КЫРГЫЗЫ БЬЮТСЯ ЗА НЕВЕСТ…

Подробности Жизнь 01.11.2017 14:00



Бишкек. Ошский рынок. Молодой мужчина азиатской внешности с размаху бьёт по лицу проходящую мимо девушку. Бьёт при большом скоплении народа…



За что?



За то, оказывается, что увидел её, кыргызку, гуляющей по улице в сопровождении парня восточной, но явно не кыргызской наружности.



Этот видеоролик долго крутился в Интернете. Его обсуждали, комментировали, о нём спорили… В конце концов комментаторы переругались в пух и прах. И разошлись, оставшись каждый при своём мнении.



И здесь, на видео, очень хорошо высвечиваются две диаметрально противоположные точки зрения, два взгляда на извечную проблему: можно ли кыргызке встречаться с представителем другой национальности? Можно ли выходить за него замуж?



"Вершитель правосудия", ударивший незнакомую девушку, чувствует себя героем. Перед видеокамерой громко и чётко объясняет свою позицию: НЕЛЬЗЯ! Не имеет, дескать, права девушка-кыргызка связывать свою жизнь с кем бы то ни было, если он не кыргыз. А если, дескать, какая-нибудь женщина отступит от этого правила, то должна быть примерно наказана. Чтоб другим неповадно было.



Окружающие встают на защиту униженной и избитой.



И вот что поразительно: защищают её преимущественно сёстры по несчастью. В спор с мужчиной вступают женщины разных возрастов - продавщицы и покупательницы. Пытаются что-то ему доказать, в чём-то убедить.



"Сильный пол" же предпочитает отмалчиваться. И, скорее всего, в глубине души соглашается с этим "героем".

"Герой", ударивший на Ошском рынке Бишкека незнакомую молодую женщину, отстаивает свою позицию: "Нечего встречаться с иностранцами!"



В итоге каждый остался при своём. Пристыдить драчуна и объяснить его неправоту у женщин не получилось.



- Что, кыргызских парней нет? - кричит он.



Ему отвечают, что как раз из-за таких, как он, горе-патриотов, девушки-кыргызки ищут для серьёзных отношений иностранцев. Которые ведут себя культурнее, не воспринимают женщину как вещь, которые не следуют законам дремучего средневековья…



- Я её убью, - никого не слушая, ещё больше распаляется "патриот". - Топором зарублю!



На этом видеоролик заканчивается. За кадром остался приезд милиции. И мужчину, и обиженную им девушку доставили в ближайшее отделение. Взяли у них объяснительные - и отпустили восвояси.



Случай этот произошёл совсем недавно, в середине сентября. И напомнил кыргызстанцам о событиях примерно трёхлетней давности, когда в России группа парней-кыргызов с громким названием "Патриот" "блюла честь" своих молодых соотечественниц, следя, чтобы те не заводили отношения "с кем попало" (то есть с кем-нибудь, кроме кыргызов).



Годы прошли, московских "патриотов" отловили по одному, возбудили уголовное дело… Никто из них, правда, по сей день не наказан.



Да и проблема странно понимаемого кое-кем "патриотизма" никуда не делась. Она и сегодня актуальна как никогда.



"Ты спала с таджиком?"



Гражданке Кыргызстана Айнуре довелось пережить нечто из серии "врагу не пожелаешь" - только за то, что зашла в одно кафе в Екатеринбурге вместе с подругой и села "не за тот" столик. За соседним оказались парни-таджики.



Это соседство не осталось незамеченным. За девушками, как оказалось, внимательно наблюдали молодчики из банды "патриотов".



Айнуру выволокли на улицу, посадили в машину, вывезли в безлюдное место. Раздели догола, связали и стали допрашивать, снимая издевательства на видеокамеру.



- Признавайся, ты спала с таджиком?!



- Нет, - плачет девушка, безуспешно пытаясь прикрыться. Лицо хотя бы закрыть.



- Почему не знакомишься с парнями своей национальности, а общаешься с узбеками и таджиками?!



- Не общаюсь… Я только с кыргызами… Отпустите!



Зрелище поистине душераздирающее.



Айнуру били, унижали словесно, под конец отобрали золотые украшения и мобильный телефон, посоветовав как можно скорее уехать из Екатеринбурга.



И таких видеороликов в Интернете - пруд пруди. Многие из них сегодня уже, к счастью, заблокированы и не открываются. А те, которые "работают", заставляют содрогнуться от ужаса.



Речь "патриотов" на видео разобрать нельзя. Над речью потрудились цензоры. На некоторых видео слышно сплошное "пи-и-и"… Разговаривают со своими жертвами "патриотично" настроенные джигиты исключительно матами. Избивают, насилуют, грабят…



Потом в Интернете появляется "кино", которое часто закрывает женщине путь на родину, домой. Родители, братья и соседи считают, что несчастная "опозорила" семью и в отчем доме ей теперь нет места.

Кадр из видео "патриотов".



