8 ШКУР И РАБ ДЛЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

Новости

19 ноября 2017 года

состоятся выборы президента Кыргызстана.

Подробнее...

ПУТИН ПОСЕТИТ КЫРГЫЗСТАН

АТАМБАЕВ  -  ЕВРОПУ

Подробнее...

Эльдияр Кененсаров - лучший кавээнщик года!

Подробнее...

от 12 до 22 лет

грозит кыргызским оппозиционерам, обвиняемым в попытке госпереворота весной  прошлого  года,  а  также в  госизмене.

Подробнее...

уроженца Оша, воевавшего в Сирии, судят в Питере

Подробнее...

опубликован список террористических организаций

В Кыргызстане 20 организаций и движений признаны террористическими или экстремистскими. 

Подробнее...

Аферисты обманывали пенсионеров,

представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина.

Подробнее...

страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза

Об этом заявил в субботу, 11 февраля в Ереване министр транспорта России Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

Подробнее...

Гурбангулы Бердымухамедов остаётся президентом Туркменистана

Подробнее...

Т.Сарпашева временно отстранили от обязанностей председателя ГРС

Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС КРна период работы межведомственной рабочей комиссии.

Подробнее...

кадровые перестановки произошли в Вооружённых силах Кыргызстана

 Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Подробнее...

ведутся переговоры с турецкой стороной о возмещении ущерба от авиакатастрофы

Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

Подробнее...

список террористических организаций предлагают обнародовать в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша опасаются, что молодежь страны может быть вовлечена в деятельность радикальных группировок.

Подробнее...

в Туркменистане завершилось голосование на президентских выборах

В Туркменистане вечером 12 февраля официально сообщили о завершении голосования на выборах президента страны.

Подробнее...

у кыргызского сома появился графический символ

Подробнее...

самолёты с авиабазы "Кант" перебросили в Таджикистан

Российская авиация переброшена с авиабаз в Челябинской области и авиабазы "Кант" (Кыргызстан) в Таджикистан.

Подробнее...

имущество Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства

 Об этом 9 февраля сообщает  Верховный суд Кыргызстана.

Подробнее...

Генпрокуратура КР направила премьеру представление об освобождении от должности главы ГРС Т.Сарпашева

Подробнее...

Госдолг растёт

На 31 декабря 2016 года размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 105 миллионов.

Подробнее...

адвокатов лишили лицензий

Минюст Кыргызстана лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность.

Подробнее...

пропаганда экстремизма и терроризма в Кыргызстане запрещена

В 2016 году в Кыргызстане суды запретили и ограничили доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим идеи экстремизма и терроризма.

Подробнее...

читаем Онегина


Кыргызстанцы тоже участвуют в российском проекте по созданию коллективной видеокниги "Читаем Онегина".

Подробнее...

Назначен новый председатель государственной налоговой службы КР

Подробнее...

всё больше детей гибнет на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане за 2016 год на 33 процента увеличилось число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщило МВД КР.

Подробнее...

строить жильё стало проще

Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья.

Подробнее...

8 ШКУР И РАБ ДЛЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

Подробности
Культура Кыргызстана
08.02.2017 15:47

из далёкой

истории Кыргызстана

 


     О дипломатических контактах России и Кыргызстана, начиная с 18-го века, известно немало. Немало написано о принятии кыргызами российского подданства, о вхождении Кыргызстана в состав России. Но с чего же всё началось?


Летом прошлого года в Государственном архиве Российской Федерации в Санкт-Петербурге был обнаружен уникальный документ - краткая выписка из журнала при дворе российской императрицы Екатерины II Великой о приёме кыргызских послов в далёком 1786 году. Из него стало понятно, как происходил первый шаг двух стран навстречу друг другу. Волею судеб, первое кыргызское посольство в России затянулось на целых семь лет пребывания. Как же так вышло? Для начала, немного истории.

Давайте представим себе Среднюю Азию 18-го века. На территории Семиречья и Тянь-Шанских гор хозяйничало Джунгарское ханство. Его ещё называют ойрат-монгольским, относящимся к потомкам Чингисхана со всеми вытекающими отсюда последствиями - ордой и набегами. В 1756-1757 годах Джунгарию разгромила пришедшая из Китая воинственная Цинская империя. Чуть позже на смену ей на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и южного Казахстана  раскинулось Кокандское ханство (кто не знает, это одно из крупных узбекских государств того времени). В общем, сплошные войны, набеги и завоевания. И посреди всего этого в равнинных и предгорных частях Ферганской долины кочевали многочисленные кыргызские племена, которые, надо заметить, сплочённостью тоже не отличались, а неустанно враждовали друг с другом.


Когда в товарищах согласья нет, дело, как известно, с места не сдвинется. Сложно противостоять внешним врагам в одиночку, чуть зазевался - и тебя уже поработили очередные иноземные захватчики. Да что иноземные, даже соседи-казахи, родственный народ, заимели привычку вторгаться в кыргызские земли. В такой обстановке кыргызские правители всё чаще начали смотреть в сторону Российской империи.


