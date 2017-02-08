8 ШКУР И РАБ ДЛЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

Подробности Культура Кыргызстана 08.02.2017 15:47

из далёкой

истории Кыргызстана



О дипломатических контактах России и Кыргызстана, начиная с 18-го века, известно немало. Немало написано о принятии кыргызами российского подданства, о вхождении Кыргызстана в состав России. Но с чего же всё началось?



Летом прошлого года в Государственном архиве Российской Федерации в Санкт-Петербурге был обнаружен уникальный документ - краткая выписка из журнала при дворе российской императрицы Екатерины II Великой о приёме кыргызских послов в далёком 1786 году. Из него стало понятно, как происходил первый шаг двух стран навстречу друг другу. Волею судеб, первое кыргызское посольство в России затянулось на целых семь лет пребывания. Как же так вышло? Для начала, немного истории.



Давайте представим себе Среднюю Азию 18-го века. На территории Семиречья и Тянь-Шанских гор хозяйничало Джунгарское ханство. Его ещё называют ойрат-монгольским, относящимся к потомкам Чингисхана со всеми вытекающими отсюда последствиями - ордой и набегами. В 1756-1757 годах Джунгарию разгромила пришедшая из Китая воинственная Цинская империя. Чуть позже на смену ей на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и южного Казахстана раскинулось Кокандское ханство (кто не знает, это одно из крупных узбекских государств того времени). В общем, сплошные войны, набеги и завоевания. И посреди всего этого в равнинных и предгорных частях Ферганской долины кочевали многочисленные кыргызские племена, которые, надо заметить, сплочённостью тоже не отличались, а неустанно враждовали друг с другом.



Когда в товарищах согласья нет, дело, как известно, с места не сдвинется. Сложно противостоять внешним врагам в одиночку, чуть зазевался - и тебя уже поработили очередные иноземные захватчики. Да что иноземные, даже соседи-казахи, родственный народ, заимели привычку вторгаться в кыргызские земли. В такой обстановке кыргызские правители всё чаще начали смотреть в сторону Российской империи.



Первую попытку установить дипломатические отношения с Россией предпринял Атаке-баатыр, правитель кыргызского рода сарыбагыш, проживавшего в Чуйской долине. Судя по всему, он был заметной личностью, причём, как внутренне - он пользовался большим авторитетом и уважением среди сородичей, так и внешне - говорят, что у Атаке-баатыра был дефект нижней челюсти, из-за которого ему постоянно приходилось носить на лице повязку.



Этот дальновидный кыргызский правитель созвал курултай, на который съехались представители других северных кыргызских родов. Аксакалы постановили: для борьбы с сильным врагом нужно искать сильного союзника. Так было решено установить связи с Россией.



Летом 1785 года Атаке-баатыр снарядил посольство в столицу России - Санкт-Петербург. Задача у послов была сложная: во-первых, заручиться поддержкой империи, а во-вторых, как говорится, совместить приятное с полезным - поговорить о торговле и убедить русских изменить маршруты торговых караванов, связывающих Россию с Индией, таким образом, чтобы они проходили через кыргызские кочевья.



Так сказать, подкрепить дружбу торговыми выгодами.



Важная миссия требовала соответствующего исполнителя и такой человек нашёлся. Им стал Абдрахман Кучаков. В разных источниках его называют по-разному: Абдырахман Кучак уулу, Абдрахман Алкучаков, встречается даже версия, что его звали Карыганбай. В рапорте советника императорской канцелярии о приёме кыргызского посольства гость записан как Абдрахман Кучаков, из чего можно предположить, что так он и представлялся, и это было его настоящим именем, поэтому будем называть его так.



Теперь немного о самом после. Абдрахман Кучаков родился в 1739 году, то есть на момент отправления посольства ему было 46 лет. Может, поэтому его называли Карыганбаем, "карыган" в переводе с кыргызского - "состарившийся". Да, да, сегодня в 46 лет жизнь только начинается, но в те далёкие времена к этому возрасту тяжёлые условия жизни и быта делали из человека старика. Но не это стало главным при выборе посла.



Абдрахман происходил из кыргызов, которые после разгрома Джунгарского ханства китайцами переселились в Сибирь, поближе к русским крепостям. Они приняли российское подданство и долгое время жили в Астраханской губернии. В 1770 году многие из них вернулись на родину, не выдержав реформ нового астраханского губернатора Бекетова, который активно принялся развивать в губернии земледелие, рыбоводство и виноделие, для чего требовалось много рабочих рук.



Абдрахман Кучаков был одним из таких возвращенцев. Он хорошо говорил по-русски, знал быт и образ жизни русских людей, имел представление о российских чиновниках. Ну чем не посол? Вместе с ним в путь отправился некто Шергазы, доверенное лицо Атаке-баатыра, который, по одним источникам, был его приёмным сыном, по другим, просто "рассудительным человеком, несмотря на молодость".



Кыргызские посланцы прибыли в русскую крепость Омск 23 августа 1785 года. Они передали генерал-губернатору Сибири подарок от Атаке-баатыра - двух скакунов, и письмо с прошением пропустить посольство в Санкт-Петербург. Послы также везли письмо, адресованное самой императрице Екатерине.



На этих посланиях стоит остановиться особо. Они были написаны не на кыргызском, как вы могли бы подумать, а на чагатайском языке. Этот староузбекский язык в те времена был языком межнационального общения в Средней Азии, на нём писали начиная с 13-го и практически до начала 20-го века. Современная "Википедия" утверждает, что чагатайский язык характеризуется "высоким уровнем художественной выразительности и терминологической полноты". Так это или нет, оцените сами, ведь письма кыргызских послов в оригинале сохранились до наших дней. Вот как в переводе омского переводчика 18-го века выглядело послание к сибирскому генерал-губернатору:



"Управляющему в делах Ея Императорского Величества господину генералу от происшедшего родом из славных и чиновних людей, бывших при древних царях Соломоне и Александре Македонском, а ныне по колену рода своего управляющих народом диких киргисцов Аттики батыря Тянейбиева сына, свидетельствую поклон. И посылая с моими людьми Абдрахманом и Шергазой двух Вам лошадей, прошу сию первую мою услугу благосклонно принять, а о будущих не премину старатца оказывать оные, штоб Вы уверительно их знать могли…".



Ну ничего себе заявочка: и царя Соломона вспомнили, и Александра Македонского! Неужели так сильно хотелось придать себе дипломатического веса? И при этом сами себя назвали "дикими киргисцами"? Маловероятно. Всё это больше похоже на очень вольный перевод не очень грамотного переводчика, который ухватил основную мысль посольства, а остальное додумал, чтобы императрице угодить. Обратите внимание, как он исковеркал имя и фамилию Атаке-баатыра (его полное имя Атаке Тынай уулу), как услышал "криво" по-русски, так и написал.



Как бы то ни было, в Омске кыргызских послов приняли благосклонно. Разрешили проезд в Петербург, дали сопровождение - пристава сибирского драгунского полка с денщиком и драгуном. 29 декабря 1785 года кыргызское посольство прибыло в Санкт-Петербург.



Согласно обнаруженной в архиве выписке из церемониального журнала при дворе императорского величества, на приём к государыне Екатерине послы попали 15 января 1786 года. Аудиенция прошла на самом высоком уровне, кыргызское посольство приняли по всем правилам в присутствии представителей европейских стран. Советник императрицы по внешней политике князь Безбородко зачитал Екатерине письмо от Атаке-баатыра. Текст его также "пострадал" от усилий омского переводчика и был витиеватый и напыщенный, поэтому не станем приводить его дословно. Главное, что и гости, и хозяева поняли друг друга.

Так могло выглядеть первое кыргызское посольство

(с картины Д.Кожахметова "Кыргызские послы в Омске").



