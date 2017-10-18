НИ ЗДОРОВЬЯ, НИ ЛЮБВИ, НИ ПАРКА

Подробности Жизнь 18.10.2017 14:38

Сказали мне на днях, что бишкекский Парк любви теперь называется Парком здоровья. Значит, что-то красивое и романтичное превратилось во что-то спортивное и полезное? Пошла посмотреть и… Застала картину из серии "я хочу развидеть это обратно!"



Вывеска на воротах Парка здоровья (что вверх по проспекту Айтматова, не доезжая улицы Масалиева) сразу же встретила запретом: "Вход на велосипеде на мотоцикле с собаками в нетрезвом виде запрещён". Отлично: ни нетрезвых собак, ни мотоциклов у меня с собой не оказалось и я вошла.



Парк представляет собой бывшее аэропортинcкое водохранилище, по периметру обнесённое забором. За забором - шикарные особняки а-ля "дворцы 17-го века", сама же территория парка - а-ля "разруха обыкновенная".



Восемь лет назад, когда общедоступное аэропортинское водохранилище вдруг обнесли забором и устроили открытие Парка любви, здесь было прилично. Аллею вокруг озера замостили брусчаткой, поставили скамейки, сделали небольшой пирс в форме юрты с "алтарём влюблённых", чтобы приезжающие свадебные пары могли устроить здесь небольшую церемонию и сделать фото на память. Там же поставили символичное каменное сердце, на которое молодожёнам предлагалось повесить замок в знак верности.



Короче, красивая была задумка, праздничная, романтичная. И до сих пор ещё объявление на воротах парка предупреждает, что "вход свадьба 500 сом". Выходит, сюда до сих пор приезжают свадебные пары? Но что видят они в этом парке сейчас?



Некогда чистый озёрный берег местами зарос камышом, местами засыпан строительным мусором. Брусчатка аллей заросла травой, а кое-где и вовсе отсутствует. Скамейки исписаны надписями типа "здесь был Жаныбек", фонари разбиты. От символической юрты остался лишь железный остов, тоже изрядно покорёженный руками дикарей. К облупившемуся каменному сердцу с замками страшно подойти. "Алтарь влюблённых" из белого превратился в грязно-красный и теперь больше напоминает дьявольский жертвенник, на нём - чёрные буквы "БШ", как будто сам Бишкек в жертву принесли. И всё это щедро присыпано окурками, которые здесь бросают мимо урн. Вот тебе и парк отдыха…

Пирс в форме юрты с "алтарём влюблённых" из такого…

…превратился вот в такое.

Сам "алтарь". Хочется добавить: "Здесь убили Бишкек".

Возле вот такого позора предлагается сфотографироваться молодожёнам.

Напоминаю: вход в парк для них - 500 сомов. За что?

А так выглядит берег.

Для сравнения: это - Парк любви, открытый летом в Оше.

А как же Парк здоровья, спросите вы? А он… Он как бы есть… Но лишь для тех, кто катается на вейкборде (кто не знает, это что-то вроде катания на лыжной доске, но по воде). На озере работает прокат вейкбордов, и в летнее время здесь собираются любители этого вида спорта. И вот они-то как раз здоровы… А для остальных на озере работают частное кафе (каким-то чудом получившее в аренду озёрную территорию), парковка и кинотеатр под открытым небом (по факту, небольшая вытоптанная площадка с установленным на ней экраном).



Как рассказали мне в администрации Октябрьского района Бишкека, территорию Парка любви в 2009 году сдали в аренду частнику. В 2014 году срок аренды истёк, но его продлили, началось судебное разбирательство, подробностей которого не помнят уже даже в самой администрации. В настоящий момент долг арендаторов парка составляет 4 миллиона сомов. Но они по-прежнему продолжают арендовать и пользоваться городским парком, превращая его в свинарник. А власти ничего с этим поделать не могут. Или не хотят.



На фоне дефицита зелёных парковых зон в Бишкеке настолько запустить единственный столичный озёрный парк - это надо уж совсем свою столицу не любить. Я бы даже сказала, ненавидеть её надо, чтобы так с ней обращаться. Ненавидеть свой город, своих горожан, свою работу. Похоже, пора уже бишкекскую "городскую власть" переименовывать в "городскую ненависть".



Ни одной влюблённой свадебной пары за всё время моего пребывания в бывшем Парке любви - нынешнем Парке здоровья я так и не увидела, как не увидела и людей, пришедших туда за здоровьем. Потому что нет сейчас в запущенном городском парке ни того, ни другого.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото автора и gde.kg