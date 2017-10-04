Налетай, торопись, зацени живопИсь!

Подробности Культура Кыргызстана 04.10.2017 12:18

- Это же плагиат! - возмущается моя дочь, разглядывая одну из картин на выставке Posttotal. - Это же "Чёрный квадрат" Малевича, который кто-то за собственное произведение выдаёт!



Нет, никакой это не плагиат. Чёрный квадрат - да, во весь холст. И на ум сразу, конечно, Казимир Малевич приходит. А вот под огромным квадратом, в правом нижем углу, - не вдруг заметная маленькая собачка. С поднятой задней лапкой…



Короче, писает собачка на знаменитый квадрат. Малую нужду справляет.



Не могу сказать точно, что именно художник хотел выразить этим "описыванием" шедевра. Какие именно чувства хотел пробудить в зрителях, к чему их призвать и от чего предостеречь. Лично мне это видится так: "пИсать мы хотели на ваше устаревшее искусство".



К Малевичу можно относиться по-разному. Как и к любому другому художнику из прошлого. Можно любить, можно не любить. Можно понимать, а можно не находить в его картинах никакого смысла.



Но нынешние молодые "творцы" пошли ещё дальше. Они прошлое искусство не только отвергают и отрицают, но и "описывают".



Что же предлагают взамен?



Вот эта тема - туалета в разных его проявлениях - особенно близка участникам выставки. Кроме писающей собачонки, есть здесь изображение писающего гайками, винтиками и шурупчиками "ситимена" ("ситимен" - надо полагать, горожанин). Есть триптих про эволюцию канализации… Да и много чего ещё такого туалетного имеется.



Всего, простите за каламбур, не описАть и не одной собаке не опИсать.



Есть здесь, кстати, и незамысловатая табличка (вернее, две таблички) с прямым указанием на сортир. Интересная такая экспозиция в центре зала: на импровизированном столбике - две противопоставленные друг другу картинки. На первой, как положено, "М" и "Ж" со стрелками в разные стороны. Мужчины, дескать, направо, женщины - налево (или наоборот - не важно).



На второй же под символами "М" и "Ж" - одна общая стрелка. Предлагающая… неужели всем вместе, скопом, невзирая на лица и половую принадлежность, шествовать в один общий сортир?! Или у этого "творения" какой-то иной смысл, невидимый непосвящённым? Может быть, у этих туалетных картинок совсем другое предназначение - призывать к гендерному равенству?



Но зачем так топорно и неэстетично? Разве нельзя было выбрать более вдохновляющие образы?

Однако сортиры сортирами, а есть на выставке современного искусства не менее любопытные экспонаты…



Международная выставка современного искусства Posttotal проходит в бишкекском Музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева. Участвуют в ней художники из Казахстана, России, Узбекистана, Германии, Швейцарии, США, Украины, Таджикистана и Кыргызстана.



"Современное искусство против тоталитаризма, экстремизма, конфронтации, за толерантность, многообразие, социальную гармонию" - это, видимо, девиз выставки. Эти слова написаны на её афише.



И борются представители современного искусства с тоталитаризмом, экстремизмом и конфронтацией кто как умеет. И из кожи вон лезут в попытках изобразить "социальную гармонию".



Ничего себе гармония!



Психологи (да и психиатры) часто просят пациента что-нибудь нарисовать. Рисунок, который получается у человека, даёт специалистам пищу для размышлений о душевном состоянии пациента и позволяет поставить ему правильный диагноз.



Если, к примеру, гражданин страдает шизофренией, для него характерны неправильное распределение теней и неадекватное сочетание оттенков. Траву шизофреники рисуют синего цвета, солнце у них зелёное, небо жёлтое…



Если на картине преобладает красный цвет - для врача это тоже повод насторожиться. Красный цвет люди с душевными расстройствами обычно используют для отображения образов из своих галлюцинаций…



Обилие деталей на картине - также не очень хороший признак. Не говоря уже о сплошной черноте.



А между тем большинство представленных на выставке творений вызывают именно такие ассоциации: шизофрения… маниакально-депрессивный психоз… депрессия… бред. "Они что, из дурдома сбежали?" - качает головой мужчина средних лет, в числе немногих утренних посетителей прохаживающийся по залам. До конца не доходит. Вон там, впереди, ещё инсталляции из жвачки - но на них у него уже, видимо, не хватает сил. Ни моральных, ни психологических.



На длинном столе - множество грязно-жёлтых фигурок округлой формы. Что это такое - без описания и не догадаешься. Оказывается, это искусственный янтарь с впаянными в него картинками. Картинки настолько мелкие и вляпаны в желтизну так неаккуратно, что, как ни вглядывайся, не разберёшь, что это, кто это и зачем это. Выручают подписи.



Автор сего "шедевра", очевидно, один из самых ярых приверженцев толерантности и многообразия. В глазах рябит от набивших оскомину модных словечек "гомофобия", "геи", "ЛГБТ". Янтарных шариков на эту тему - большинство. На их фоне безнадёжно теряются шарики, в которых что-то там про Ельцина и про памятник. Автору, видимо, мерещится, что главная проблема современного общества - ущемление прав сексуальных меньшинств. Остальное всё, по его мнению, не столь важно и опасности для мира не представляет.



Ударим, короче говоря, шариками из искусственного янтаря по противникам однополых браков - так, наверное, следует понимать всё это убожество. Одно радует: эдакое "искусство" вряд ли вдохновит на борьбу с "гомофобами" даже тех, кто поддерживает геев и лесбиянок. Поморщатся, скривятся - да и пойдут себе дальше. К очередному "шедевру". Или - мимо…

Прямо какая-то сексуальная озабоченность у некоторой части современной молодёжи…

Или - сексуальное недомогание.



А этого художника чем-то очень обидели пионеры. Пионеров нет давно, а человек всё успокоиться не может. Всё думает, как бы им пострашнее отомстить и как бы их побольнее уколоть. Картины про "маленького диктатора" - одна другой отвратительнее. С трудом верится, что психически здоровому человеку могли прийти в голову все эти свиные рыла на головах мальчиков, трёхглавые то ли псы, то ли крысы, пронзающие череп стрелы…



Жуть. Как говорит моя дочь - жесть. Она это современное искусство тоже не оценила. А я-то надеялась - может, только нам, взрослым, такого творчества не понять, может, молодёжи оно очень даже понравится…



Есть здесь картины, на которые невозможно глядеть без внутреннего содрогания. Невнятная смесь красного и чёрного, упорно вызывающая в подсознании образы крови, смерти и ещё чего-то такого, что заставляет бежать без оглядки на улицу, на свежий воздух, к здоровым людям…



Эти картины я даже описывать не берусь. Не получится. А чтобы назвать ЭТО искусством, надо настроиться с художником на одну волну. Как? Ну не знаю… С месяц в психиатрической клинике полежать. Не поспать несколько ночей подряд. Покурить что-нибудь запрещённое.



Искусство - это вообще такая штука… Не для всех доступная и не всем понятная. Есть мнение, что творческому человеку положено быть слегка "того". Что для настоящего художника "нормальность" смерти подобна, что он ни за что не создаст ничего из ряда вон выходящего, если не будет в меру помешанным. Говорят, что некая небольшая неадекватность - главная спутница истинного таланта.



Но не до такой же, помилуйте, степени!



Ещё говорят, что искусство - это творческое отражение окружающей действительности. Что художник ничего не придумывает. Он наблюдает, что происходит вокруг, осмысляет это в образах и создаёт произведение, комментируя: "Я так вижу".



Да неужели у нас так всё плохо? Неужели наша с вами окружающая действительность настолько безобразна, что, кроме рвотного рефлекса, никаких чувств вызвать не может?!



А кто-то глубокомысленно произносит: "Осень"… Подразумевая сезонное обострение у психически нестабильного народа. И намекая на то, что эта выставка может быть кое-кому - ну очень специфическому контингенту - очень интересна и понятна.



Что меня здесь по-настоящему потрясло, так это стол со жвачками.



Вот вы, уважаемый читатель, привыкший к тому, что чёрное - это чёрное, а белое - это белое, предпочитающий созерцать что-нибудь приятное глазу и считающий, что искусство не должно быть искусственным… Скажите на милость: что такое для вас жвачка?



На выставке современного искусства "Посттотал" вы увидите то, чего никогда не видели. Целый письменный гимн жвачке и целый стол с крошечными, размером с одну жвачку "произведеньицами" изобразительного искусства. Вот пожевал её автор, выплюнул, слепил из неё жалкое подобие чьей-то физиономии или, скажем, летучей мыши - и всё! "Шедевр" готов! Подходите, любуйтесь, восхищайтесь!



Только за линю фронта не заходите. Почему за "линю"? Не знаю. Здесь так написано. Может, правильное писание у здешних "творцов" хромает. А может, они "так видят".



Так же неприятно грамотному человеку читать на табличке "Буратины". Ещё неприятнее смотреть на то, что названо этим словом: разбросанные на полу необработанные пеньки и коряги.



- Я так тоже могу, - комментирует дочь.



- Не можешь, - отвечаю. - Для того чтобы сотворить такое "чудо", надо… В общем, особый склад психики надо иметь. У тебя, к сожалению… в смысле, к счастью, со здоровьем всё в порядке. Не стать тебе современным художником.



Оглядываюсь по сторонам. Ищу, с кем бы поделиться недоумением и негодованием. Но никого уже нет. Залы пустые. Только смотрители сидят в углах, глядя в пол и не реагируя на нас с дочерью. Хотите, дескать, - фотографируйте. Хотите - воруйте. Только вряд ли будете красть какое-нибудь из этих художеств. Это вам не Айвазовский.



Зато у входа в музей толпится компания школьников-подростков. Для них здесь сейчас будет организована экскурсия. Им сейчас, наверное, будут научно-популярно объяснять, что значат все эти бесформенные чёрно-красные нагромождения, куда плывёт "рыба-шприц" и почему нельзя присесть на аляповатый художественный пенёк.



Впечатление эта выставка оставляет тягостное. Гнетущее. Хочется пойти и другими, просветлёнными глазами посмотреть на "Чёрный квадрат" Малевича. Вот как, оказывается, познаётся оно - искусство!



Ольга НОВГОРОДЦЕВА