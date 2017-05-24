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Криминал

ГЕРОЙ- ЛЮБОВНИК, БАБНИК, АФЕРИСТ…

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Криминал
24.05.2017 11:49

 

Наконец  -  просто  красавец!


Вот такой интересный человек попал в поле зрения Финансовой полиции. Брачные аферисты - они ведь, при всей видимой похожести, разные бывают. А этот не просто разный. Он особенный.


Имена "его" женщин по этическим соображениям изменим. Его фамилию тоже пока не будем называть.


С кем и как он сейчас живёт, пока правоохранители разгребают "завалы", которые он наворотил, - неизвестно. Наверняка с какой-нибудь очередной "возлюбленной". Так вот она наверняка его узнает и без фамилии.


Как узнают и многие другие прошлые и потенциальные "жертвы".

амая красивая пара на земле!" - так назвала фотографию в социальных сетях известный в Бишкеке мастер-визажист. На фото - её клиентка (действительно очень эффектная девушка, которую пусть зовут Марией) с потрясающей красоты молодым мужчиной.


Под фотографией, как водится, море восторженных комментариев.


Среди которых вдруг попался такой: "С Катей он лучше смотрится".


"Кто такая Катя?" - недоумевает автор поста.


"Та, с кем Вова живёт".


"Так Вова живёт с Машей в данный момент! Уже два года или год, точно не знаю".


Вот с этой переписки всё и началось. Подруга Екатерины, которая точно знала, что у той некоторое время назад появился красавец бойфренд Вова, мягко говоря, удивилась, увидев на фотографии его с совершенно другой девушкой. О чём и не преминула сообщить. Сначала - автору фото, а потом и подруге Кате.


Для Екатерины, впрочем, громом среди ясного неба это  известие  не  стало. Она и  так  уже  много  чего  поняла. К сожалению, слишком поздно.


Разглядываешь в Интернете лица дам, которых не обошёл своим вниманием любвеобильный 28-летний Вова и у каждой из которых "отжал" то машину, то дорогой телефон, то просто сладко спал и сытно питался за чужой счёт… И диву даёшься. Как много, оказывается, в Бишкеке по-настоящему красивых и к тому же весьма успешных молодых женщин!


Где они все прячутся? Просто так их ведь на городских улицах не встретишь…


А вот места знать надо. Вова знает. Охоту на очередную временную пассию он начинает в спортивном зале. Успешные дамы ходят туда, чтобы подправить свою и так практически безупречную фигурку. Ну а Вове и вовсе ничего подправлять не надо. Он и так вылитый аполлон.


Красивые успешные женщины часто страдают от одиночества. Даже, что самое интересное, если они замужем. Муж, как правило, недопонимает и не в полном объёме ценит. Да муж и не такой красавец писаный, чего уж тут…


И вдруг появляется ОН.

 

Cлева  -  наш  герой.

 


"Верь  мне,  Катя!"


- Сначала он признался мне,  что в данный момент не  свободен,  -  рассказывает Екатерина. - Я поэтому и не думала заводить с ним какие-то отношения. Но уже через   три   дня   после   знакомства  он  приехал ко мне домой  с  вещами.  "Люблю-не  могу,  хочу  жениться, мечтаю  о  детях, своей бывшей  рассказал о тебе и с ней распрощался".


Я подумала - а почему бы и нет? На его предложение о немедленной женитьбе ответила, что для начала мне надо ещё развестись. Формально я замужем, хотя с мужем давно не живём вместе. Вова ответил, что он тоже формально женат. И тоже намерен развестись в самое ближайшее время. С законной женой его якобы ничего давно не связывает, как и с незаконной "бывшей".


- Как же вы решились - через три дня? - удивляюсь смелости Екатерины.


- Вот так и решилась. Вы же видите, какой красавчик!


- Красавчик, согласна. Но красота - это ж дело такое… День можно любоваться, ну неделю. А потом ведь неизбежно начинаешь себе вопросы задавать: а что там есть ещё, кроме красоты?


- Да, у меня вопросы и возникли. Вижу, он каждый день вроде бы на работу уходит. К обеду уже возвращается. Даже если и работал, короче, то явно не перетруждался. Денег не приносит. Ну, говорю, раз денег нет на продукты - значит, питайся где хочешь.


- А он что?


- Обиделся. Наверное, я первая, кто так жёстко с ним поговорил. Не привык он к такому обращению. Другие женщины, наверное, пылинки с него сдували и ничего не требовали. Это была наша первая размолвка. Потом ещё много чего было… Всего и не вспомнить.


Потом Вове "для работы" понадобилась машина. Машину купили (на Катины деньги, разумеется). К машине понадобились права (а Катя знает, как их быстро и без проблем получить). Машину оформили, разумеется, на "хозяина" - Владимира.


Все эти Катины щедроты сопровождались Вовиными комплиментами и заверениями в безграничной любви и преданности.


С родителями Владимир "любовь всей своей жизни" знакомить не спешил. Объяснял: отец - очень строгий. Он не поймёт и не одобрит, что сын, будучи официально женатым, поселился у другой женщины.


