Криминал

Подробности Криминал 18.01.2017 17:42

Доскакались!





Хулиганы, наркоманы, вымогатели, насильники…





Бишкекская фирма такси "Жорго" ("Скакун") зарекомендовала себя, прямо скажем, не с самой лучшей стороны. С худшей! С такой стороны, что удивительно даже, как до сих пор по столичным улицам ездят машины с опороченной, опозоренной надписью на шашках.



И вот один из таких автомобилей скромно стоит на обочине - явно в ожидании клиентов. Потенциальных пассажиров.



- Ну уж спасибо, - думаю про себя. - Дураков нет.



А сама оглядываюсь в поисках более надёжного перевозчика. Ехать надо, причём срочно. На календаре 25 декабря. В такие предпраздничные дни милиция обычно приходит в повышенную "боевую" готовность: на дорогах резко увеличивается количество отпраздновавших, севших за руль и ведущих себя особенно неадекватно.



Что же касается фирмы "Жорго"… Они и так, судя по недавним событиям, не скучают. То дебоширят, забрасывая милиционеров камнями, то средь бела дня травку покуривают (о чём наша газета неоднократно писала).



Страшно, короче говоря, пользоваться услугами этих "джигитов". Очень страшно. А между тем выбора у меня, кажется, нет. Ехать больше не на чем. Своя машина в ремонте, по телефону диспетчеры других фирм или не отвечают, или отвечают: "В вашем районе машин нет и в ближайшее время не ожидается".



- Не бойтесь, садитесь, - разгадав моё состояние и будто прочитав мои мысли, предлагает водитель. - Я нормальный. Я не из "Жорго". Без проблем вас довезу, куда надо.



Ещё пару минут молодой человек за рулём объясняет мне, каким образом он, не имеющий к проштрафившейся фирме никакого отношения, оказался сегодня в авто с приметной шашкой. Угощает конфетой. Зачем-то говорит, что у этой машины не всё в порядке с колесом - скорее всего шишка, потому ехать надо крайне осторожно…



И этим, как ни странно, убеждает меня в собственной адекватности. Кажется, он действительно не сотрудник службы "Жорго-такси". Едем.



А через четыре дня, под утро 29 декабря, под занавес уходящего года, таксисты "Жорго" в очередной раз отличились.



Сначала это сообщение, появившееся на сайтах информационных агентств, выглядело как предновогодний розыгрыш. "Жорго", мол, у всех на устах - так получите ещё и такую не слишком уместную шутку.



Внимание читателей привлекал заголовок. Такой, что мимо не пройдёшь. Хочешь не хочешь, а до конца дочитаешь.



"Таксисты похитили мужчину, изнасиловали битой и вымогали деньги".



Добравшись до конца новости, больше половины читателей возмущённо плевались. Надо же, дескать, "менты" совсем совесть потеряли. Ну повздорили, дескать, с работниками "Жорго", получили от них сначала камнями по голове, а потом вместе с извинениями право в любое время дня и ночи проверять любого водителя этой фирмы на алкоголь и наркотики. Зачем же, дескать, злоупотреблять? Зачем давить таксистов окончательно и бесповоротно?



Больше половины читателей не сомневались: уж на этот-то раз случилась обычная "ментовская подстава". Грубая, топорная, неправдоподобная очередная ужасная сказка про "жоргошников". Элементарная месть, банальное сведение счётов.



Масла в огонь подлило то, что шокирующая новость про изнасилование битой тут же, буквально в считанные минуты была информаторами переделана и переписана. И заголовки выглядели теперь чуть менее зловеще: "Таксисты похитили мужчину, ИЗБИЛИ и вымогали деньги".



То ли журналисты, получается, избиение с изнасилованием перепутали, то ли рассказавшие им об этом случае сотрудники милиции…



А народ укрепился во мнении, что на самом деле не было ни того, ни другого.



- Признайтесь, просто мстите таксистам? Небывальщины про них сочиняете? - в лоб задаём интересующий очень многих бишкекчан вопрос розыскникам из Октябрьского РУВД (именно они, согласно информации, задержали четверых похитителей-вымогателей).



- К вам приехать? - не медлят они с ответным вопросом. - Потерпевшего привезти?



Приезжайте. Везите. Будем разбираться…



Потерпевшему вообще-то не позавидуешь. Сначала вымогатели мучили, теперь милиционеры и журналисты допрашивают "с пристрастием" - что и как было и было ли вообще?



Ему 27 лет. Уроженец Ошской области. В Бишкеке живёт в одном из южных микрорайонов и имеет маленький бизнес. Больше ничего о нём говорить не будем. Ему и так досталось.



Почти в полночь с 28 на 29 декабря Алишер (имя по понятным причинам изменено) прямо у подъезда своего дома был остановлен четырьмя незнакомыми мужчинами азиатской наружности лет 30-35. Один из них впоследствии оказался его земляком, давно и пристально за ним следившим. Но тогда ещё Алишер об этом не знал.



Алишера без лишних слов и долгих объяснений запихнули в красную машину марки "Хонда-Фит" с характерной шашкой "Жорго" и повезли куда-то за город. В темноте он тоже не сразу понял, в каком именно районе остановилась машина и где именно его вытащили из салона. Местность предгорная, безлюдная. Как выяснилось, происходили дальнейшие события неподалёку от села Кой-Таш.



Итак, Алишера выволокли на улицу и раздели. Раздели причём до пояса - снизу. От ужаса (предположив, что с ним собираются делать) он чуть сознание не потерял.



Так били его или всё-таки насиловали? Скажем так - издевались. Имитировали половой акт, снимая всё это на видеокамеру мобильного телефона. Отобрали 10 тысяч сомов, которые у Алишера оказались в кармане. За остальной суммой пообещали прийти позже.



"Задолжал" четверым беспредельщикам Алишер шесть тысяч долларов. С чего вдруг? С того, что, по сведениям его земляков, дома у него водились такие деньги. А раз деньги есть - он, по их мнению, обязан делиться с менее удачливыми.



Сроку мелкому предпринимателю Алишеру дали - до 31 декабря. Аккурат под Новый год должен он был "подогнать" мужикам заявленную сумму. Иначе… Ну, что будет, если не заплатит, догадаться нетрудно. Вот видео, где запечатлено надругательство над Алишером. В случае его неповиновения видео, обещали вымогатели, тут же попадёт в Интернет на всеобщее обозрение.



Алишера свозили к нему домой. "Оценили" на всякий случай квартиру. Забрали паспорт ("Я им всё готов был отдать, - рассказывает он, - лишь бы не трогали")…



В милицию на следующее утро Алишера привела мать.



А первого подозреваемого в похищении, надругательстве и вымогательстве сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека задержали уже через шесть часов после принятия заявления у потерпевшего. Потом поодиночке переловили и троих его подельников.



У одного изъяли сотовый телефон с компрометирующим Алишера видео, у другого нашли алишеровский паспорт, у третьего - кстати, таксиста фирмы "Жорго" - ту самую биту. Которой Алишера избивали - и не только.



Что же за компания, что за группа товарищей кошмарила предпринимателя Алишера?



Некто Азат Джаныбеков, 1992 года рождения, уроженец Чуйской области, сотрудник "Жорго-такси".



Шергазы Татаев, 1983 года рождения, его земляк и коллега, тоже сотрудник "Жорго-такси".



Замир Кадыров, 1977 года рождения, уроженец Чуйской области, работает, как указано в официальных бумагах, на частном предприятии. Проще говоря - частный водитель, развозящий по торговым точкам лепёшки.



Хамза Исаков, 1978 года рождения, уроженец и житель Ошской области. Наводчик, давно наблюдавший за земляком Алишером и полагавший, что у того денег - куры не клюют.



Кроме Татаева, все, насколько известно, прежде несудимые. Он судим в России по статье 111 российского Уголовного кодекса (нанесение тяжких телесных повреждений). К какому сроку его приговорили, когда именно депортировали в Кыргызстан и досидел ли он здесь положенное - сейчас выясняет следствие. Однако досидел вряд ли.



Все четверо на время следствия заключены под стражу.



Вот такая ситуация складывается. Нехорошая. Прямо скажем - дикая. Судят человека за уголовное преступление, он практически сразу же каким-то непостижимым образом оказывается на свободе и без всяких проблем устраивается на работу таксистом. То есть не кустарным таксистом-частником, а сотрудником организованной фирмы.



Обращаясь в которую, граждане совершенно справедливо рассчитывают, что по вызову приедет законопослушный, трезвый, профессиональный водитель на исправной машине и без всякого риска, безопасно доставит их к месту назначения.



Логику руководства фирмы "Жорго" вообще понять трудно. КОГО и КАК на работу принимают? Кроме водительского удостоверения, выходит, даже документов никаких не требуют? Не интересуются неотбытыми сроками наказания потенциальных работников? Не переживают по поводу их явных криминальных наклонностей? Не считают нужным проводить их медицинское освидетельствование перед тем, как выпускать на линию?



И даже теперь, когда эта скандальная служба такси на особом счету и у милиции, и у горожан, когда надо бы, кажется, затаиться и особо тщательно следить за трезвостью и скрупулёзным соблюдением правил дорожного движения, - водители "Жорго" вообще, что называется, идут вразнос!



Что ещё должно случиться, чтобы у кого-нибудь нашлись силы наконец остановить этих "скакунов-иноходцев"?



Ольга КАЛИНИНА



