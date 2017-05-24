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Канат Садыков - новый ректор КНУ
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уголовное дело по коррупции
возбуждено в отношении Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова.Подробнее...
июнь в Кыргызстане будет тёплым
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выборы президента пройдут 15 октября
Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября текущего года, заявил Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Вооружённых сил КР.Подробнее...
"Народ без армии, что человек без руки".
Об этом на торжестве, посвящённом 25-летию создания Вооружённых сил страны, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
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«Завещание отца»
- обладатель Гран-при X Чебоксарского кинофестиваля.Подробнее...
Патриарх призвал совместно бороться с экстремизмом — православным и мусульманам
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президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с наступлением месяца Орозо
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Россия выделила Кыргызстану грант в $30 млн
Об этом 25 мая сообщил министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламента.Подробнее...
делегация Кыргызстана прибыла в Казань
для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета
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в Кыргызстане прозвенел последний звонок
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cотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартир
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ОДКБ — защитный зонтик Евразийского экономического союза
Советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин 25 мая на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» сравнил организацию с защитным зонтиком ЕАЭС.Подробнее...
президент А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ
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суд назначен на 5 июня
Уголовное дело по обвинению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла Кыргызстана в Корее Дуйшонкула Чотонова поступило в Первомайский районный суд Бишкека.Подробнее...
священный месяц Рамазан
Священный месяц Рамазан начнётся 27 мая.Подробнее...
начался суд над Аидой Саляновой
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в 1,5 раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-март 2017 года увеличились на 142 миллиона 670 тысяч долларов, сообщили в Национальном банке КР.Подробнее...
день матери
Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днём матери.Подробнее...
расследование уголовного дела в отношении экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру
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мультфильм школьника из Кыргызстана покажут на кинофестивале в Канаде
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Сооронбай Жээнбеков — кандидат в президенты Кыргызстана от партии СДПК
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нового президента выберут 15 октября
17 мая на заседании парламента депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о выборах президента Кыргызстана.Подробнее...
Атамбаев встретился с главами семи государств
Во время рабочего визита в Китай президент Кыргызстана встретился с главами семи государств.Подробнее...
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
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Криминал
ГЕРОЙ- ЛЮБОВНИК, БАБНИК, АФЕРИСТ…
Наконец - просто красавец!
Cлева - наш герой.
переписка в Интернете Владимира и его женщин
"Вернись, я всё прощу"…
Катя и Маша в переписке выяснили, что у одной из них их общий любовник украл, а другой подарил дорогой телефон.
"Расул" - это Катя. "Токмак" - это горнолыжная база. Конспирация, однако!
"Верни деньги, или пожалеешь"…
Оказывается, это она, Катя, во всём виновата.
Не захотела ради любви "немножко поддержать" несчастного красавчика.