Кроме родителей, у него есть бабушка. К которой он регулярно ходил ночевать.


- Однажды ему на телефон пришло сообщение от какой-то Марии, - рассказывает Катя. - Я его прочитала. Потому что уже в то время терзали меня смутные сомнения и подозрения. Сообщение примерно такое: "Ты где, чем занимаешься?". Я взяла и ответила ей - от его имени: "У меня серьёзные отношения с другой женщиной, оставь меня в покое, не звони и не пиши больше".


Через несколько минут он, разъярённый, набросился на меня:


- Что ты ей написала?!


- Как что? Правду. Ты же сам сказал, что она уже в прошлом и что она обо мне знает. Разве не так?


Он смягчился. Тон сменил. Стал объяснять мне, что эта Маша, оказывается, беременна. А он только сейчас об этом узнал.


- Какой срок у неё? - спрашиваю.


- Три месяца.


Оказалось, что не три, а почти семь.


Вот так я узнала про Машу. А то, что мне подруга сообщила про их совместную фотографию в Интернете, - было, конечно, весьма неприятным, но уже не сюрпризом.


- Мы списались с ней, созвонились, - рассказывает Екатерина. - Не скажу, что подружились, но до сих пор очень цивилизованно общаемся. А тогда, первый раз, всю ночь проговорили, вспоминая, кому из нас и как именно он врал.


"Верь  мне,  Маша!"


"Я  страдаю, что потерял семью, страдаю, что так поступил с вами, в моих поступках не было логики, может, я хотел  быть  выше в твоих глазах с этой машиной. Потому продолжал  творить  непоправимое… Не знаю… Но в одном я уверен, что любил  и  люблю  только тебя и всегда буду любить тебя!".


Это душераздирающее послание Вова отправил Марии буквально на днях. Уже после того, как она объявила, что не хочет его больше видеть, не хочет ничего о нём слышать и надеется как можно скорее забыть о его существовании.


В любви он, впрочем, ей клялся и раньше. Рассказывал про жену, которая так и не родила ему ребёнка (а ему этого очень бы хотелось). В подробностях рассказывал про свои отношения с другими женщинами - вплоть до некоторых весьма интимных моментов. И уверял, что в ней, Маше, он наконец-то нашёл то, что искал всю свою предыдущую жизнь.


Мария тоже, надо заметить, не из бедных. И Вову по-женски жалела:


"Чёт ты злой".
"За…ло всё".
"Чего?".
"Денег  нет,  ещё  и   долги".
"Ну часть долга погасим. А там уже потихоньку раскидаем. Не расстраивайся" (фрагмент их переписки).


И  Маша  изо  всех  сил  помогала  ему  рассчитаться с  долгами.  И  морально  тоже  поддерживала. А он в это  время  периодически (если не сказать систематически) ездил на какой-то "объект" работать на какого-то Расула.


- Расул - это я, - раскрывает секрет этого великого конспиратора Екатерина. - Именно под этим именем я у него везде и проходила. И именно "Расул" дал, оказывается, Вове машину… Купленную на мои деньги.


Свою любовь к Марии Владимир однажды доказал ей, подарив дорогущий мобильный телефон.

- У меня этот телефон тогда пропал, - для Екатерины и эта тайна - не тайна. - Буквально накануне. Я так поняла, что украли в клубе. Очень жалко было: телефон действительно хороший. Вова меня утешал, успокаивал. Потом даже принёс взамен какой-то дешёвенький, который я ему велела забрать себе.
А когда мы с Марией познакомились, оказалось, что мой телефон у неё. Вот такая история.


Когда  Мария  забеременела, Вова предложил ей сделать аборт. Да-да, тот самый Вова, который только что с пеной у рта доказывал ей своё чадолюбие и сетовал на то, что ни одна из предыдущих женщин так и не сподобилась родить ему ребёнка. От аборта Маша отказалась. Сказала, что рожать намерена в любом случае, независимо от того, признает он этого ребёнка или нет, будет принимать участие в его воспитании или нет.


Тогда Владимир сменил тактику.


- Ребёнок - это же здорово! - уверял он свою "возлюбленную" Екатерину. - Ты не думай, на наших с тобой отношениях это никак не отразится. Но ребёнок - это святое. Я буду по мере сил помогать, хотя жить с Машей, конечно же, не собираюсь. Но ребёнок… Тем более сын будет.


Откуда известен пол ребёнка  на  таком  сроке Машиной беременности, когда ещё  и  живот незаметен, Катя понять не могла. Это потом, пообщавшись с подругой по несчастью, узнала, что срок уже достаточно большой.  Марии  уже  рожать  скоро, а Вова… "только узнал".


"Верь  мне,  Ира!"


От Ирины, самостоятельной и самодостаточной привлекательной женщины, Владимир в своё время переметнулся к Марии. И Ирина до сих пор, кажется, в глубине души винит не его, а её, "разлучницу".


Ирину он тоже "любил", клялся в вечной верности и преданности, живя на её деньги и вытаскивая из её кошелька средства на то-на другое.


