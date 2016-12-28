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кыргызстанцы получат доступ к обязательному медстрахованию в России

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НАРОД ПРОТИВ!

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Милиция и Общество

РАЗЫГРАЙ "МЕНТА"…

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Милиция и общество
28.12.2016 14:20



И получи судимость в подарок!



- Алло, здравствуйте!
- Здравствуйте.
- Это милиция?
- Да. Что вы хотели?
- Хочу вам ящик соляной кислоты продать.
- Чего-о-о?!

- Соляную кислоту, говорю, хочу вам продать. Сколько вы за неё дадите? Я бы хотел два пистолета. "Макарова", "ТТ" - всё равно, главное, чтоб стреляли.
- Ты что, не понимаешь, куда звонишь?!
- Понимаю. Я же не прошу наряд стриптизёров ко мне домой выслать. Просто кислоту хочу  у  вас  на  оружие обменять.
- Где вы живёте? Откуда звоните? Сейчас мы подъедем!
- Да  я вас сам кислоту привезу. Пистолеты готовьте. Ха-ха-ха!


Такие записи - и видео, и звуковые - постоянно появляются в Интернете. Сопровождаются они обычно гомерическим хохотом: надо же, ментов разыграли, молодцы какие! Веселье - через край. "Шутники" и их болельщики почему-то уверены, что всё это действительно до колик смешно.


Или вот так ещё.


- Тут в ресторане чучук конским членом называют. Что делать?


- Как?


- Конским членом. Говорят, конский член, чучук.


- Алло?


- Ну... Я говорю, в ресторане  чучук... Ну, это не ресторан "Чучук", просто  ресторан - "Супара",  в котором есть чучук.  И этот чучук называют конским членом. Что делать?


- Кушайте!


- Подождите, ну вы же стражи  порядка,  вы ж задержали британца за эту…,  а  мне  говорите кушать?!


- А что делать?


- Как что? Сажать в тюрьму!


Так  российские  пранкеры разыграли бишкекских милиционеров после того, как некий британец привёл такое некрасивое сравнение для национального блюда, чем возмутил многих кыргызстанцев.


Разговаривающий с пранкером милиционер, надо отдать ему должное, не растерял самообладание и чувство юмора. "Кушайте, кушайте", - мягко советует звонящему. Хотя мог бы - и имел полное право и все основания - действовать по-другому.


Впрочем, подобные телефонные розыгрыши милиционеров - ещё не самое дикое. Бывают "комедии" посерьёзнее. И "режиссёры-постановщики" этих "комедий" - наши, кыргызстанские шутники.


Которые  потом  жалуются:  не  хочет,  дескать, милиция  работать,  и к гражданам без должного уважения относится.


"Помогите,  убивают!"


Знакомый участковый рассказал. Поздно вечером как-то передали ему вызов: женщина звонит, плачет в трубку, говорит - муж с работы пьяный пришёл, дебош устроил. Её, жену, избил и, в чём мать родила, выгнал на лестничную площадку, она теперь домой попасть не может.


Случилось это всё на участке моего знакомого милиционера Эрниса.


- Я тогда только начал там работать, - рассказывает Эрнис. - Почти никого ещё не знал из своих "подшефных". Адрес мне продиктовали - да, мой участок. А кто там живёт… Тогда не знал. Зато теперь знаю и ни за что больше туда не пойду. Пускай она жалуется куда хочет!


"Она" - это та самая якобы избитая и выгнанная из квартиры женщина.


- Приехал, - рассказывает участковый Эрнис. - На лестнице никого нет. Стал в квартиру звонить, потом стучать. Никто не открывает. Чего только не передумал, если честно! Думал - может, опоздал…


Дверь всё-таки открыли. Весёлая нетрезвая дама.


- Вы хозяйка?


- Ну я.


- Вы милицию вызывали? Что у вас случилось?


- Ой, да заходи, чего через порог разговаривать!


Участковый  зашёл. А что делать?  Правда,  всё  равно  не  сразу понял, кто и зачем  его  вызвал. У него самого дома ребёнок приболел,  жена звонила. Хотел сегодня пораньше уйти домой…


В квартире дам было трое. Все навеселе. За накрытым столом. Что отмечали? Да какая разница?!


- А где ваш муж? - на всякий случай поинтересовался Эрнис.


- Какой муж? А-а-а… - расхохоталась нетрезвая хозяйка. - Нету у меня мужа. Не-ту. Представляешь? Ещё в прошлом году бросил. Сначала гулял, гулял, а потом совсем ушёл. Я теперь одинокая.


- Милицию зачем вызывали? - начал терять терпение участковый. - Вы же сказали, что вас избивают, голой из дома выгоняют… Вы что, в игрушки со мной играете?!


Дама объяснила, что поспорили они с подругами. Речь зашла про милицию, вот  и поспорили. Кто-то сказал, что "менты" настолько ленивы, что лишний раз не пошевелятся. Вот и решили проверить "ментовскую реакцию".


- И дальше что? - спрашиваю Эрниса.


- Ничего. Сказал ей, чтобы больше так не делала. А что я ещё мог?


- А  забрать её? Чтоб ночь  посидела  где  следует, протрезвела, а заодно подумала над своим поведением… А оштрафовать хотя бы?


- Смеёшься?  Надо мной и  так неделю товарищи прикалывались. Что ж ты, мол,  на ней не женился, раз  девушка  сама тебя позвала…  Второй женой бы обзавёлся, да ещё и с квартирой. Хватит, мол, тебе по съёмным мыкаться. Замяли  поскорей это дело и всё.


"Караул,  грабят!"


В одно из бишкекских РУВД пришёл человек. Заявление писать на своего соседа. Сосед, дескать, отравил его дворовую собаку.


- Вы точно знаете, что именно он отравил?


- А больше некому. Может, и не он. Но проверить его надо. И поговорить с ним по-мужски. А то он что-то много выступать стал в последнее время.


- Подождите. Вот вы в конце заявления сейчас напишете: "Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупреждён". Если ваш сосед ни в чём не виноват - вам отвечать ведь придётся.


- Не придётся! - самоуверенно отвечает заявитель. Комкает  свою  бумагу и хлопает  дверью  следовательского кабинета. Однако меньше чем через минуту возвращается:


- Начальник, я тут у тебя на  столе  своё  портмоне забыл.


- Нет здесь ничего, - осматривает стол молодой следователь. - В карманах у себя посмотрите. Или выпало, может, по дороге?


- Ах ты ж… - всплеснул руками несостоявшийся заявитель. - Спёр уже? Не успел я выйти, а ты уже деньги мои прикарманил?!


Лицо следователя, рассказывают очевидцы, побледнело  и  покрылось красными  пятнами.  Пока он, судорожно глотая воздух, пытался  что-то  сказать, весельчак-заявитель  расхохотался:


- Да вот, вот мой кошелёк, пошутил я!


- И что дальше?! - опять вырывается у меня вопрос. - За такое вообще-то морду бьют.


- Вообще-то бьют, - соглашаются "менты". - Но не в РУВД же, не в кабинете! Если б на улице, можно было бы и набить.


Неужели просто так "шутника" отпустили? Да, отпустили просто так. Пригрозили, конечно, что в следующий раз за такие "шутки" ему не поздоровится. Вряд ли он сильно испугался. Ушёл, надо полагать, довольный и гордый.


А молодого следователя жалко.  И нас, "нормальных" граждан, жалко. Потому что если что - этот следователь теперь десять раз подумает, стоит ли с нами связываться и принимать близко к сердцу наши беды и проблемы.


"Спасите,  похищают!"


Вот уже несколько дней в социальных сетях крутится и активно обсуждается видеоролик, снятый ошскими операторами (сотрудниками, как оказалось, одного из местных телеканалов) и выложенный в Интернет пресс-службой Ошского УВД. Пресс-секретарь справедливо задаётся вопросом, насколько правильно таким образом разыгрывать сотрудников милиции.


Каким образом?  А вот каким. Из припаркованной машины с распахнутой дверцей выскакивает мальчик лет семи-восьми и со всех  ног  бросается к проходящему мимо милиционеру. За  ребёнком гонятся трое молодых мужчин. Которые, кричит мальчик, его  похитили и от которых он ищет спасения у милиционера.


Милиционер,  как выяснилось,  - недавно назначенный на эту должность участковый. Ни секунды не колеблясь, он заступается за мальчика и вступает в неравную  схватку  с  похитителями. Прячет ребёнка за спину, одного из его преследователей успевает уложить…


И тут двое оставшихся с улыбкой объявляют ему, что  это  был  всего  лишь розыгрыш.


Участковый растерянно улыбается - мол, понимаю, ничего страшного. Вяло жмёт руку одному из "похитителей ребёнка"…


Что тут скажешь? Милиционер, конечно, молодец. И потому, что мальчика спасать бросился, молодец. И потому, что… не стал применять для задержания "преступников" табельное оружие, - тоже молодец. Где-нибудь в Америке эти "шутники" лёгким испугом явно не отделались бы.


"Дааа уж, странные и нелепые по содержанию розыгрыши нынче пошли... А самое главное, что ещё и ребёнка задействовали в дурацкой шуточке, это ж какой пример старшие ребята ему подают"...


"Кретины. Штрафануть бы их. Поистине глупость человеческая беспредельна".


"Мент достойно повёл себя, но надо было пожёстче, чтобы у постановщиков не было больше желания так шутить".


"Теперь милиционеры разыграют их!"


Вот так реагируют на "шутку" большинство интернет-пользователей. Хотя есть среди них и такие, которые не видят в произошедшем абсолютно ничего страшного. Что ж, дескать, уж и пошутить нельзя? Опять же - "профпригодность" милицейскую, дескать, проверили. Теперь, дескать, мы за этого участкового спокойны. Если что - не растеряется и долг свой выполнит.


А ведь в следующий раз-то может и не выполнить!

 

Кадры видеосъёмки ошского розыгрыша.

 


Сказка - ложь, да в ней намёк…


Иногда хочется что-то сказать, кому-то что-то объяснить, но сомневаешься, поймут ли... А потом вспоминаешь какую-нибудь притчу, и становится ясно, что кто-то давным-давно уже был в такой ситуации. И чтобы его поняли - если не сейчас, то когда-нибудь, высказал суть произошедшего в притче.


Иногда не нужно говорить. Достаточно вспомнить...


Как-то  раз  один  мальчик-пастушок пас овец, а рядом  в лесу работали дровосеки. Мальчишка решил подшутить над взрослыми и внезапно стал кричать: "Волки! Волки! Помогите!". Дровосеки тут же бросили свою работу и кинулись на помощь. Однако никаких волков поблизости не оказалось.


Мальчику понравился удавшийся розыгрыш. На следующий день пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать "Волки!" и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили на подмогу. И снова зря!


Дровосеки поругали шутника и ушли.


И вот настал день, когда на отару действительно напали волки. Их была целая стая. Одному пастуху не справиться, тем более маленькому мальчику. Надо звать на помощь. Пастушок и закричал: "Волки! Волки! Помогите!", но дровосеки подумали, что он опять их обманывает, и в этот раз на помощь не пришли. Волки вырезали полстада, да и сам пастушок чудом остался жив.


Это - притча. А реальность такова, что, ругая милицию за равнодушие и бездействие, иногда не мешает и на себя оборотиться. И, когда в голову в очередной раз придёт идея подшутить над "ментом", неплохо бы подумать, что будет, когда вы действительно в беде окажетесь. Поверит ли вам, посочувствует ли глупо разыгранный вами милиционер?


Большой вопрос.


Ольга  НОВГОРОДЦЕВА

 



информация для шутников


Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчётных показателей либо лишением свободы на срок до одного года.


То же деяние:


1) совершённое с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;


2) соединённое с искусственным созданием доказательств обвинения;


3) совершённое из корыстных побуждений;


4) совершённое в интересах организованной группы или преступного сообщества (преступной организации), -


наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч расчётных показателей или лишением свободы на срок от одного до трёх лет.


статья 239 УК КР


 Любую из шуток-розыгрышей с сотрудниками милиции можно и, пожалуй, нужно подвести под эту статью УК.

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