Согласно записям, Абдрахман Кучаков и Шергазы привезли императрице подарки - три шкуры барса, пять рысьих шкур и "арапа". "Для Вашего Императорского Величества послал я при караване одного арапа, три барсовые кожи и пять рысьих…" - так писал в своём письме Атаке-баатыр.

Если со шкурами всё понятно, то как кыргызским подарком оказался вдруг арап?



Арапами на Руси называли негров, а точнее чернокожих рабов, привезённых русскими вельможами из-за границы. Откуда бы такому взяться у кыргызского правителя? Скорее всего, опять напутал безграмотный переводчик: посмотрел, наверное, на привезённого послами загоревшего до черноты под высокогорным солнцем кыргызского невольника и решил, что он "арап". Кто ж теперь узнает?



Современному человеку мода дарить рабов может показаться дикой, но попробуйте мысленно перенестись на 300 лет назад… Главными богатствами в те времена были меха, сукно, специи, драгоценные камни, ну и рабы. Так что вполне царский подарок получился.



Екатерине дары понравились, да и советники подсказали, что посольство перспективное, сотрудничать с кыргызами надо, для пользы обеих сторон.

Императрица распорядилась одарить Атаке-баатыра, ему пожаловали 500 рублей и 300 рублей серебром. Абдрахману Кучакову пожаловали "сотенной", а Шергазы - "четвертной". Немалые деньги по тем временам!



От имени императрицы было написано письмо Атаке-баатыру, в котором говорилось, что "… нимало Вы не сумлеваясь, твёрдо по сему оному заключить можете о высочайшем Ея Величества благоволении и покровительства к Вам и подвластному Вам народу…".

Атаке-баатыр, правитель рода сарыбагыш и инициатор первого кыргызского посольства в Россию. По рассказам, из-за дефекта лица он носил повязку, возможно, так он выглядел в жизни.



Итак, посольская миссия завершилась успешно, можно было отправляться домой, в родные края. Но тут возникли непредвиденные осложнения - Абдрахман Кучаков серьёзно заболел. Что за хворь сразила кыргызского посла, неизвестно, но болезнь была настолько серьёзной, что отъезд из Петербурга пришлось надолго отложить. Посольство тронулось в обратный путь только осенью 1788 года.



Тем временем, не дождавшись возвращения своего первого посольства, Атаке-баатыр отправил в Омск второе. На этот раз сын Абдрахмана Кучакова Сатымбай поехал искать своего отца. И пока послы колесили по Российской империи, прошёл слух, что сыновья Атаке-баатыра якобы разграбили русский торговый караван, проходивший через кыргызские земли.



Ничего себе поворот, столько сил потратили на посольство и установление торговых отношений, а тут вдруг грабёж!



Началось расследование.



До конца следствия Абдрахман Кучаков с сыном содержались в Омске под арестом. Командующий сибирским полком распорядился "отвести ему хорошую квартиру и определить присмотру его Кучакова обер-офицера или надёжного унтер-офицера". Расследование затянулось на пять лет. Тяжелобольной Кучаков не дождался его окончания, говорят, он умер в 1789 году в мечети в Омске прямо во время намаза.



Следствие закончилось в 1793 году. Атаке-баатыр, для которого снять обвинения в грабеже стало делом чести, со своей стороны выяснил и доказал, что налётчиками на торговый караван были казахи.



Доверие было восстановлено, сын посла Кучакова Сатымбай вернулся из Омска домой, и с тех пор в русскоязычных дорожных книгах при обозначении торгового пути из России в Индию стали указывать: "Из крепости Святого Петра к Букай-султану - 20 дней, оттуда через кочевья киргизов к Атаке-баатыру - 20 дней, далее через Кашгар и опять через киргизов в Тибет, затем от других групп киргизов через 20 дней до Индии".



Так завершилась миссия первого кыргызского посольства в Россию. Кыргызы получили от Российской империи заверения в поддержке, был сделан первый шаг навстречу друг другу. За ним последовали долгие годы (в общей сложности 230 лет) и множество других шагов, но это уже совсем другая история.



Евгения МАРТЬЯНОВА



