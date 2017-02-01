Криминал СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА Подробности Криминал 01.02.2017 12:19 "Жорго-такси"



Это вообще-то девиз бурундука Дейла из диснеевского мультика, отражающий два главных бурундуковских качества.

А кто сказал, что эти два понятия несовместимы? Вполне бывает так, что в одном и том же персонаже прекрасно уживаются стремление к неоправданному риску и сомнительным "подвигам" - и весьма подозрительное для человека разумного отсутствие мыслей в голове.

Только-только таксисты бишкекской фирмы "Жорго" подрались с милиционерами; только-только один за другим были отловлены в состоянии наркотического опьянения; не прошло и месяца с тех пор, как двое "иноходцев" попались на похищении человека и вымогательстве (об этом мы писали в позапрошлом номере газеты)…

Пора бы, кажется, угомониться. Пора что-то понять, осознать и сделать для себя соответствующие выводы.

Однако к службе такси "Жорго" это, увы, не относится.

Новая милицейская сводка об очередном преступлении с участием "отважного, но безумного скакуна" содержит просто потрясающую фразу: "М.С. представился милиции членом ОПГ, ранее судимым по статье 164 УК КР, в настоящее время работающим в "Жорго-такси".

Напрягите-ка, уважаемый читатель, своё воображение и представьте картину маслом.

Подходит к приготовившим для него наручники некий недобрый молодец: "Здравствуйте. Разрешите представиться. Я - опэгэшник. По 164-й чалился. Теперь в такси работаю. А что такого?".

164-я статья - это "всего лишь" кража. Несолидная, прямо скажем, для опэгэшника уголовная статья. Но тоже наводящая на определённые размышления. Представьте опять же: вызвали вы такси. Приехал нечистый на руку гражданин. Слегка обкуренный травкой… Бывший бандит… на неисправной машине…

Уже страшно, не правда ли?

Этого бывшего члена ОПГ сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека задержали вместе с его подельником (не имеющим, к счастью, к службе такси "Жорго" никакого отношения) за то, что 5 января с целью поживиться похитили человека.

Пришёл домой к заявителю (живёт тот в жилмассиве "Кок-Жар") малознакомый Таалай в компании двоих мужиков, которых потерпевший, по его словам, первый раз в жизни видел.

Хозяина дома силой выволокли на улицу. Усадили в машину и куда-то повезли (сценарий, обратите внимание, - тот же самый, что у декабрьской драмы с участием "жоргошников").

Привезли несчастного парня в безлюдное место, где проходит железная дорога. Усадили на рельсы, пугали убийством.

Потом отвезли в Ботанический сад, что на пересечении улиц Ахунбаева и Курманжан датки. Сад этот - вернее, то, что от него осталось, последнее время представляет собой практически идеальное место для всякого рода криминальных разборок. Потерпевшего поставили на колени, сказали, что закопают здесь же, да так, что никто и следов не найдёт… Если в ближайшее время не принесёт им, вымогателям, 70 тысяч сомов.

УВД Октябрьского района Бишкека, куда на следующий день так и не сумевший набрать требуемую сумму гражданин обратился за помощью, возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.125 1-б., 170 ч.1 ч.2 п.2. УК КР (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору и вымогательство).

На днях милиция задержала и двоих подозреваемых. Того самого "жоргошника-опэгэшника" - уроженца Алайского района Ошской области 28 лет от роду и 29-летнего несудимого уроженца Жумгальского района Нарынской области. Задержанные за очередное похищение человека

(слева - "опэгэшник-жоргошник").

В общем, называя в прошлой публикации службу такси "Жорго" организованной преступной группировкой, мы, как оказалось, не сильно погрешили против истины.

Что же это такое творится?! Как понять логику руководства фирмы "Жорго"? Ни для кого не секрет, что к сотрудникам этой службы приковано самое пристальное милицейское внимание. На этом фоне провести бы руководству тщательную чистку стройных водительских рядов. Выявить и уволить лиц с судимостями за уголовные преступления. Изгнать употребляющих даже лёгкие наркотики. А с остальными провести инструктаж.

Проследить, чтобы не допускали водители даже незначительных нарушений правил дорожного движения (не говоря уже о чём-нибудь более серьёзном). Никаких гонок на красный свет, никаких парковок в неположенном месте, никакой грубости по отношению к клиентам!

А на деле же происходит совершенно другое. Прямо противоположное. Таксисты "Жорго" как будто решили назло действовать. Будто вызов "ментам" бросили. Ловите нас, отслеживаете? Так получите вот что!

В самом деле, что ли, "волшебную трын-траву" курят? В Интернете у службы такси "Жорго" есть своя страничка. Где эти удивительные люди выкладывают картинки - не замечая того, что их же самих эти публикации выпукло характеризуют.

Ещё осенью, в конце сентября, в социальных сетях появилось весьма показательное в этом смысле видео. Примерно в восемь тридцать утра автомобиль с шашкой "Жорго-такси" в ожидании клиента припарковался так, что нагло перегородил путь прочим участникам дорожного движения.

На просьбу водителя другой машины освободить проезд таксист отреагировал незамедлительно: высунув руку в окно, показал ему средний палец.

Такое вот отношение у "скакунов-иноходцев" ко всем без исключения окружающим. Включая сотрудников милиции.

А если другие фирмы такси проверить?

Ольга НОВГОРОДЦЕВА









На все замечания - один ответ. Добавить комментарий