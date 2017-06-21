Криминал

Подробности Криминал 21.06.2017 11:05



- Когда у нас испортились отношения, он пригрозил повсюду развесить фотографии, где я в неглиже. Меня это не испугало. Ответила, что, во-первых, нет у меня в свободном доступе таких фото. А во-вторых, я совершенно не стесняюсь своей фигуры. Хочет - пусть "фотошопит" и выставляет где угодно.



Больше он меня этим не пугал…



Этот разговор с одной из "возлюбленных" брачного афериста Владимира в статью "Герой-любовник, бабник, аферист" ("Дело №…" за 24 мая 2017 года) не вошёл.



Кто знает… Показала бы очередная пассия альфонса слабину, испугалась бы, стала бы просить не позорить её перед народом и не порочить её честь, достоинство и деловую репутацию, - возможно, попала бы в число женщин, подвергающихся относительно новому способу интернет-шантажа.



Пришлось бы ей заплатить кругленькую сумму (и не один раз) за то, чтобы некий злоумышленник не обнародовал её интимные фото.



В начале июня сотрудники ГУБОП МВД Кыргызстана разоблачили и задержали одного такого злоумышленника. Шантажиста, вымогавшего у молодых бишкекчанок деньги под угрозой распространения "компрометирующей информации".



"Добрый день. Помогите мне забанить этого человека, умоляю, прошу, я жду каких-то уже просто элементарных действий от службы в вк и ничего…



В слезах прошу забанить его, я всё жду вашего ответа, мне так плохо от того, что он выкладывает такие фотографии и шантажирует потом ими меня. Посмотрите, он же выставляет меня в нижнем белье, я не могу так, для меня это позор, я не могу такое наблюдать, мне так плохо, просто до слёз...



Я жалуюсь на эти фотографии каждый час, я так боюсь, что их увидит кто-то из близких, мне такое не пережить! Начинаю думать о самоубийстве. Не понимаю, как так можно, пожалуйста, забаньте его, прошу, умоляю просто слёзно, хоть пусть дети не видят такие фотографии. Я приложила свой паспорт, чтобы вы просто его заблокировали, не знаю, как вас ещё просить... Прошу вашей помощи, просто молю...



Шантаж начался сразу. Без времени на подумать даже. Стали шантажировать и просить деньги. Я больше так не могу.



Прошу, помогите!".



Такими рвущими в клочья самую чёрствую душу посланиями полна специальная группа социальной сети "В контакте". Она так и называется - "Шантаж В контакте". Здесь люди (в основном молодые, в основном девушки) жалуются на то, что невольно стали жертвами мошенников-вымогателей. Просят помощи, хотя бы просто совета: что делать?



Кто виноват - это и так в принципе ясно. Не было бы в Интернете её "интересных" фотографий - не было бы и самого предмета шантажа.



"Есть человек, который собирается разослать видео со мной всем моим друзьям и знакомым, это можно как-то предотвратить? У этого человека много профилей в вк. Есть какие-то варианты?".



"Несколько лет назад общалась в вк с парнем. Потом мы поссорились и больше не общались, сегодня он написал, а получив от меня отказ, стал говорить, что выложит мои фото в группу города, якобы ему меня больше не жалко. А я даже не помню, что писала ему, какие фото кидала, я не сразу вспомнила, кто мне написал! Говорит, если не хочешь, чтобы я выкладывал твои фото и переписку в группу - будешь моей рабыней. Попросил опять скинуть фото интимного характера, я отказала, сказала, что подам на него заявление в милицию, он не поверил и говорит "сама так захотела, теперь прославишься". Что делать?".



"Не думала, что буду писать в такую группу или вообще попаду в такую ситуацию. Прошу помощи или совета. Около месяца назад попала на мошенников, добавились в друзья, я как раз искала работу в сети. "Пройдите кастинг, я официальный представитель модельного агентства"… Срочно были нужны деньги, ребёнок болел, думала, хоть на лекарства заработать. В общем, заполнила анкету, потом попросили фото, скинула, развели на интим-фото (мол, это никто не увидит, это только для анкеты). Я знаю, как глупо звучит, такая идиотка, вроде образованный человек, молодая мама, но в отчаянии, почему-то меня ничего не остановило"…



Таких историй - множество. Откуда аферисты берут для шантажа интимное фото "жертвы"? Да откуда угодно…



Самый простой способ - "подружиться" с девушкой в Интернете, обменяться фотографиями в стиле "ню", некоторое время спустя с ней поссориться и прислать угрожающее письмо. Не заплатишь, дескать, - твои прелести увидят все!



Второй способ посложнее, однако для кибермошенников нет ничего невозможного. Время нынче такое, что многие даже пятнадцатилетние школьницы хвастаются на страничках своими фото в нижнем белье или вовсе без оного. Такие снимки предназначены, разумеется, только для узкого круга ценителей. Но если страничку взломают - жди беды.



Третий способ ещё более мудрёный (но от этого не более редкий). Выбирает аферист девичье фото в подходящем ракурсе и на компьютере его "раздевает".

- Ну и чего ты переживаешь? - спрашиваю одну молодую бишкекчанку. - Те, кто хорошо тебя знает, сразу определят, что это фотошоп. Может, ну его? В смысле - пусть пугает, платить ему не надо.



- Нет! - девушка даже руками лицо закрывает от ужаса. - Никому же ничего не объяснишь и не докажешь.



В милицию такие девушки предпочитают не обращаться. Во-первых, не верят, что милиция в состоянии им чем-то помочь. А во-вторых, те же шантажисты запугивают их весьма неприятными следственно-судебными процедурами. Когда эти самые интимные фотографии будут фигурировать в деле в качестве вещдоков, когда придётся давать разъяснения по поводу места, времени и цели их появления…



Пятеро девушек, доведённых до крайней степени отчаяния, всё же решились.



Сначала в ГУБОП МВД поступило заявление от двадцатилетней жительницы Бишкека Замиры (имена по понятным причинам изменены). Та жаловалась, что ещё с осени, с ноября прошлого года в Интернете у неё вымогают деньги. 100 долларов. Но ежемесячно. И на момент её обращения в милицию этот нехороший некто успел получить уже 500 долларов. За пять месяцев, соответственно.



Милиция приняла заявление и стала отслеживать злоумышленника.



А жалобы от молодых бишкекчанок посыпались как из рога изобилия…



Двадцатилетняя Бермет пожаловалась ещё на какого-то интернет-вымогателя, который, шантажируя её неприличными фотографиями, требует в качестве выкупа такую же ежемесячную сумму - 100 долларов США.



500 долларов вымогал (и сто успел получить) неизвестный злодей у 21-летней Фатимы.



С двадцатилетней Амины незнакомец-азиат лет 30-35 содрал в общей сложности 15 тысяч сомов.



Последней на удочку вымогателя попалась 28-летняя Чинара. Ей в соответствии с его требованиями надлежало ежемесячно выплачивать по 7 с половиной тысяч сомов. Иначе весь мир любовался бы её обнажённой натурой.



Общались с шантажистом потерпевшие в основном по Интернету. Сначала получали от него "письмо счастья" с угрозами и требованиями. Потом в отчаянии писали в группу "Шантаж". Потом, понимая, что усилия не увенчались успехом, и не видя для себя иного выхода, соглашались платить.



Деньги отправлялись переводом через электронный кошелёк. У одной из жертв преступник, совсем, видимо, очумев от безнаказанности, получил "зарплату" самолично. Не поленился приехать, чтобы забрать причитающиеся ему за молчание деньги из рук в руки.



В течение нескольких месяцев сотрудники ГУБОП проводили оперативную разработку. Оказалось, что мучил девушек долгое время один и тот же человек. Действующий в разных группах социальных сетей ("В контакте", "Namba.kg", "WatsApp") под разными именами.



37-летний уроженец Нарынской области. Неоднократно судим за мошенничество, последний раз освобождён условно-досрочно, однако на профилактический учёт так и не встал.



Зато встал (хоть и не по своей воле) на специализированный милицейский учёт как член организованной преступной группировки.



Интернет-шантажисту предъявлено обвинение в вымогательстве (статья 170 Уголовного кодекса Кыргызcкой Республики). Ведётся следствие. Попутно милиция разыскивает других возможных его жертв и проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям…

Удачно "поохотился" шантажист.

Больше 100 тысяч сомов "заработал".



Учитывая, что молодёжь (в том числе и кыргызстанская) давным-давно пасётся в Интернете, не худо бы усвоить и запомнить - особенно молодым красавицам - несколько простых истин. Точнее - самим себе ответить на несколько вопросов.



Так ли уж вам нужно фотографироваться в чём мать родила и тем более выкладывать эти картинки в социальные сети? Ну захотелось покрасоваться, так распечатай фотографию на личном принтере, купи для неё красивую рамочку и поставь дома на видное место. Так, глядишь, безопаснее будет.



Сплоховала, выложила фото на всеобщее обозрение - будь готова к такому неприятному повороту событий. Обязательно рано или поздно найдётся такой вот предприимчивый любитель поживиться на халяву.



Что значит "будь готова"? Психологи советуют успокоиться и задаться вопросом: что будет, если эти фото действительно увидят те, для кого они не предназначены? Ясно, что для восточной девушки это страшно, но так ли уж на самом деле страшно? Имейте в виду: заплатив шантажисту один раз, вы отнюдь не получите гарантии, что теперь он от вас отстанет. Готовы раскошеливаться ежемесячно? Или всё-таки лучше сохранять душевное равновесие и чётко ответить "нет"?



Кстати, по наблюдениям тех же психологов, услышав спокойное "Ну и что?" и увидев полнейшее игнорирование своих угроз, около девяноста процентов шантажистов тушуются, приходят в замешательство, а потом и вовсе про вас забывают, переключаясь на более пугливую жертву.



Ольга КАЛИНИНА