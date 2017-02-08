8 ШКУР И РАБ ДЛЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

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19 ноября 2017 года
состоятся выборы президента Кыргызстана.Подробнее...
ПУТИН ПОСЕТИТ КЫРГЫЗСТАН
АТАМБАЕВ - ЕВРОПУПодробнее...
Эльдияр Кененсаров - лучший кавээнщик года!
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от 12 до 22 лет
грозит кыргызским оппозиционерам, обвиняемым в попытке госпереворота весной прошлого года, а также в госизмене.Подробнее...
уроженца Оша, воевавшего в Сирии, судят в Питере
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опубликован список террористических организаций
В Кыргызстане 20 организаций и движений признаны террористическими или экстремистскими.Подробнее...
Аферисты обманывали пенсионеров,
представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина.Подробнее...
страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза
Об этом заявил в субботу, 11 февраля в Ереване министр транспорта России Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.Подробнее...
Гурбангулы Бердымухамедов остаётся президентом Туркменистана
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Т.Сарпашева временно отстранили от обязанностей председателя ГРС
Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС КРна период работы межведомственной рабочей комиссии.Подробнее...
кадровые перестановки произошли в Вооружённых силах Кыргызстана
Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.Подробнее...
ведутся переговоры с турецкой стороной о возмещении ущерба от авиакатастрофы
Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.Подробнее...
список террористических организаций предлагают обнародовать в Кыргызстане
Депутаты Жогорку Кенеша опасаются, что молодежь страны может быть вовлечена в деятельность радикальных группировок.Подробнее...
в Туркменистане завершилось голосование на президентских выборах
В Туркменистане вечером 12 февраля официально сообщили о завершении голосования на выборах президента страны.Подробнее...
у кыргызского сома появился графический символ
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самолёты с авиабазы "Кант" перебросили в Таджикистан
Российская авиация переброшена с авиабаз в Челябинской области и авиабазы "Кант" (Кыргызстан) в Таджикистан.Подробнее...
имущество Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства
Об этом 9 февраля сообщает Верховный суд Кыргызстана.Подробнее...
Генпрокуратура КР направила премьеру представление об освобождении от должности главы ГРС Т.Сарпашева
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Госдолг растёт
На 31 декабря 2016 года размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 105 миллионов.Подробнее...
адвокатов лишили лицензий
Минюст Кыргызстана лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность.Подробнее...
пропаганда экстремизма и терроризма в Кыргызстане запрещена
В 2016 году в Кыргызстане суды запретили и ограничили доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим идеи экстремизма и терроризма.Подробнее...
читаем Онегина
Назначен новый председатель государственной налоговой службы КР
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всё больше детей гибнет на дорогах Кыргызстана
В Кыргызстане за 2016 год на 33 процента увеличилось число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщило МВД КР.Подробнее...
строить жильё стало проще
Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья.Подробнее...
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8 ШКУР И РАБ ДЛЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ
из далёкой
истории Кыргызстана
Так могло выглядеть первое кыргызское посольство
Атаке-баатыр, правитель рода сарыбагыш и инициатор первого кыргызского посольства в Россию. По рассказам, из-за дефекта лица он носил повязку, возможно, так он выглядел в жизни.