ЭТО ИНТЕРЕСНО!

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спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке
в Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион
Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.Подробнее...
в Кыргызстане 7 ноября - выходной
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правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи в рамках евразийской интеграции.Подробнее...
503 экспоната
пропало в Государственном историческом музее Кыргызстана.Подробнее...
Кыргызстан отказывается от гранта $100 миллионов
Парламентский комитет по бюджету и финансам 23 октября одобрил денонсацию соглашения об отказе от грантовой помощи Казахстана размером $100 миллионов в рамках ЕАЭС.Подробнее...
российский космонавт сфотографировал Иссык-Куль из космоса
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пистолет-пулемёт
времён Великой Отечественной войны нашли на Иссык-Куле.
незаконопослушные кыргызстанцы
Кыргызстанцы вошли в тройку самых незаконопослушных иностранцев в Москве.Подробнее...
грузоперевозчиков попросили воздержаться от пересечения границы
Отечественных производителей и грузоперевозчиков попросили временно воздержаться от пересечения кыргызско-казахской границы.Подробнее...
первый визит - в Россию
Новый глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе выборов 15 октября, свой первый официальный визит намерен совершить в Россию, пишет газета "Известия".Подробнее...
в Москве разыскивается банда выходцев из Кыргызстана
Об этом сообщили российские СМИ.Подробнее...
трасса Север - Юг
станет частью транзитного международного коридора.Подробнее...
назначен председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития
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в Кыргызстан прибыл советник президента России Сергей Глазьев
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на КПП "Ак-Тилек" пропускают грузовые фуры
На контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" кыргызско-казахской границы вблизи города Канта стали пропускать грузовые фуры.Подробнее...
военные сапоги
будет выпускать фабрика женской обуви в Кыргызстане.Подробнее...
700 кыргызстанцев
оштрафованы в Казахстане за нарушение правил регистрации.Подробнее...
Текебаева и Чотонова отправили в колонии
Депутата парламента Кыргызстана Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова из Бишкекского СИЗО-1 перевели в исправительные учрежедния.Подробнее...
ручной подсчёт голосов окончен
Лидеры президентской гонки в Кыргызстане не изменились.Подробнее...
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