Ирина  вообще-то  тоже замужем.  Так  что в этом случае  ни  о  каком  предложении руки и сердца (а он каждое  знакомство с женщиной начинает именно с этого)  не  могло быть и речи. Однако любовь (со стороны  Ирины)  была  нешуточная. Она долго потом доставала звонками Марию, обвиняя её во всех смертных  грехах  и  требуя  вернуть "украденного" любовника-альфонса.


В Интернете на страничке Ирины есть её фото. Редкой красоты и обаяния женщина. И, судя по информации, размещённой на страничке, всё у неё в жизни складывается более чем удачно. Как же её угораздило посадить себе на шею "качка" Владимира? Да потом ещё и биться за него смертным боем, забыв все траты и неоправданные расходы?


Неужели, кроме внешних данных, успешные красотки вообще ни на что внимания не обращают?


Ирина  всё  время,  пока её "возлюбленный" крутил романы  одновременно с Машей и Катей, катала его на  своём  джипе  и  оплачивала  ему  и  спортзал (где он знакомился с новыми прелестницами), и спортивное  питание,  и  на   "карманные расходы" деньжат подкидывала.


"Могла бы уйти по-тихому", - пишет сейчас Владимир Екатерине, которая вывела его на чистую воду.


Не  понравилось тебе, дескать, - рассталась бы со мной по-хорошему. Зачем было шум поднимать?


Все предыдущие женщины,  как  видно,  именно  так и  делали.  В  какой-то  момент чувствовали, что их используют, что за их счёт живут, что из них высасывают  не только деньги, но и душевные силы, и жизненную энергию, - и потихоньку с Владимиром расставались.


Зато он-то уж потом вёл себя совершенно не по-джентльменски. О каждой "бывшей", которая более-менее продолжительное время  холила  его и лелеяла,  ему есть что сказать очередной "нынешней". Про каждую у него припасено несколько крайне некрасивых  историй  и  нелестных замечаний.


Вот так человек отплатил влюблённым в него прекрасным дамам за их добро и ласку.

 

переписка в Интернете Владимира и его женщин

"Вернись,  я  всё  прощу"…

 

Катя  и  Маша  в  переписке  выяснили,  что  у  одной  из них  их  общий  любовник  украл,  а  другой  подарил  дорогой  телефон.

 

"Расул"  -  это  Катя. "Токмак"  -  это горнолыжная  база. Конспирация,  однако!

 

"Верни  деньги,  или  пожалеешь"…

Оказывается,  это  она,  Катя,  во  всём  виновата. 

Не  захотела  ради  любви  "немножко  поддержать"  несчастного  красавчика.

 


"говорить  с  вами  не  о  чем"


На  возмещение  морального ущерба Вовины "бывшие" не рассчитывают. Хотя жизнь  и  разрыв с ним стоили каждой множества бессонных ночей, литров выплаканных слёз и стойкого ощущения, что тебя грубо "поимели".


Тут бы хоть материальный ущерб восполнить!


Чувствуя,  как  над его головой сгущаются тучи, наш герой  решил сыграть на опережение и пришёл с повинной к отцу. Выложил ему, правда, свою версию событий. Это не он, дескать, а женщины его использовали. Соблазняли и бросали. А некоторые из бросивших теперь ещё и преследуют, и шантажируют, и "ментов" на него натравили, и все чего-то хотят… А ему, бедному, дескать, даже спрятаться негде.


Отец  позвонил по крайней мере двум "шантажисткам" - Екатерине и Марии. Сурово  их  отчитал и посоветовал отстать от его сына… Впрочем, если у них есть  к нему какие-то материальные  претензии, "разрешил" разобраться. Без своего участия.


- Если я дам вам послушать диктофонную запись, как со мной говорила его бабушка, - Екатерина роется в своём мобильном, - вы просто ахнете. Как только она меня не обзывает! "Проститутка" - это самое меньшее. Ей он тоже, наверное, много небылиц про своих женщин наплёл.


"Верь  мне,  Алла!"


Была  у  Владимира  одноклассница по имени, допустим, Алла. Про которую он  своим  "бывшим  и  нынешним"  тоже  разные  "интересности" рассказывает. Попросту поливает её грязью  в  своей  обычной манере.


Алла вдруг появилась на сцене, где разыгрывается вся эта трагикомедия, в несколько неожиданной роли. Ожидающая от Вовы ребёнка Мария на днях получила от неё письмо:


"Здравствуйте. Вы можете меня не слушать. А можете послушать и сделать выводы. Так получилось, что он мне рассказал про ситуацию, что между вами сейчас, и про измену. Он по своей глупости потерял и тебя, и ребёнка. Он очень сожалеет. Подумай, стоит ли оставлять ребёнка без отца".


С чего вдруг бывшая одноклассница (обычная, по словам  Владимира, девушка лёгкого поведения) так прониклась его личной драмой и решила принять в ней самое деятельное участие? Чего он ей тоже наговорил и чего наобещал? Пока неизвестно.


Что же касается Марии, то она готовится стать матерью-одиночкой. Вову, говорит, прощать и возвращать не собирается и надеется, что он будет по заслугам наказан.


Ольга  КАЛИНИНА

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