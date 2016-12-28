Милиция и Общество

Подробности Милиция и общество 28.12.2016 14:20





И получи судимость в подарок!





- Алло, здравствуйте!

- Здравствуйте.

- Это милиция?

- Да. Что вы хотели?

- Хочу вам ящик соляной кислоты продать.

- Чего-о-о?!

- Соляную кислоту, говорю, хочу вам продать. Сколько вы за неё дадите? Я бы хотел два пистолета. "Макарова", "ТТ" - всё равно, главное, чтоб стреляли.

- Ты что, не понимаешь, куда звонишь?!

- Понимаю. Я же не прошу наряд стриптизёров ко мне домой выслать. Просто кислоту хочу у вас на оружие обменять.

- Где вы живёте? Откуда звоните? Сейчас мы подъедем!

- Да я вас сам кислоту привезу. Пистолеты готовьте. Ха-ха-ха!



Такие записи - и видео, и звуковые - постоянно появляются в Интернете. Сопровождаются они обычно гомерическим хохотом: надо же, ментов разыграли, молодцы какие! Веселье - через край. "Шутники" и их болельщики почему-то уверены, что всё это действительно до колик смешно.



Или вот так ещё.



- Тут в ресторане чучук конским членом называют. Что делать?



- Как?



- Конским членом. Говорят, конский член, чучук.



- Алло?



- Ну... Я говорю, в ресторане чучук... Ну, это не ресторан "Чучук", просто ресторан - "Супара", в котором есть чучук. И этот чучук называют конским членом. Что делать?



- Кушайте!



- Подождите, ну вы же стражи порядка, вы ж задержали британца за эту…, а мне говорите кушать?!



- А что делать?



- Как что? Сажать в тюрьму!



Так российские пранкеры разыграли бишкекских милиционеров после того, как некий британец привёл такое некрасивое сравнение для национального блюда, чем возмутил многих кыргызстанцев.



Разговаривающий с пранкером милиционер, надо отдать ему должное, не растерял самообладание и чувство юмора. "Кушайте, кушайте", - мягко советует звонящему. Хотя мог бы - и имел полное право и все основания - действовать по-другому.



Впрочем, подобные телефонные розыгрыши милиционеров - ещё не самое дикое. Бывают "комедии" посерьёзнее. И "режиссёры-постановщики" этих "комедий" - наши, кыргызстанские шутники.



Которые потом жалуются: не хочет, дескать, милиция работать, и к гражданам без должного уважения относится.



"Помогите, убивают!"



Знакомый участковый рассказал. Поздно вечером как-то передали ему вызов: женщина звонит, плачет в трубку, говорит - муж с работы пьяный пришёл, дебош устроил. Её, жену, избил и, в чём мать родила, выгнал на лестничную площадку, она теперь домой попасть не может.



Случилось это всё на участке моего знакомого милиционера Эрниса.



- Я тогда только начал там работать, - рассказывает Эрнис. - Почти никого ещё не знал из своих "подшефных". Адрес мне продиктовали - да, мой участок. А кто там живёт… Тогда не знал. Зато теперь знаю и ни за что больше туда не пойду. Пускай она жалуется куда хочет!



"Она" - это та самая якобы избитая и выгнанная из квартиры женщина.



- Приехал, - рассказывает участковый Эрнис. - На лестнице никого нет. Стал в квартиру звонить, потом стучать. Никто не открывает. Чего только не передумал, если честно! Думал - может, опоздал…



Дверь всё-таки открыли. Весёлая нетрезвая дама.



- Вы хозяйка?



- Ну я.



- Вы милицию вызывали? Что у вас случилось?



- Ой, да заходи, чего через порог разговаривать!



Участковый зашёл. А что делать? Правда, всё равно не сразу понял, кто и зачем его вызвал. У него самого дома ребёнок приболел, жена звонила. Хотел сегодня пораньше уйти домой…



В квартире дам было трое. Все навеселе. За накрытым столом. Что отмечали? Да какая разница?!



- А где ваш муж? - на всякий случай поинтересовался Эрнис.



- Какой муж? А-а-а… - расхохоталась нетрезвая хозяйка. - Нету у меня мужа. Не-ту. Представляешь? Ещё в прошлом году бросил. Сначала гулял, гулял, а потом совсем ушёл. Я теперь одинокая.



- Милицию зачем вызывали? - начал терять терпение участковый. - Вы же сказали, что вас избивают, голой из дома выгоняют… Вы что, в игрушки со мной играете?!



Дама объяснила, что поспорили они с подругами. Речь зашла про милицию, вот и поспорили. Кто-то сказал, что "менты" настолько ленивы, что лишний раз не пошевелятся. Вот и решили проверить "ментовскую реакцию".



- И дальше что? - спрашиваю Эрниса.



- Ничего. Сказал ей, чтобы больше так не делала. А что я ещё мог?



- А забрать её? Чтоб ночь посидела где следует, протрезвела, а заодно подумала над своим поведением… А оштрафовать хотя бы?



- Смеёшься? Надо мной и так неделю товарищи прикалывались. Что ж ты, мол, на ней не женился, раз девушка сама тебя позвала… Второй женой бы обзавёлся, да ещё и с квартирой. Хватит, мол, тебе по съёмным мыкаться. Замяли поскорей это дело и всё.



"Караул, грабят!"



В одно из бишкекских РУВД пришёл человек. Заявление писать на своего соседа. Сосед, дескать, отравил его дворовую собаку.



- Вы точно знаете, что именно он отравил?



- А больше некому. Может, и не он. Но проверить его надо. И поговорить с ним по-мужски. А то он что-то много выступать стал в последнее время.



- Подождите. Вот вы в конце заявления сейчас напишете: "Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупреждён". Если ваш сосед ни в чём не виноват - вам отвечать ведь придётся.



- Не придётся! - самоуверенно отвечает заявитель. Комкает свою бумагу и хлопает дверью следовательского кабинета. Однако меньше чем через минуту возвращается:



- Начальник, я тут у тебя на столе своё портмоне забыл.



- Нет здесь ничего, - осматривает стол молодой следователь. - В карманах у себя посмотрите. Или выпало, может, по дороге?



- Ах ты ж… - всплеснул руками несостоявшийся заявитель. - Спёр уже? Не успел я выйти, а ты уже деньги мои прикарманил?!



Лицо следователя, рассказывают очевидцы, побледнело и покрылось красными пятнами. Пока он, судорожно глотая воздух, пытался что-то сказать, весельчак-заявитель расхохотался:



- Да вот, вот мой кошелёк, пошутил я!



- И что дальше?! - опять вырывается у меня вопрос. - За такое вообще-то морду бьют.



- Вообще-то бьют, - соглашаются "менты". - Но не в РУВД же, не в кабинете! Если б на улице, можно было бы и набить.



Неужели просто так "шутника" отпустили? Да, отпустили просто так. Пригрозили, конечно, что в следующий раз за такие "шутки" ему не поздоровится. Вряд ли он сильно испугался. Ушёл, надо полагать, довольный и гордый.



А молодого следователя жалко. И нас, "нормальных" граждан, жалко. Потому что если что - этот следователь теперь десять раз подумает, стоит ли с нами связываться и принимать близко к сердцу наши беды и проблемы.



"Спасите, похищают!"



Вот уже несколько дней в социальных сетях крутится и активно обсуждается видеоролик, снятый ошскими операторами (сотрудниками, как оказалось, одного из местных телеканалов) и выложенный в Интернет пресс-службой Ошского УВД. Пресс-секретарь справедливо задаётся вопросом, насколько правильно таким образом разыгрывать сотрудников милиции.



Каким образом? А вот каким. Из припаркованной машины с распахнутой дверцей выскакивает мальчик лет семи-восьми и со всех ног бросается к проходящему мимо милиционеру. За ребёнком гонятся трое молодых мужчин. Которые, кричит мальчик, его похитили и от которых он ищет спасения у милиционера.



Милиционер, как выяснилось, - недавно назначенный на эту должность участковый. Ни секунды не колеблясь, он заступается за мальчика и вступает в неравную схватку с похитителями. Прячет ребёнка за спину, одного из его преследователей успевает уложить…



И тут двое оставшихся с улыбкой объявляют ему, что это был всего лишь розыгрыш.



Участковый растерянно улыбается - мол, понимаю, ничего страшного. Вяло жмёт руку одному из "похитителей ребёнка"…



Что тут скажешь? Милиционер, конечно, молодец. И потому, что мальчика спасать бросился, молодец. И потому, что… не стал применять для задержания "преступников" табельное оружие, - тоже молодец. Где-нибудь в Америке эти "шутники" лёгким испугом явно не отделались бы.



"Дааа уж, странные и нелепые по содержанию розыгрыши нынче пошли... А самое главное, что ещё и ребёнка задействовали в дурацкой шуточке, это ж какой пример старшие ребята ему подают"...



"Кретины. Штрафануть бы их. Поистине глупость человеческая беспредельна".



"Мент достойно повёл себя, но надо было пожёстче, чтобы у постановщиков не было больше желания так шутить".



"Теперь милиционеры разыграют их!"



Вот так реагируют на "шутку" большинство интернет-пользователей. Хотя есть среди них и такие, которые не видят в произошедшем абсолютно ничего страшного. Что ж, дескать, уж и пошутить нельзя? Опять же - "профпригодность" милицейскую, дескать, проверили. Теперь, дескать, мы за этого участкового спокойны. Если что - не растеряется и долг свой выполнит.



А ведь в следующий раз-то может и не выполнить!

Кадры видеосъёмки ошского розыгрыша.



Сказка - ложь, да в ней намёк…



Иногда хочется что-то сказать, кому-то что-то объяснить, но сомневаешься, поймут ли... А потом вспоминаешь какую-нибудь притчу, и становится ясно, что кто-то давным-давно уже был в такой ситуации. И чтобы его поняли - если не сейчас, то когда-нибудь, высказал суть произошедшего в притче.



Иногда не нужно говорить. Достаточно вспомнить...



Как-то раз один мальчик-пастушок пас овец, а рядом в лесу работали дровосеки. Мальчишка решил подшутить над взрослыми и внезапно стал кричать: "Волки! Волки! Помогите!". Дровосеки тут же бросили свою работу и кинулись на помощь. Однако никаких волков поблизости не оказалось.



Мальчику понравился удавшийся розыгрыш. На следующий день пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать "Волки!" и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили на подмогу. И снова зря!



Дровосеки поругали шутника и ушли.



И вот настал день, когда на отару действительно напали волки. Их была целая стая. Одному пастуху не справиться, тем более маленькому мальчику. Надо звать на помощь. Пастушок и закричал: "Волки! Волки! Помогите!", но дровосеки подумали, что он опять их обманывает, и в этот раз на помощь не пришли. Волки вырезали полстада, да и сам пастушок чудом остался жив.



Это - притча. А реальность такова, что, ругая милицию за равнодушие и бездействие, иногда не мешает и на себя оборотиться. И, когда в голову в очередной раз придёт идея подшутить над "ментом", неплохо бы подумать, что будет, когда вы действительно в беде окажетесь. Поверит ли вам, посочувствует ли глупо разыгранный вами милиционер?



Большой вопрос.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА









информация для шутников



Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчётных показателей либо лишением свободы на срок до одного года.



То же деяние:



1) совершённое с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;



2) соединённое с искусственным созданием доказательств обвинения;



3) совершённое из корыстных побуждений;



4) совершённое в интересах организованной группы или преступного сообщества (преступной организации), -



наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч расчётных показателей или лишением свободы на срок от одного до трёх лет.



статья 239 УК КР



Любую из шуток-розыгрышей с сотрудниками милиции можно и, пожалуй, нужно подвести под эту статью УК.