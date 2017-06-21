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Криминал

ИНТИМНЫЙ ШАНТАЖ В КОНТАКТЕ

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Криминал
21.06.2017 11:05


- Когда у нас испортились отношения, он пригрозил повсюду развесить фотографии, где я в неглиже. Меня это не испугало. Ответила, что, во-первых, нет у меня в свободном доступе таких фото. А во-вторых, я совершенно не стесняюсь своей фигуры. Хочет - пусть "фотошопит" и выставляет где угодно.


Больше он меня этим не пугал…


Этот разговор с одной из "возлюбленных" брачного афериста Владимира в статью "Герой-любовник, бабник, аферист" ("Дело №…" за 24 мая 2017 года) не вошёл.


Кто знает… Показала бы очередная пассия альфонса слабину, испугалась бы, стала бы просить  не  позорить её перед народом и не порочить её честь, достоинство  и  деловую репутацию, - возможно, попала бы в число женщин, подвергающихся относительно новому способу   интернет-шантажа.


Пришлось бы ей заплатить кругленькую сумму  (и  не  один  раз) за  то,  чтобы  некий злоумышленник  не  обнародовал её интимные фото.

В начале июня сотрудники ГУБОП МВД Кыргызстана разоблачили и задержали одного такого злоумышленника. Шантажиста, вымогавшего у молодых бишкекчанок деньги под угрозой распространения "компрометирующей информации".


"Добрый день. Помогите мне забанить этого человека,  умоляю, прошу, я жду каких-то уже просто элементарных действий от службы в вк и ничего…


В слезах прошу забанить его, я всё жду вашего ответа, мне так плохо от того, что он выкладывает такие фотографии и шантажирует потом ими меня. Посмотрите, он же выставляет меня в нижнем белье, я не могу так, для меня это позор, я не могу такое наблюдать, мне так плохо, просто до слёз...


Я жалуюсь на эти фотографии каждый час, я так боюсь, что их увидит кто-то из близких, мне такое не пережить! Начинаю думать о самоубийстве. Не понимаю, как так можно, пожалуйста, забаньте его, прошу, умоляю просто слёзно, хоть пусть дети не видят такие фотографии. Я приложила свой паспорт, чтобы вы просто его заблокировали, не знаю, как вас ещё просить... Прошу вашей помощи, просто молю...


Шантаж начался сразу. Без времени на подумать даже. Стали шантажировать и просить деньги. Я больше так не могу.


Прошу, помогите!".


Такими рвущими в клочья самую чёрствую душу посланиями полна специальная группа социальной сети "В контакте". Она так и называется - "Шантаж В контакте". Здесь люди (в основном молодые, в основном девушки) жалуются на то, что невольно стали жертвами мошенников-вымогателей. Просят помощи, хотя бы просто совета: что делать?


Кто виноват - это и так в принципе ясно. Не было бы в Интернете её "интересных" фотографий - не было бы и самого предмета шантажа.


"Есть человек, который собирается разослать видео со мной всем моим друзьям и знакомым, это можно как-то предотвратить? У этого человека много профилей в вк. Есть какие-то варианты?".


"Несколько лет назад общалась в вк с парнем. Потом мы поссорились и больше не общались, сегодня он написал, а получив от меня отказ, стал говорить, что выложит мои фото в группу города, якобы ему меня больше не жалко. А я даже не помню, что писала ему, какие фото кидала, я не сразу вспомнила, кто мне написал! Говорит, если не хочешь, чтобы я выкладывал твои фото и переписку в группу - будешь моей рабыней. Попросил опять скинуть фото интимного характера, я отказала, сказала, что подам на него заявление в милицию, он не поверил и говорит "сама так захотела, теперь прославишься". Что делать?".


"Не думала, что буду писать в такую группу или вообще попаду в такую ситуацию. Прошу помощи или совета. Около месяца назад попала на мошенников, добавились в друзья, я как раз искала работу в сети. "Пройдите кастинг, я официальный представитель модельного агентства"… Срочно были нужны деньги, ребёнок болел, думала, хоть на лекарства заработать. В общем, заполнила анкету, потом попросили фото, скинула,  развели на интим-фото (мол,  это  никто не увидит, это только для анкеты). Я знаю, как глупо  звучит,  такая идиотка, вроде образованный человек, молодая мама, но в отчаянии, почему-то меня ничего не остановило"…


Таких историй - множество. Откуда аферисты берут для  шантажа  интимное  фото "жертвы"? Да откуда угодно…


Самый простой способ - "подружиться" с девушкой в Интернете, обменяться фотографиями в стиле "ню", некоторое время спустя с ней поссориться и прислать угрожающее письмо. Не заплатишь, дескать, - твои прелести увидят все!


Второй способ посложнее, однако для кибермошенников нет ничего невозможного. Время нынче такое, что многие даже пятнадцатилетние школьницы хвастаются на страничках своими фото в нижнем белье или вовсе без оного. Такие снимки предназначены, разумеется, только для узкого круга ценителей. Но если страничку взломают - жди беды.


Третий способ ещё более мудрёный (но от этого не более редкий). Выбирает аферист девичье фото в подходящем ракурсе и на компьютере его "раздевает".
- Ну и чего ты переживаешь? - спрашиваю одну молодую бишкекчанку. - Те, кто хорошо тебя знает, сразу определят, что это фотошоп. Может, ну его? В смысле - пусть пугает, платить ему не надо.


- Нет! - девушка даже руками лицо закрывает от ужаса. - Никому же ничего не объяснишь и не докажешь.


В милицию такие девушки предпочитают не обращаться. Во-первых, не верят, что милиция в состоянии им чем-то помочь. А во-вторых, те же шантажисты запугивают их весьма неприятными следственно-судебными процедурами. Когда эти самые интимные фотографии будут фигурировать в деле в качестве вещдоков, когда придётся давать разъяснения по поводу места, времени и цели их появления…


Пятеро девушек, доведённых до крайней степени отчаяния, всё же решились.


Сначала в ГУБОП МВД поступило заявление от двадцатилетней  жительницы Бишкека Замиры (имена по понятным причинам изменены). Та жаловалась, что ещё с осени, с ноября прошлого  года  в  Интернете у неё вымогают деньги. 100 долларов. Но ежемесячно. И на момент её обращения в милицию этот нехороший некто успел получить уже 500 долларов. За пять месяцев, соответственно.


Милиция приняла заявление и стала отслеживать злоумышленника.


А жалобы от молодых бишкекчанок посыпались как из рога изобилия…


Двадцатилетняя Бермет пожаловалась ещё на какого-то интернет-вымогателя, который, шантажируя её неприличными фотографиями, требует в качестве выкупа такую же ежемесячную сумму - 100 долларов США.


500 долларов вымогал (и сто успел получить) неизвестный злодей у 21-летней Фатимы.


С двадцатилетней Амины незнакомец-азиат лет 30-35 содрал в общей сложности 15 тысяч сомов.


Последней на удочку вымогателя попалась 28-летняя Чинара. Ей в соответствии с его требованиями надлежало ежемесячно выплачивать по 7 с половиной тысяч сомов. Иначе весь мир любовался бы её обнажённой натурой.


Общались с шантажистом потерпевшие в основном по Интернету. Сначала получали от него "письмо счастья" с угрозами и требованиями. Потом в отчаянии писали в группу "Шантаж". Потом, понимая, что усилия не увенчались успехом, и не видя для себя иного выхода, соглашались платить.


Деньги отправлялись переводом через электронный кошелёк. У одной из жертв преступник, совсем, видимо, очумев от безнаказанности, получил "зарплату" самолично. Не поленился приехать, чтобы забрать причитающиеся ему за молчание деньги из рук в руки.


В течение нескольких месяцев сотрудники ГУБОП проводили оперативную разработку. Оказалось, что мучил девушек  долгое  время  один и тот же человек. Действующий в разных группах социальных сетей ("В контакте", "Namba.kg", "WatsApp") под разными именами.


37-летний уроженец Нарынской области. Неоднократно судим за мошенничество, последний раз освобождён условно-досрочно, однако на профилактический учёт так и не встал.


Зато встал (хоть и не по своей воле) на специализированный милицейский учёт как член организованной преступной группировки.


Интернет-шантажисту предъявлено обвинение в вымогательстве  (статья 170  Уголовного кодекса Кыргызcкой Республики). Ведётся  следствие. Попутно милиция   разыскивает  других  возможных  его  жертв и  проверяет  его  на  причастность  к  аналогичным преступлениям…

 

Удачно  "поохотился" шантажист.
Больше  100  тысяч  сомов  "заработал".

 


Учитывая, что молодёжь (в том числе и кыргызстанская) давным-давно пасётся в Интернете, не худо бы усвоить и запомнить - особенно молодым красавицам - несколько простых истин. Точнее - самим себе ответить на несколько вопросов.


Так  ли уж вам нужно фотографироваться в чём мать родила и тем более выкладывать  эти  картинки в социальные сети? Ну захотелось покрасоваться, так распечатай фотографию на личном принтере, купи для неё красивую рамочку и поставь дома на видное место. Так, глядишь, безопаснее будет.


Сплоховала, выложила фото на всеобщее обозрение - будь готова к такому неприятному повороту событий. Обязательно рано или поздно найдётся такой вот предприимчивый любитель поживиться на халяву.


Что значит "будь готова"? Психологи советуют успокоиться и задаться вопросом: что будет, если эти фото действительно увидят те, для кого они не предназначены? Ясно, что для восточной девушки это страшно, но так ли уж на самом деле страшно? Имейте в виду: заплатив шантажисту один раз, вы отнюдь не получите гарантии, что теперь он от вас отстанет. Готовы раскошеливаться ежемесячно? Или всё-таки лучше сохранять душевное равновесие и чётко ответить "нет"?


Кстати, по наблюдениям тех же психологов, услышав спокойное "Ну и что?" и увидев полнейшее игнорирование своих угроз, около девяноста процентов шантажистов тушуются, приходят в замешательство, а потом и вовсе про вас забывают, переключаясь на более пугливую жертву.


Ольга  КАЛИНИНА

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