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НИ ЗДОРОВЬЯ, НИ ЛЮБВИ, НИ ПАРКА

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Жизнь
18.10.2017 14:38

 

Сказали мне на днях, что бишкекский Парк любви теперь  называется Парком здоровья. Значит, что-то красивое и романтичное превратилось во что-то спортивное и полезное? Пошла посмотреть и… Застала картину из серии "я хочу развидеть это обратно!"


Вывеска на воротах Парка здоровья (что вверх по проспекту Айтматова, не доезжая улицы Масалиева) сразу же встретила запретом: "Вход на велосипеде на мотоцикле с собаками в нетрезвом виде запрещён". Отлично: ни нетрезвых собак, ни мотоциклов у меня с собой не оказалось и я вошла.


Парк  представляет  собой бывшее аэропортинcкое водохранилище, по периметру обнесённое забором. За забором - шикарные особняки а-ля "дворцы 17-го века", сама же территория парка - а-ля "разруха обыкновенная".


Восемь лет назад, когда общедоступное аэропортинское водохранилище вдруг обнесли забором и устроили открытие Парка любви, здесь было прилично. Аллею вокруг озера замостили брусчаткой, поставили скамейки, сделали небольшой пирс в форме юрты с "алтарём влюблённых", чтобы приезжающие свадебные пары могли устроить  здесь  небольшую  церемонию  и  сделать фото на  память.  Там  же  поставили символичное каменное  сердце,  на  которое молодожёнам предлагалось  повесить  замок  в знак верности.


Короче, красивая была задумка, праздничная, романтичная. И до сих пор ещё  объявление  на  воротах парка предупреждает, что  "вход  свадьба  500 сом". Выходит, сюда до сих пор приезжают свадебные пары? Но что видят они в этом парке сейчас?


Некогда чистый озёрный берег местами зарос камышом, местами засыпан строительным мусором. Брусчатка аллей заросла травой, а кое-где и вовсе отсутствует. Скамейки исписаны надписями типа "здесь был Жаныбек", фонари разбиты. От символической юрты остался лишь железный остов, тоже изрядно покорёженный руками дикарей. К облупившемуся каменному сердцу с замками страшно подойти. "Алтарь влюблённых" из белого превратился в грязно-красный и теперь больше напоминает дьявольский жертвенник, на нём - чёрные буквы "БШ", как будто  сам  Бишкек  в  жертву  принесли.  И всё это щедро присыпано окурками, которые здесь бросают мимо урн. Вот тебе и парк отдыха…

 

 

Пирс  в  форме  юрты  с  "алтарём  влюблённых" из  такого…

…превратился   вот  в  такое.

 

 

Сам  "алтарь".  Хочется добавить:  "Здесь  убили Бишкек".

Возле  вот  такого  позора предлагается сфотографироваться молодожёнам. 

Напоминаю: вход  в  парк  для  них  -  500  сомов.  За  что?

А  так  выглядит  берег. 

Для  сравнения:  это  -  Парк  любви,   открытый  летом  в  Оше.

 

А как же Парк здоровья, спросите вы? А он… Он как бы есть… Но лишь для тех, кто катается на вейкборде (кто не знает, это что-то вроде катания на лыжной доске, но по воде). На озере работает прокат вейкбордов, и в летнее время здесь собираются любители  этого  вида  спорта. И вот они-то как раз здоровы… А для остальных на озере  работают  частное кафе (каким-то чудом получившее в аренду озёрную территорию),  парковка и кинотеатр  под  открытым небом (по факту, небольшая  вытоптанная  площадка с установленным на ней экраном).  

 


Как рассказали мне в администрации Октябрьского района Бишкека, территорию  Парка  любви в 2009 году  сдали в аренду частнику. В 2014 году срок аренды истёк, но его продлили, началось судебное разбирательство, подробностей которого не помнят уже даже  в  самой  администрации. В настоящий момент долг арендаторов парка составляет 4 миллиона сомов. Но они по-прежнему продолжают арендовать и пользоваться городским парком, превращая его в свинарник. А власти ничего с этим поделать не могут. Или не хотят.


На фоне дефицита зелёных парковых зон в Бишкеке настолько запустить единственный столичный озёрный парк - это надо уж совсем свою столицу не любить. Я бы даже сказала, ненавидеть её надо, чтобы так с ней обращаться. Ненавидеть свой город, своих горожан, свою работу. Похоже, пора уже бишкекскую "городскую власть" переименовывать в "городскую ненависть".


Ни одной влюблённой свадебной пары за всё время моего пребывания в бывшем Парке любви - нынешнем Парке здоровья я так и не увидела, как не увидела и людей, пришедших туда за здоровьем. Потому что нет сейчас в запущенном городском парке ни того, ни другого.


Евгения   МАРТЬЯНОВА
фото автора и gde.kg

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