Первую попытку установить дипломатические отношения с Россией предпринял Атаке-баатыр, правитель кыргызского рода сарыбагыш, проживавшего в Чуйской долине. Судя по всему, он был заметной личностью, причём, как внутренне - он пользовался большим авторитетом и уважением среди сородичей, так и внешне - говорят, что у Атаке-баатыра был дефект нижней челюсти, из-за которого ему постоянно приходилось носить на лице повязку. 

 
Этот дальновидный кыргызский правитель созвал курултай,  на  который  съехались представители других  северных кыргызских родов.  Аксакалы  постановили:  для борьбы с сильным врагом нужно искать сильного союзника. Так было решено установить связи с Россией.


Летом 1785 года Атаке-баатыр снарядил посольство в столицу России - Санкт-Петербург. Задача у послов была сложная: во-первых, заручиться поддержкой империи, а во-вторых, как говорится, совместить приятное с полезным - поговорить о торговле и убедить русских изменить маршруты торговых караванов, связывающих Россию с Индией, таким образом, чтобы они проходили через кыргызские кочевья.


Так сказать, подкрепить дружбу торговыми выгодами.  


Важная миссия требовала соответствующего исполнителя и такой человек нашёлся. Им стал Абдрахман Кучаков. В разных источниках его называют по-разному: Абдырахман Кучак уулу, Абдрахман Алкучаков, встречается даже версия, что его звали Карыганбай. В рапорте советника императорской канцелярии о приёме кыргызского посольства гость записан как Абдрахман Кучаков, из чего можно предположить, что так он и представлялся, и это было его настоящим именем, поэтому будем называть его так.


Теперь немного о самом после. Абдрахман Кучаков родился в 1739 году, то есть на момент отправления посольства ему было 46 лет. Может, поэтому его называли Карыганбаем, "карыган" в переводе с кыргызского - "состарившийся". Да, да, сегодня в 46 лет жизнь только начинается, но в те далёкие времена к этому возрасту тяжёлые условия жизни и быта делали из человека старика. Но не это стало главным при выборе посла.


Абдрахман происходил из кыргызов, которые после разгрома Джунгарского ханства китайцами переселились в Сибирь, поближе к русским крепостям. Они приняли российское подданство и долгое время жили в Астраханской губернии. В 1770 году многие из них вернулись на родину, не выдержав реформ нового астраханского губернатора Бекетова, который активно принялся развивать в губернии земледелие, рыбоводство и виноделие, для чего требовалось много рабочих рук.  


Абдрахман Кучаков был одним из таких возвращенцев. Он хорошо говорил по-русски, знал быт и образ жизни русских людей, имел представление о российских чиновниках. Ну чем не посол? Вместе с ним в путь отправился некто Шергазы, доверенное лицо Атаке-баатыра, который, по одним источникам, был его приёмным сыном, по другим, просто "рассудительным человеком, несмотря на молодость".


Кыргызские посланцы прибыли в русскую крепость Омск 23 августа 1785 года. Они передали генерал-губернатору Сибири подарок от Атаке-баатыра - двух скакунов, и письмо с прошением  пропустить  посольство  в Санкт-Петербург. Послы также везли письмо, адресованное самой императрице Екатерине.


На этих посланиях стоит остановиться особо. Они были написаны не на кыргызском, как вы могли бы подумать, а на чагатайском языке. Этот староузбекский язык в те времена был языком межнационального общения в Средней Азии, на нём писали начиная с 13-го и практически до начала 20-го века. Современная "Википедия" утверждает, что чагатайский язык характеризуется "высоким уровнем художественной выразительности и терминологической полноты". Так это или нет, оцените сами, ведь письма кыргызских послов в оригинале сохранились до наших дней. Вот как в переводе омского переводчика 18-го века выглядело послание к сибирскому генерал-губернатору:


"Управляющему в делах Ея Императорского Величества господину генералу от происшедшего родом из славных и чиновних людей, бывших при древних царях Соломоне и Александре Македонском, а ныне по колену рода своего управляющих народом диких киргисцов Аттики батыря Тянейбиева сына, свидетельствую поклон. И посылая с моими людьми Абдрахманом и Шергазой двух Вам лошадей, прошу сию первую мою услугу благосклонно принять, а о будущих не премину старатца оказывать оные, штоб Вы уверительно их знать могли…".


Ну ничего себе заявочка: и царя Соломона вспомнили, и Александра Македонского! Неужели так сильно хотелось придать себе дипломатического веса? И при этом сами себя назвали "дикими киргисцами"? Маловероятно. Всё это больше похоже на очень вольный перевод не очень грамотного переводчика, который ухватил основную мысль посольства, а остальное додумал, чтобы императрице угодить. Обратите внимание, как он исковеркал имя и фамилию Атаке-баатыра (его полное имя Атаке Тынай уулу), как услышал "криво" по-русски, так и написал.


