ИДИ И СМОТРИ ЭТО КИНО! УМНЕЕ БУДЕШЬ…

Подробности Культура Кыргызстана 12.04.2017 13:36



Режиссёр Актан Арым Кубат:



"Все мы сегодня - кентавры…"





Недавно на экраны страны вышел фильм "Кентавр". О том, что скрывается за мифическим названием картины и как это связано с сегодняшней жизнью Кыргызстана, мы поговорили с режиссёром Актаном Арым Кубатом.



Зрителям, интересующимся кыргызским кино, Актан Арым Кубат скорее известен как Актан Абдыкалыков - тот самый автор тех самых нашумевших кинокартин "Бешкемпир", "Маймыл" и "Келин". На встречу с киномастером я шла с приятным удивлением после просмотра "Кентавра" (уж очень глубокий смысл вложил режиссёр в, казалось бы, простую историю), сам же режиссёр долго удивлялся тому, что на встречу наконец-то пришёл журналист, который до начала беседы картину всё же посмотрел.



Сюжет "Кентавра" на первый взгляд прост - кража коня, семейная драма, наказание за преступление. Место действия - обычное горное село (фильм снимали на южном берегу Иссык-Куля), а главный герой и того проще - тихий и скромный, бывший киномеханик, повсюду ходит со стареньким чемоданчиком для киноплёнки, учит сынишку делать фигурки деревянных коней, после того, как сельский кинотеатр отдали под мечеть, на жизнь зарабатывает, как может.



На этом простота заканчивается и начинается другое: в наказание за кражу скакуна родственник Кентавра (так героя прозвали односельчане) собирается его перевоспитать, да не просто так, а в буквальном смысле слова "привести к богу" - отныне Кентавр должен носить мусульманскую одежду и ходить на молитву в мечеть. И этот скромный неприметный человек вдруг находит в себе силы отказать чуждому ему богу - встаёт и уходит прямо с намаза.



Эта сцена одна из самых сильных в фильме - Кентавр не просто оставляет молитву, он заходит в кинобудку позади молельного зала и запускает старый чёрно-белый фильм. Молящиеся вдруг видят на экране красивую кыргызскую женщину в белом элечеке верхом на прекрасном скакуне, которой радостно и свободно улыбается мужчина в калпаке, и вдвоём они летят на своих конях навстречу солнцу и свету…



Контраст свободы и красоты этой пары на фоне стоящих на коленях и бубнящих молитву мужчин в одинаковых белых одеждах и тюбетейках пробивает до мурашек. Так и хочется вспомнить недавнее "Кайран элим, кайда баратабыз?" (Бедный народ, куда мы движемся?).



Когда же, когда кыргызский калпак сменился на арабскую тюбетейку?



И главное - зачем?



Учитывая окружающую действительность сегодняшних дней, фильм "Кентавр" - не просто картина, это - явление.



- Актан, вы - очень смелый человек. На фоне стремительной арабизации страны, вы сняли такое кино… Не боялись, что вас могут не понять?



- Когда снимали, боязни не было, - отвечает режиссёр. - Когда что-то делаешь, то находишься под эмоциями, пытаешься воплотить всё, что задумал. Когда картина была уже готова, то да, были опасения. Но мне кажется, я не показал ничего обидного. Я не ругаю религию, я говорю о своём к ней отношении с помощью образов. После первого, закрытого показа фильма мне многие говорили, что это - смелая работа, но при этом они же говорили, что не должно быть той угрозы арабизации, которая есть сегодня. Надеюсь, к картине отнесутся с пониманием. Со стороны духовенства пока не было нареканий, но комментарии в Интернете уже есть. Правда, эти люди ещё не видели фильм… Но реагируют на то, что о нём говорят. Пишут - зачем трогать религию?



- Но фильм ведь не только о религии, а и о поиске человеком себя в этом мире…



- Он о поиске бога. Но бог может быть разный. Отрицание бога, неверие - это тоже вера. В фильме показана попытка найти духовное начало в человеке. Когда человек сам себя ищет, это по-разному происходит.



- Если уж мы заговорили о тонких материях, по большому счёту человек в жизни ищет счастья, но если этот поиск происходит в противоречии с верой, если она не даёт человеку чувствовать себя счастливым, это плохо? Как к этому относиться?



- По своему опыту, по своей жизни, вот как я к этому отношусь: я жил во времена Советского союза, когда говорили, что бога нет. Мы все были атеистами. Но при этом в семье всё время говорили "кудай" - бог, или "жараткан" - создатель. И ислам у нас был символичный, он тесно переплетался с кыргызскими традициями, обычаями, он их не отрицал. Нам не говорили - так нельзя, этак нельзя… Всё, что мы делали - отец читал молитву, и на похоронах тоже. Никогда не было агитации. Было очень этичное присутствие религии в наших традициях. Это было очень органично, тот ислам не доминировал, ничего не навязывал.



- Тот ислам? А сейчас он какой?



- Он стал арабский. И у меня сопротивление не против ислама, это - величайшая культура. Математика, медицина, астрономия, многие науки берут истоки из арабской культуры. Но всё должно идти без насилия. Я против арабизации, потому что это - угроза нации. Кыргызы начинают терять свой язык - если раньше мы говорили на кыргызском вперемешку с русским, то сейчас говорим вперемешку с арабским. Идёт отрицание наших традиций. Уже и одеваться стали по-другому, начинает доминировать внешняя атрибутика, которая раздражает, например, таких людей, как я. Я считаю себя мусульманином, но не хочу, чтобы надо мной довлели, я хочу сохранить всё, что у меня есть.



- Имеете в виду всё, что досталось от предков?



- Да. И потом, у нас же светское государство, а не исламское. Никто не имеет права мне говорить, во что мне верить или не верить, и как. Что мне, например, больше всего обидно - молитвы на похоронах читаются на арабском. Мы провожаем родного, близкого человека в последний путь, читаем молитву о том, что он был грешен и вот он уходит и давайте его простим и попросим, чтобы бог нас оберегал… Но я не слышу этих слов! Я слышу арабский язык! Если я не понимаю, о чём говорят, почему я должен это слушать? И почему я должен обращаться к богу не на своём языке? То есть получается, что меня не понимают? И тогда простой вопрос - если бог не понимает на кыргызском языке, почему я должен понимать бога?



Вопрос веры звучит в "Кентавре" не раз, но картина привлекает не только этим. В жизни главного героя тесно переплетаются реальность и сказка: Кентавр верит в древнюю легенду о том, что когда-то давно лошади считались крыльями людей, а кыргызы были великими и непобедимыми, но однажды нарушили заветы предков - возомнили себя всесильными, и в наказание потеряли крылья, потеряли свой дух. И чтобы избавить кыргызский народ от проклятия, чтобы мифический покровитель коней Камбар-Ата пришёл и помог людям, Кентавр должен проскакать ночью по степи на настоящем скакуне с искренней молитвой о прощении. Для этого чудаковатый тихоня становится конокрадом.

Кадры из фильма.



- Актан, почему вы назвали своего персонажа Кентавром? Ведь это мифическое существо совсем не из кыргызских мифов.



- Кто-то сказал, что в истории всё - враньё, но если не будет вранья, то не будет и истории. По одной из версий - я не знаю, правда это или нет - миф о кентаврах появился в древности, когда европейские народы, которые ещё не знали верховой езды, впервые увидели кочевников на лошадях. Они подумали, что это - люди с туловищем лошади. Мифы же появляются оттого, что люди чего-то боятся, не могут объяснить и начинают додумывать. И якобы кентавры в греческих мифах - это прообраз кочевников. Интересная штука: сейчас все народы говорят, что они самые древние. И кыргызы тоже. Меня это немного коробит. Мне не нравится, что мы всё время делаем отсыл в историю. Вместо этого покажите, как сейчас жить! Если кыргызы такие славные, пусть они сейчас живут хорошо! Не нужно кормить меня историей. И в этом плане мой герой тоже говорит - мы когда-то были сильным народом, нас называли кентаврами. Всем об этом рассказывает, вот в селе его и прозвали Кентавром.



- Но кентавр - это ещё и символ слияния человека и лошади, что для кочевника особенно близко.



- Да, и это тоже. Мы - кочевники, мы говорим: "Конь - это крылья человека". Понятно, что раньше не было самолётов и лошадь позволяла преодолевать расстояния. Но кроме этого человек живёт чувствами. Бывает такое состояние, когда хочется бежать, смеяться, радоваться… И лошадь позволяет почувствовать это раздолье. Это целая культура, связь, дух. В этом смысле мы тоже кентавры, люди, которые сроднились с лошадьми. Вот почему мы такие неспокойные? - смеётся режиссёр. - Узбеки, казахи, таджики живут спокойно, а нам всё время нужны какие-то революции. А у нас дух такой! У нас вон сейчас стало принято: можем охаять любого человека - своего президента, президента Путина, кого угодно! У нас просто нет ограничителя! Это же психология кочевника - мы жили в юрте, не было границ, городов… Был дух свободы.



- Свобода без границ становится опасной…



- Свобода должна иметь пределы! Свобода предполагает большую ответственность. Должна быть культура свободы. А сегодня кыргызы… Есть культурные, образованные люди, но их всё меньше становится. В слове "кентавр" есть и другой смысл. Это же получеловек-полузверь. В философском смысле мы все сегодня - кентавры. Почему мы так плохо живём? Потому что мы несовершенны. Несовершенны как нация. Это обидно, но… Посмотрите, как ведут себя наши политики? Это же полулюди-полузвери… Они несовершенны как люди, как Человеки. Посмотрите, что творится в нашем обществе? Когда такое было, чтобы отцы насиловали своих детей, а братья -сестёр? Мы потеряли человечность! И мой герой назван именно Кентавром, потому что, может быть, он не самый худший из них, он пытается найти путь, хочет примером показать: "Эй! Одумайтесь! Надо жить по-другому!".



"Кентавр" - фильм авторский, снятый не для развлечения или чтобы просто время убить. Такие картины, как правило, отличаются от снятых на продажу голливудских боевиков и комедий тем, что здесь многое передаётся не напрямую, а через символы и намёки, здесь идёт разговор автора со зрителем, режиссёр выносит на экран свои личные чувства и переживания, а персонажи - не супергерои, а обычные, простые люди. В нашем случае режиссёр Актан Арым Кубат стал ещё и актёром - сам сыграл своего Кентавра.



- Актан, в характере вашего персонажа многое взято от вас лично?



- Многое. Я играл кого-то, но от себя. Создал образ человека, хотя сам я не такой абсолютный, как он. Но мне бы хотелось таким быть. Вся эта история, сюжет фильма, это же моя история. В селе, где я вырос, когда-то был клуб. Там показывали кино, там мы смотрели концерты, встречали Новый год… И это место забрали под мечеть. Забрали мой клуб, моё кино, моё детство… В моём понимании, это был Дом культуры, Дом искусства! Они не имели права его забирать, так не должно быть!



- Получается, разрушили храм искусства?



- Да, это разрушение. Это то, что сейчас происходит в Сирии. Там разрушают памятники, уничтожают историю. И это уму непостижимо! Если ты говоришь о боге, как можешь разрушать памятники? И в фильме я говорю о том, что мы также можем потерять свою память… Нельзя забывать свою историю! Нельзя становиться фанатиком! Если человек не будет образован, если не будет просвещённым, он никогда бога не найдёт. От фанатизма возникают противостояния и войны. Разумный человек, даже если не понимает, то воспринимает, он этичен. Я считаю, что высший разум - это и есть бог.



- Помимо клуба - разрушенного храма искусства, в фильме много других символов, например, мост, по которому Кентавр ходит каждый день, как символ перехода из одного состояния в другое… Или чемоданчик для киноплёнки, как символ чего-то важного, что он всегда носит с собой… Или стрижка волос главного героя, когда он надевает мусульманские одежды и будто бы сбрасывает свою старую жизнь…



- Вы всё точно "прочитали". В моих фильмах много таких символов. В авторском кино символы расширяют воздействие на зрителя. Такое кино не предполагает, что ты должен только рассказать историю и всё, как в американских фильмах. Я всё время сравниваю их с тортом - сладко, но пользы нет, съел, удовольствие получил, но и вред тоже, от сахара же полнеют, - смеётся режиссёр. - А авторское кино предполагает диалог со зрителем. Поэтому многие его не смотрят, просто не готовы его смотреть. Там думать надо, надо чувствовать…



- А почему жену Кентавра вы сделали глухонемой? Зачем в фильме такой персонаж?



- Это идея сценариста, Эрнеста Абдыжапарова. Он так захотел. Это пластика кино, дополнительный нюанс. Но я думаю, что он так хотел показать, какой стала роль женщины в нашем обществе. Раньше кыргызские женщины были свободными. Я помню свою маму - она никогда не довлела, но я знаю, что именно мама управляла домом. Отец хорохорился, но мама решала всё. Да, отец был главой семьи, да, он был хозяином, вожаком стаи, это все знали, но он понимал, что есть мама… Это была такая, как бы сказать, игра, традиция, которую все соблюдали. Женщина была личностью! Была свободной! А сейчас ей всё запрещают. Запрещают быть красивой. Почему, например, мои дети должны носить закрытую одежду? Я хочу, чтобы они были красивые! Мы живём в 21 веке, скоро улетим на другую планету, а эти всё хотят, чтобы люди в парандже ходили. Это такой откат назад!



- Фильм снят на кыргызcком, но при этом глухонемая понимает только по-русски, это тоже специально сделано?



- Нет, так получилось, что когда начали снимать, оказалось, что наши глухонемые говорят на русском. Потому что обучение языку жестов проходит на русском. Никто не обращает на это внимания, я даже когда с одним политиком говорил, пошутил, что пока наши глухонемые будут говорить на русском, вы не разовьёте кыргызский язык. Он не понял и удивился. Вот и вопрос - почему так? Что происходит? Почему киноклубы забирают? Мы 25 лет кичимся, что мы независимая страна, а оказывается никто ничего не делает, только декларирует. Мы все профаны… Не кентавры, а профаны…



"Кентавр" - продукт совместного производства европейских и кыргызских кинокомпаний. Государство приняло участие в производстве картины, вложив 15 процентов от общей доли бюджета, остальное - за счёт частных киностудий. Съёмки проходили на территории Кыргызстана, а весь остальной процесс производства - в Европе, и мировая премьера фильма состоялась там же. В феврале этого года "Кентавр" стал призёром Берлинского международного кинофестиваля.



- Актан, на взгляд человека, знающего кинокухню изнутри, в каком состоянии находится сегодня кыргызское кино?



- У такого маленького государства как Кыргызстан не может быть большого кинематографа. Но если посмотреть с точки зрения территории, населения и состояния экономики, то у нас великий кинематограф! У нас правильная модель. Мы делаем кино и для зрителя, и для фестивалей. В России, например, в таких объёмах своё кино не смотрят, а у нас оно соперничает с голливудским. Наши фильмы выходят в прокат и могут свободно конкурировать с американскими, а иногда и "перебивать" их.



- Имеете в виду, по привлечению зрителей?



- Мы обеспечены зрителем. Да, наши режиссёры ограничены в бюджете, да, мы не можем позволить себе сделать фильм на миллион, но знаете, что интересно… Каждый народ имеет что-то своё - кто-то хорошо танцует, кто-то - поёт, кто-то моду создаёт, а мы хорошо кино снимаем. У казахов, например, хорошая эстрада. Когда-то давно к нам приезжала Роза Рымбаева, она сказала, что эстраде вы должны учиться у нас, а кино мы должны учиться у вас. Сегодня Центральная Азия завидует нашему кинематографу.



- То самое "кыргызское киночудо"?



- То самое. Мы нашли свой особый киноязык. И делаем чудо в пределах своих возможностей.



беседовала

Евгения МАТЬЯНОВА

Фото предоставлены

продюсерами фильма "Кентавр".