"Ты гуляешь с турком!"



Весьма неприятную историю рассказала журналистам некая Мадина. Девушка, по её словам, встречается со студенческим товарищем. У них серьёзные отношения; окончив учёбу, собираются пожениться. Родители в курсе их намерений и только "за".



Проблема в том, что возлюбленный Мадины - турок.



"Тоже мне проблема!" - скажет кто-нибудь. И ошибётся. Для девушки-кыргызки это не просто проблема, это неразрешимая проблемища.



Мадине страшно появляться с женихом на улицах Бишкека. Обязательно услышишь в свой адрес оскорбления, и самое приличное слово будет "проститутка".



В январе Мадину и её друга, по её словам, обматерили и избили в одном из столичных ночных клубов. Его - за то, что турок. Её - за то, что "турецкая подстилка".



Никто из обидчиков до сих пор не понёс наказания, да молодые люди и не надеются на помощь милиции. Рассказывая об этом происшествии, Мадина всего лишь хотела достучаться до общественного сознания. Отcтоять своё право любить кого хочет и выходить замуж по любви, а не по национальному признаку.



А нарвалась девушка в Интернете на такой шквал критики в свой адрес, что, наверное, сто раз пожалела о своей откровенности.



Комментаторы (естественно, мужчины) в чём только её не обвиняли и какие только версии события не выдвигали. Высказывали предположения, что Мадина - девушка лёгкого поведения, которая взялась защищать своего клиента, дебоширившего в клубе. Что она сама, дескать, во всём виновата, потому что не пристало кыргызской девушке "шляться" с инородцами.



По мнению многих мужчин, принявших активное участие в обсуждении истории Мадины, те, кто бил её и её жениха-турка, чуть ли не молодцы. Более того - "радетели за моральное здоровье кыргызского народа".



"Я поддерживаю этих джигитов, - пишет один анонимный комментатор. - И эта поддержка диктуется вовсе не национализмом, а пониманием мотивов действий этих людей. Давайте обратимся к истории древнего мира. Возьмём Древний Рим, где упадок моральных принципов повлёк за собой разрушение государства. Веками народы сохранялись, храня целомудрие, ограждая от растления своих единоплемеников, так что, осуждая тех, кто переживает и борется за моральное здоровье народа, вы не думаете о будущем народа и о мнении окружающих народов, которые видят позорные моменты и создают мнение о кыргызах как о людях, не имеющих стыда и чести".



Какая же каша в голове у человека! Причём, что самое страшное, у человека явно образованного. Про падение Рима он знает. Прекрасно! Но почему же считает "растлением" естественное человеческое желание найти себе пару по душе и по сердцу? Почему кыргызка, выходящая замуж за представителя другой национальности, для него - женщина, "не имеющая стыда и чести"?!



"Я бы сказал, что правильно делают эти парни! - пишет в комментариях некто Нурбек. - Дело в том, что виноваты наши девушки. Они гуляют со всеми и делают вид, что мусульманки. Уважайте наших джигитов, и они будут уважать вас. Да, есть хорошие девушки, которые уважают своих кыргызов, но их очень мало".



Ох, Нурбек, как вы ошибаетесь! Разве можно уважать человека лишь за национальность? Разве уважения добиваются не благодаря совсем другим качествам?



- С супругом мы познакомились в Германии, - рассказывает azattyk.org Айтолкун Орозбаева, вышедшая замуж за немца. - У нас двое детей, всё хорошо. Споры бывают в любой семье, но наши споры не сравнятся с тем, как ругаются в кыргызских семьях.



Моя подруга вышла замуж за кыргыза. Он её бил… Повредил ей лицо, сломал челюсть, рёбра. Если мужчина так себя ведёт, кто же захочет с ним жить?



За Айтолкун можно только порадоваться. У женщины замечательная семья, любящий и уважающий её муж…



Но и вслед ей слышится шипение: "Предала свой народ! О генофонде не думает!"



Женщина по имени Кыздаркан, напротив, старается как может заботиться о генофонде:



- У меня три дочери. Две из них студентки. Уже сейчас я говорю, чтобы они выходили замуж за кыргызов. Но кто знает… Если скажет: "Полюбила" - что я буду делать? Боюсь даже думать об этом.



психолог в тупике



Дремучее националистическое мировоззрение давит не только на женщин, но и на мужчин.



За советом к психологу обратился молодой человек по имени Тимур. Проблема его, казалось бы, яйца выеденного не стоит. Однако для него всё очень серьёзно. Парень действительно в тупике, из которого не находит выхода:



- У меня есть девушка, мы с ней встречаемся больше года. У нас всё отлично. Мы любим друг друга, а главное - я её люблю. Она очень хорошая, влюбился в неё в первый же день и сказал себе, что женюсь только на ней.



И вот недавно она призналась, что она родом с юга Кыргызстана (а раньше говорила, что с севера). А потом и вовсе оказалось, что её дедушка был узбеком, соответственно, она частично узбечка. А я кыргыз.



Ничего не имею против узбеков, но мои родители, скорее всего, не согласятся. Они хотят невестку только кыргызку.



Что мне делать? Дальше встречаться и не говорить никому о том, что она узбечка? Или расстаться и не портить жизнь ни ей, ни себе?



Знаю, ситуация идиотская в наш 21 век, но от традиций не уйдёшь и от родителей тоже.



"И что же ответил психолог?" - спросите вы. А ничего. Психолог тоже "потерялся". Потому что и психолог не в другом мире живёт и видит, что вокруг творится.



Как знаток человеческих душ и вообще человек с высшим образованием, он хотел бы ответить: "Живи, парень, своим умом и собственными чувствами. Любишь девушку - женись, не выясняя её национальности".



Но как житель Кыргызстана, тем более кыргыз…



- Не могу я ему ничего посоветовать, - признаётся психолог. - И сам, честное слово, не знаю, как поступил бы в такой ситуации.



А тем временем…



Уроженец села Кулбайлуу Сузакского района Джалал-Абадской области Шамилбек уулу Нурсултан привёз в родное село невесту-москвичку. Молодые сыграли свадьбу по кыргызским обычаям и живут себе счастливо и весело.



- Влюбился в неё с первого взгляда, - рассказывает Нурсултан. - Четыре года встречались. Очень хорошо знаем друг друга. Наши родители не были против того, чтобы мы создали семью. Весной мои родители ездили в Москву, чтобы засватать Кристину. Надели серёжки, заплатили калым и сделали всё по кыргызским обычаям и традициям. Они приняли её как родную дочь.



Москвичка Кристина сменила фамилию и стала Шамилбековой. Учится доить корову и ездить верхом на лошади. Понимает почти все кыргызские слова, но сама пока не может выразить мысль по-кыргызски.



Эту историю интернет-пользователи обсуждают уже совсем по-другому. Поразительная метаморфоза! Кыргызка, связывающая свою жизнь с иностранцем, в представлении огромного количества кыргызских мужчин - "проститутка", заслуживающая оскорбления и публичной порки.



Мужчина же, женившийся на иностранке, - молодец, "эркек", "азамат", честь ему и слава, почёт и уважение. Да и русскую девушку Кристину, вышедшую замуж за кыргызского джигита и переехавшую к нему в Джалал-Абадскую область, тоже никто - никто! - не осуждает. Она тоже молодец.



В чём же дело? Где же доморощенные борцы за этническую чистоту, называющие метисов (а в браке Нурсултана и Кристины родятся именно смешанные дети) "людьми второго сорта"? Что-то их не слышно и не видно. Куда же они все попрятались? Где же их "патриотизм"?



Да и откуда в них вообще столько злости и агрессии? Не от ущербности ли собственной? Не от комплекса ли неполноценности?

Нурсултан и Кристина счастливы.

Чего и всем желают.





выбирают лучшее



- Если посмотреть статистику, - говорит социолог Топчугул Шайдуллаева, - то действительно выросло число кыргызских девушек, выходящих замуж за иностранцев. Это явление как бы задевает достоинство наших парней. Нужно признать, что замуж за иностранцев выходят лучшие - умные, красивые, способные девушки.



Если мы не хотим этого, наши парни должны тоже стать лучше. Они должны заинтересовывать человечностью, образованностью, если надо - то и богатством. А девушки сами знают, за кого и когда выходить замуж. Они имеют свободу выбора.



"Чтобы свои девушки выходили за своих парней, - пишет в социальных сетях некий кыргызстанец, - надо просто стать для своих девушек привлекательными во всех смыслах. Думаете, они хотят замуж именно за американца или, к примеру, жителя Европы? Конечно же, нет.



Девушки хотят иметь адекватного спутника. Желательно умного, воспитанного, состоятельного, спортивного и перспективного. Кто же хочет жить с дремучим чмошником, мырком или туповатым пареньком со средневековым мышлением?



Дайте им достойных кыргызов, и они в жизни не выйдут замуж за иностранца!"

Станьте лучше - и девушки к вам потянутся.



* * *



Кстати, избитая недоумком - националистом на Ошском рынке молодая женщина, как оказалось, не просто "гуляла" с мужчиной-некыргызом. Она за ним замужем и ждёт от него ребёнка.



А тот, кто так грубо вмешался в её личную жизнь… Никакого серьёзного наказания он не понесёт. Милиция сообщает, что случай расценивается как мелкое хулиганство, а хулигану грозит всего лишь штраф. Наказан он не будет, и мировоззрение своё вряд ли поменяет. И сколько их ещё таких - "патриотов", бьющихся за "чистоту нации"? Великое множество!



Не лучше ль, говоря словами из крыловской басни, на себя оборотиться? Заняться самовоспитанием и самообразованием, привести в порядок себя и свою… пусть не планету, но хотя бы страну. И будет всем счастье и процветание и лучшие женщины рядом.



Алина НАЗАРОВА