Как бы то ни было, в Омске кыргызских послов приняли благосклонно. Разрешили проезд в Петербург, дали сопровождение - пристава  сибирского драгунского полка с денщиком и драгуном. 29 декабря 1785 года кыргызское посольство прибыло в Санкт-Петербург.


Согласно обнаруженной в архиве выписке из церемониального журнала при дворе императорского величества, на приём к государыне Екатерине послы попали 15 января 1786 года. Аудиенция прошла на самом высоком уровне, кыргызское посольство приняли по всем правилам в присутствии представителей европейских стран. Советник императрицы по внешней политике князь Безбородко зачитал Екатерине письмо от Атаке-баатыра. Текст его также "пострадал" от усилий омского переводчика и был витиеватый и напыщенный, поэтому не станем приводить его дословно. Главное, что и гости, и хозяева поняли друг друга.

 

Так могло выглядеть первое кыргызское посольство
(с картины Д.Кожахметова "Кыргызские послы в Омске").


Согласно записям, Абдрахман Кучаков и Шергазы привезли императрице подарки - три шкуры барса, пять рысьих шкур и "арапа". "Для Вашего Императорского Величества послал я при караване одного арапа, три барсовые кожи и пять рысьих…" - так писал в своём письме Атаке-баатыр.
Если со шкурами всё понятно, то как кыргызским подарком оказался вдруг арап?


Арапами на Руси называли негров, а точнее чернокожих рабов, привезённых русскими вельможами из-за границы. Откуда бы такому взяться у кыргызского правителя? Скорее всего, опять напутал безграмотный переводчик: посмотрел, наверное, на привезённого послами загоревшего до черноты под высокогорным солнцем кыргызского невольника и решил, что он "арап". Кто ж теперь узнает?


Современному человеку мода дарить рабов может показаться дикой, но попробуйте мысленно перенестись на 300 лет назад… Главными богатствами в те времена были меха, сукно, специи, драгоценные камни, ну и рабы. Так что вполне царский подарок получился.


Екатерине дары понравились, да и советники подсказали, что посольство перспективное, сотрудничать с кыргызами надо, для пользы обеих сторон.
Императрица распорядилась одарить Атаке-баатыра, ему пожаловали 500 рублей и 300 рублей серебром. Абдрахману Кучакову пожаловали "сотенной", а Шергазы - "четвертной". Немалые деньги по тем временам!


От имени императрицы было написано письмо Атаке-баатыру, в котором говорилось, что "… нимало Вы не сумлеваясь, твёрдо по сему оному заключить можете о высочайшем Ея Величества благоволении и покровительства к Вам и подвластному Вам народу…".

 

Атаке-баатыр, правитель рода сарыбагыш и инициатор первого кыргызского посольства в Россию. По рассказам, из-за дефекта лица он носил повязку, возможно, так он выглядел в жизни.

 


Итак, посольская миссия завершилась успешно, можно было отправляться домой, в родные края. Но тут возникли непредвиденные осложнения - Абдрахман Кучаков серьёзно заболел. Что за хворь сразила кыргызского посла, неизвестно, но болезнь была настолько серьёзной, что отъезд из Петербурга пришлось надолго отложить. Посольство тронулось в обратный путь только осенью 1788 года.


Тем временем, не дождавшись возвращения своего первого посольства, Атаке-баатыр отправил в Омск второе. На этот раз сын Абдрахмана Кучакова Сатымбай поехал искать своего отца. И пока послы колесили по Российской империи, прошёл слух, что сыновья Атаке-баатыра якобы разграбили русский торговый караван, проходивший через кыргызские земли.


Ничего себе поворот, столько сил потратили на посольство и установление торговых отношений, а тут вдруг грабёж!


Началось расследование.


До конца следствия Абдрахман Кучаков с сыном содержались  в Омске под арестом. Командующий сибирским полком распорядился "отвести ему хорошую квартиру и определить присмотру его Кучакова обер-офицера или надёжного унтер-офицера". Расследование затянулось на пять лет. Тяжелобольной Кучаков не дождался его окончания, говорят, он умер в 1789 году в мечети в Омске прямо во время намаза.


Следствие закончилось в 1793  году. Атаке-баатыр, для которого снять обвинения в грабеже стало делом чести, со своей стороны выяснил и доказал, что налётчиками на торговый караван были казахи.


Доверие было восстановлено, сын посла Кучакова Сатымбай вернулся из Омска домой, и с тех пор в русскоязычных дорожных книгах при обозначении торгового пути из России в Индию стали указывать: "Из крепости Святого Петра к Букай-султану - 20 дней, оттуда через кочевья киргизов к Атаке-баатыру - 20 дней, далее через Кашгар и опять через киргизов в Тибет, затем от других групп киргизов через 20 дней до Индии".  


Так завершилась миссия первого кыргызского посольства в Россию. Кыргызы получили от Российской империи заверения в поддержке, был сделан первый шаг навстречу друг другу. За ним последовали долгие годы (в общей сложности 230 лет) и множество других шагов, но это уже совсем другая история.


Евгения   МАРТЬЯНОВА

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить