



К 2020 году, клянётся мэр Ибраимов в свежесочинённом документе под названием "Город благоприятных условий", Бишкек "обретёт новый облик визуально привлекательного города с определёнными традициями в сферах градостроительства, развития парков, муниципального транспорта и достопримечательностей".



Первым бишкекским (а до этого наш город назывался Фрунзе) градоначальником был Акматбек Нанаев. Ему первому выпало столкнуться с проблемой самозахвата столичных земель. И он первый из мэров не смог с этой проблемой справиться. Хотя, надо отдать ему должное, категорически возражал против стихийной самозастройки земель сельскохозяйственного назначения.



Потом мэр сдался и уже настаивал хотя бы на создании для новоявленных горожан приемлемых условий жизни… На проведении всех необходимых магистральных коммуникаций, на строительстве для самозахватчиков школ, больниц, магазинов…



Территории бишкекских новостроек до сих пор остаются головной болью для столичных властей. Их до сих пор не могут ни обустроить, ни организовать и окультурить, ни, в крайнем случае, разогнать.



Абдыбек Суталинов и Омурбек Абакиров мэрствовали недолго и ничем особым горожанам не запомнились.



При Джумабеке Ибраимове (1993-1995 годы) в Бишкеке появились маршрутки. Те самые, которые большинство горожан сейчас воспринимают как воплощение дорожного зла. И с которыми по сей день мэрия справиться не может. И организовать их не может, и потребовать от водителей маршруток соблюдения хоть какого-то порядка, и совсем отказаться от их услуг столичные власти не в состоянии.



Буквально на днях нынешний градоначальник Албек Ибраимов заикнулся было об очередном повышении платы за проезд в маршрутном бусике… И тут же успокоил возмутившийся народ: повышения не будет. Пока не будет. Сначала, дескать, надо в самом деле создать в бусиках нормальные, человеческие условия для пассажиров. Чтобы не ездили они как кильки в консервной банке, чтобы не боялись за свою жизнь и не молились всем богам во время поездки, когда лихой водитель устраивает на дороге гонки с подрезанием…



В апреле 1998 года в кресло начальника Бишкека сел Феликс Кулов. И тут же решил, засучив рукава, взяться за строительство дорог. Что и говорить - архиважная инициатива!



Жаль только, что закончилась она пшиком. "Я пришёл в апреле, - оправдывался перед народом мэр Кулов. - Случилось так, что май выдался дождливым, и укладывать асфальт было невозможно. А дальше стали уходить в отпуск учителя, и деньги, которые планировалось пустить на дорожные работы, я отдал на выплату отпускных".



Короче, неважным господин Кулов оказался мэром… И танцором… Которому, как известно, всегда что-то мешает.



Годы правления Медетбека Керимкулова (1999 - март 2005) ознаменовались структурными изменениями в мэрии. Стали создаваться департаменты, инспекции, управления, отвечающие за тот или иной аспект городской жизни. Хотелось начальству сделать как лучше… А получилось как всегда!



Нынешний Бишкек - то самое дитя без глазу, которое пестуют множество нянек. Руководители департаментов и управлений кивают друг на друга, отказываясь нести ответственность за что бы то ни было. Никто из чиновников не знает, что именно входит в его компетенцию, чем именно он обязан заниматься. А если и догадывается, то знает, на кого в случае чего можно скинуть ответственность и вину.



Результат: мусор не вывозится, жители самоуправствуют, ломая общественные дороги и перегораживая подъездные пути к своим домам, строительство многоэтажек никем не контролируется, скверы и парки превращаются в помойки…



А спросить не с кого.



Ещё при Керимкулове у бишкекской мэрии появился свой сайт в Интернете. Хорошо это или плохо? Зайдёшь на сайт - и радуешься, наcколько прекрасно дела идут у нашего градоначальства. Особенно мэр Кулматов (по прозвищу Смайлик за вечную улыбку на лице) "радовал" своими достижениями (чаще - мнимыми). Но если кто-то до сих пор по наивности считает, что через сайт можно напрямую обратиться к мэру с вопросом, жалобой или предложением, тот сильно ошибается. Обращение его останется гласом вопиющего в пустыне.



В августе 2005 года мэром в Бишкек пришёл ещё один "строитель" - Арстанбек Ногоев (Добрый ангел мира - такое звание-название он выхлопотал тогда себе в России). Который понимал культурное преобразование столицы по-своему. Счёл необходимым расставить на городских улицах горшки с цветами и пустил на самотёк незаконную застройку парка имени Ататюрка частными особняками.



Данияр Усенов, царствовавший в Бишкеке меньше года, тоже представлял свою программу городского благоустройства. Программа, если коротко, заключалась в следующих положениях: отделить яйца от трусов (в смысле навести порядок на Ошском рынке); сделать Бишкек самым зелёным городом Средней Азии; убрать с улиц маршрутки, заменив их муниципальным транспортом; поднять тарифы за вывоз мусора.



Тарифы действительно поднял. Правда, чище город от этого не стал. А всё остальное так и осталось красивыми обещаниями.



Нариман Тюлеев (июль 2008 - 10 апреля 2010) воплотил в жизнь идею своего предшественника и запустил-таки на столичные улицы муниципальные автобусы. Китайские. Потом бывшего мэра Тюлеева осудили - в том числе за коррупцию в сфере закупок этого транспорта. А автобусы - по крайней мере большинство из них - пришли в полную негодность ещё задолго до судебного приговора.



Иса Омуркулов, управлявший Бишкеком до конца 2013 года, прославился чрезвычайно дорогими цветочными горшками, которые, подобно Ногоеву, выставил на городских улицах с высаженными в них петуниями.





А на дубах развесил ловушки в виде липких жёлтых листов - боролся с нашествием насекомых-вредителей. (Ну прямо как в городе Глупове Салтыкова-Щедрина!)



Потом бывшего мэра Омуркулова тоже судили - за то, что незаконно и с нарушениями утвердил границы парка Победы. Оправдали. Но осадок, как говорится, остался.



Кубанычбек Кулматов тоже что-то "строил". Главным образом - хорошую мину при плохой игре. Обаятельно улыбаясь в ответ на критику. И тоже много мечтал и много рассказывал горожанам о том Бишкеке, который видится ему во сне…



В своей программе по развитию столицы Кулматов называет Бишкек "городом открытых возможностей". И, подобно товарищу Хренову из стихотворения Маяковского, размышляет, как сказочно изменится любимый Бишкек за четыре года (с 2014-го по 2018-й).

Чего только не было в кулматовских планах! Здесь и создание единого архитектурного ансамбля, и улучшение транспортной системы, и озеленение, и подземные парковки, и чистота…



Где это всё? 2018 год уж у дверей, а города-сада бишкекчане что-то пока не наблюдают. Кстати, грязнее, чем при мэре Кулматове, Бишкек не выглядел никогда.

Как только человек оказывается в кресле мэра, он тут же начинает мечтать!

И строить радужные планы… Которым, увы, не дано осуществиться.



"Здесь дом дадут хороший нам"…



Что же собрался сделать с многострадальным Бишкеком за четыре года мэр Албек Ибраимов (прозванный горожанами Албеком-дровосеком)?



Его программа предполагает развитие парков и зон отдыха, реформирование городских библиотек, благоустройство набережных. Если верить Албеку Сабирбековичу (а верить, хоть убей, не получается), в Бишкеке внедрят давно обещанную систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте (а городской кошмар - микроавтобусы заменят наконец пятьюдесятью новыми троллейбусами).



Бишкекские чиновники сегодня обещают построить газопроводную сеть в жилмассивах, установить индивидуальные приборы учёта воды, реконструировать теплосети, посадить 46 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников (вместо тех, что под протестные крики горожан вырубили для расширения дорог).



Согласно ибраимовской программе, Бишкек уже сегодня - город, в котором есть абсолютно всё для комфортного и экологичного проживания. Здесь вкусная, чистая питьевая вода, свежий воздух, красивая природа…



Самое время саркастически усмехнуться. Особенно по поводу "свежего" воздуха. Да и чистота питьевой воды оставляет желать лучшего. Мэр, наверное, в каком-то другом городе живёт и по другим улицам передвигается…



Мэрские мечтатели планируют организовать в Бишкеке несколько пешеходных улиц. Куда будет запрещён въезд транспорту. (Интересно, какими путями мэрия собирается этого добиться? Пока она показывает своё полное безволие и бессилие, идя на поводу у отдельных горожан, которые творят и вытворяют на отремонтированных дорогах что им вздумается и не реагируют ни на какие запреты и предписания.)



В прямо-таки наполеоновских планах мэрии - построить новую филармонию, современный городской стадион, несколько школ и детских садов. (Чиновники тут же оговариваются: в бюджете на всё это денег нет. На какие же средства строить? "Будем искать другие источники финансирования", - обтекаемо обещает мэрия.)



А ещё предполагается возведение стометровой башни, с которой бишкекчане смогут обозревать окрестности преобразившегося города. (Если, конечно, появятся красоты, которыми захочется полюбоваться. И если не превратится строительство этой башни в очередное вавилонское столпотворение, характеризующееся неразберихой, неорганизованностью и бестолковщиной. По-другому у бишкекских чиновников пока почему-то не получается.)



"Когда такие люди…



В стране в советской есть", - так оптимистично заканчивает герой поэта Маяковского Хренов своё героическое повествование о будущем городе-саде.

Мы живём не в советской стране и не в советские времена. Однако наш оптимист мэр тоже искренне верит в людей. И не просто верит, а на полном серьёзе планирует населить Бишкек "добрыми гражданами".



Вот с этого места хорошо бы поподробнее.



Где Албек Ибраимов столько добряков возьмёт?



А со злыми гражданами как поступит?



Ликвидирует их как класс или сошлёт за 101-й километр?



И каковы, интересно, будут критерии определения гражданской доброты?



Словом, планов у нынешней мэрии и её начальника громадьё (используя выражение того же Маяковского).



В том, что каждому последующему мэру нашей столицы лучше прежнего мечтается, мы, бишкекчане, уже и не сомневаемся!



В то, что каждый из них способен сочинить красивую программу развития города и дать ей поэтическое название, мы тоже верим!



Но что дальше? Когда же хотя бы часть этих великолепных задумок начнёт наконец воплощаться в жизнь?



Любые потуги превратить Бишкек в город-сад пока натыкаются на многочисленные преграды: мы бы, дескать, построили, но денег нет; мы бы сделали, но погода мешает; мы бы облагородили, но несознательные граждане работать не дают…



А может, просто работать кто-то не хочет или не умеет?



Так и рапортуют из года в год "мечтатели хреновы": "Бишкек станет самым лучшим городом в Центральной Азии!" Ну-ну. Свежо, как говорится, предание, да верится с трудом.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА