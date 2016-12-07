КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКА

Подробности Культура Кыргызстана 07.12.2016 15:38



Кыргызы, казахи, русские, болгарская пророчица Ванга… Между всеми нами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.



- Как, интересно, к вам попала эта уздечка? - спрашиваю Анарбека Ташиева, уже второй раз зашедшего в гости в нашу редакцию. Сначала приходил поделиться впечатлениями от картин художника Верещагина (об этом мы писали в прошлом номере газеты)…

Теперь вот часть конской сбруи принёс.



- От одного человека на юге. Его все звали Кыргызбай. В национальную одежду мы, кыргызы, стали повседневно одеваться не так давно. При Советском Союзе ведь ходили по-европейски, в пиджаках и галстуках. Так вот этот аксакал, о котором я говорю, всю жизнь проходил в кыргызской национальной одежде. Патриот.



Он эту уздечку купил по случаю давным-давно на базаре. Увидел краем глаза, как кто-то продаёт её из-под полы. Смекнул, что старинная и очень красивая вещь продаётся, тут же крикнул: "Я это беру!", пока никто другой не перехватил. Не торгуясь, отдал за неё двух лошадей.



Потом ему неоднократно предлагали вещицу продать. Разные люди предлагали, в основном состоятельные иностранцы, кто разбирается.



А досталась она, как видите, мне.



Носил её к специалистам-историкам. Все в один голос твердят, что эта часть конской амуниции - не наша, не кыргызская. То есть делали её явно не кыргызские мастера. Вот видите - вроде бы и орнамент похож на кыргызский… Но есть некоторые не характерные для кыргызских подобных изделий особенности.



В общем, специалистам виднее.

Такое сокровище Анарбек хранит у себя.



Есть у Анарбека разные версии, как в Кыргызстане оказалась сбруя, судя по всему, казахского "производства". Самая интересная из версий заслуживает и особого внимания.



Как вам, например, такая гипотеза (и она совсем не беспочвенна!): уздечка когда-то принадлежала кому-то из воинов казахского Кенесары-хана. А может, даже была на его личном скакуне!



Кенесары Касымов - внук Абылай-хана, чингизид, прославленный государственный деятель и последний правитель Казахского ханства - родился в 1802 году. Уже в юности снискал уважение окружающих, как сверстников, так и более старших, проявляя свои лидерские качества.



У этого человека яркая и трагическая судьба, и личностью он был, рассказывают историки, многогранной и неоднозначной.



Говорят, очень многие были против него - причём не только явные враги, но и мнимые казахские сподвижники. С ними - теми, кто целиком и полностью поддерживал Российскую империю и её тогдашнюю политику - Кенесары жестоко расправлялся, чем ещё больше настраивал против себя целые роды.



Что же касается России - в 1843 году указом российского императора за голову Кенесары было назначено солидное по тем временам вознаграждение в три тысячи рублей. И приказ вышел: живым хана не брать!



Когда-то под началом Кенесары Касымова была небольшая стихийная горстка людей, но к 1841 году численность его войска достигла 20 тысяч. Кенесары проводил военное обучение, ввёл ношение формы и знаков отличия, разделил воинов по сотням и тысячам. Кроме того, продолжая дело своего деда Абылая, Кенесары ввёл систему сбора налога, суд биев по шариату, создал военный совет. В 1841 году он был избран ханом и поставил себе цель - вернуть казахскому государству прежнее величие.



В 1846 году Кенесары-хан начал переговоры с кыргызскими манапами, которые обещали его поддержать в борьбе с Россией, но в какой-то момент что-то пошло не так. Несмотря на перемирие между Кенесары-ханом и кыргызами, последние якобы нарушили его, убив одного из любимых ханом батыров - Саурык-батыра. В ответ на это Кенесары-хан вторгся в пределы Кыргызстана.



Это вторжение носило чрезвычайно жестокий характер. Кыргызам ничего не оставалось, как спешно готовиться к войне. Они собрали гигантское войско, объединённое с кокандцами, которое достигло ста тысяч воинов. Войско Кенесары на тот момент составляло всего пятнадцать тысяч.



Битва продолжалась несколько дней. Даже оставшись с пятью сотнями воинов, Кенесары не сдался. Соратники предложили ему спасаться бегством, но он ответил: "Если казахский хан побежит, это будет плохим примером для потомков".



Кенесары был пойман и пробыл в плену около трёх месяцев, так как кыргызы, говорят, не знали, что с ним делать. В конце концов решили казнить, позволив перед смертью прочесть намаз.



К месту казни пригнали большое количество казахских пленных, чтобы они смотрели, как последнему казахскому хану отрубают голову…



Голову Кенесары-хана кыргызский манап Ормон с письмом с сургучной печатью, говорят, передал в подарок генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову в знак верноподданности кыргызов Российской империи.



С тех пор прошло почти 170 лет, в течение которых казахи продолжают искать останки последнего казахского хана.



С его телом вроде бы всё ясно. Тело прославленного казахского полководца вроде бы погребено на территории Кыргызстана. И есть даже предположение, где именно его следует искать.



- Скорее всего, - полагает казахский археолог Руслан Шербаев, - Кенесары похоронен где-то на возвышенности. Начать можно с кыргызских топонимов: поискать какую-нибудь гору Хан-тау. Ханов известных у нас по пальцам перечесть, так что его захоронение наложило бы отпечаток на название местности.



Тело можно поискать… А вот куда подевалась голова? В Кыргызстане, уверены соседи-археологи, головы Кенесары Касымова точно нет. Кто-то считает, что она "осела" в одном из российских музеев, другие предполагают, что голова хана и вовсе где-то затерялась.



- Нет головы Кенесары и не было никогда, - утверждает всё тот же археолог Р.Шербаев. - Всё это - легенды. Кыргызы, казахи, каракалпаки, воевавшие с джунгарами, никогда бы не стали отрезать голову хану. В то время вообще не было такой традиции. Так что голова Кенесары-хана - один большой миф. Казахские роды сами присоединились к Российской империи, и делать резонанс, отрезая ханскую голову, российским властям было политически не выгодно. Они бы этого не сделали. И если голову найдут, то это будет точно не Кенесары.



К ханам было особое отношение. Простой человек не мог убить хана - это мог сделать только хан по традициям того времени. Ханам нельзя было кровь выпускать - они должны были умереть так, чтобы не было крови.



Но соотечественники археолога Шербаева надежды не теряют.



Возврат головы Кенесары-хана обсуждал даже председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Карим Масимов с российским премьером Дмитрием Медведевым. И Медведев даже пообещал разобраться и дать необходимые поручения для решения этого вопроса…



Проблема нахождения и возвращения мифической головы Кенесары-хана имеет большое значение казахов не только с патриотической точки зрения. Помнят они пророчество знаменитой предсказательницы Ванги, согласно которому Казахстан ждёт процветание, надо только "вернуть голову одного буйного правителя, который в древности сражался за страну".



Почему-то считается, что речь в этом пророчестве идёт именно о Кенесары Касымове.

Памятник Кенесары-хану в Астане.



"Хан, которому надоело наблюдать, как противник теснит его людей, пришёл в негодование, выхватил саблю и бросился в бой, направо и налево разя врагов. Но бой продолжался, и поскольку у казахов есть такая присказка, что "хану от врагов отступать нельзя", жизнь Кенесары оказалась в опасности. Ведь никто не гарантирован от удара пикой или меткого выстрела из лука.



И тогда батыр Жанайдар, находившийся рядом с ним, подскакал ближе, зацепил своей пикой уздечку лошади, на которой сидел Кенесары, и увлёк его из гущи сражения".



Так гласит одна из легенд о Кенесары. "Зацепил пикой уздечку лошади, на которой сидел Кенесары, и увлёк его из гущи сражения"… Не об этой ли самой уздечке речь? Чем, как говорится, чёрт не шутит?



Кто-то из казахских шорников, предполагают наши кыргызские историки, изготовил эту чудом доставшуюся Анарбеку Ташиеву уздечку как раз примерно в середине 19 века.



- Однажды я разговорился с другим аксакалом, - рассказывает Анарбек. - Он меня спрашивает, из какого я рода. Я ответил. "А-а-а, - улыбается он, - так ты, значит, потомок тех джигитов, что сокрушили нашего хана?".



У этого аксакала, оказывается, казахские корни. Всю жизнь в Кыргызстане прожил. А ведь пока не начнёшь разбираться, кто откуда родом, у кого какие предки, - и не догадаешься, что мы бывшие "враги".



Анарбек хранит эту уздечку как зеницу ока. А вдруг это правда старинное изделие казахского мастера? А вдруг с ней правда связана какая-нибудь история?

Анарбек Ташиев.



- Я вот ещё о чём думаю, - делится размышлениями Анарбек. - Почему-то людей только большая общая беда объединяет. Вот Великая Отечественная война сплотила все народы бывшего Советского Союза так, что, казалось, ничто нас уже разъединить не сможет.



И если опять, не дай бог, общая беда какая-нибудь нагрянет… Опять ведь, наверное, вспомним, что мы братья. Русские, казахи, кыргызы… Делить-то нам, если разобраться, нечего. Почему-то только в мирное время, когда никакая серьёзная опасность над нами не висит, в дружбе жить не всегда получается.



А насчёт "иностранной" уздечки Анарбек Ташиев думает так. Если подтвердится, что она представляет ценность для казахского народа - готов он её соответствующим образом передать братьям казахам.



Алина НАЗАРОВА





