ДОБРЫЙ ДЯДЯ-ПРОКУРОР И ЗЛОДЕЙ УЧИТЕЛЬ

Подробности Образование Кыргызстана 30.08.2017 12:39



- Директора мы боялись, - признаётся Анаркуль Карасаевна Тарпанбаева, бывшая учительница одной из школ Сокулукского района. - Он такой, знаете… Чуть что - угрожает. Ничего, мол, вы мне не сделаете, ничего не докажете, а я ни вас, ни ваших мужей не испугаюсь. Смотрите, мол, у меня! Мы, учителя, сразу и притихнем.



Директор, в общем, судя по рассказу его бывшей подчинённой, тоже человек суровый. Как и многие другие в этой школе.



Куда во всей этой непростой ситуации бедному ученику податься? Вот в чём главный вопрос…

три смерти за год



Началось всё с того, что один из учеников этой школы, семиклассник, повесился.



Вернее, началось даже не с этого. Эта смерть подростка была не единственной - и наверняка не последней. За год школа потеряла троих учащихся. Один ребёнок попал под машину, двое - включая девочку-пятиклассницу - по неизвестным причинам свели счёты с жизнью.



Почему "по неизвестным причинам"? Потому что эти причины, кажется, никого из взрослых не интересовали и не интересуют по сей день. Ни у кого не возникло желания докопаться до сути, до истины.



Но ведь если ребёнок решается на суицид - значит, дошёл до крайней точки отчаяния. Значит, случилось нечто, выходящее за рамки - учитывая даже исключительную неустойчивость подростковой психики!



Значит, нужно разбираться и разбираться, что довело подрастающего человека до желания свести счёты с жизнью - или кто его до этого довёл.



- Мы с социальным педагогом поехали к ним домой, - рассказывает бывшая учительница Тарпанбаева. - Мальчик учился в моём классе, я была там классным руководителем. Вроде бы не в школе трагедия случилась, вроде бы вообще во внеучебное время, на зимних каникулах. Но не могла я, конечно, не чувствовать своей косвенной вины.



Поехали выразить соболезнования родителям мальчика. Мать его плакала, кричала, что у сына в школе вымогали деньги. Что он последнее время стал хуже учиться, стал нервным, хотя ничего и не рассказывал. Деньги у матери часто просил - не объясняя на что. Просила учительницу и социального педагога рассказать об этом директору школы.



На каникулах мальчик гостил у родственников. Там, не дома, его и обнаружили повесившимся, до этого оставив его в одиночестве, без присмотра буквально на несколько минут.



- Вы считаете, в смерти вашего сына есть моя вина? - спросила у матери Анаркуль Тарпанбаева.



Та ответила, что нет. Что она так не считает. Тем более что седьмой класс Тарпанбаева приняла недавно, до этого он был фактически "бесхозным" и очень, как говорят педагоги, тяжёлым, проблемным и запущенным.



То, что к учительнице она претензий не имеет, мать юного самоубийцы подтвердила на всякий случай и письменно. Да и не только к учительнице: претензий у родителей мальчика не возникло вообще ни к кому.



Не странно ли? Как-то с большим трудом верится, что у матери ребёнка, ни с того ни с сего добровольно расставшегося с жизнью, не было желания узнать, кто же довёл его до такого состояния, и острого желания наказать виновного или виновных.



Тем не менее желания не было. И у милиции, соответственно, не было желания возбуждать по факту суицида семиклассника уголовное дело. И у педагогов и школьной администрации не было желания разобраться в ситуации хотя бы внутри коллектива. И хотя бы задним числом принять меры, чтобы больше такого не повторилось.



Хватит ведь, наверное, уже ученических самоубийств?!



- Мне потом просто сказали, что я должна отказаться от этого класса, - рассказывает учительница Тарпанбаева.



- Но при чём здесь вы? - пытаюсь понять директорскую логику - и не улавливаю.



- Не знаю. Мой класс. Значит, наверное, должна…

Если подросток сводит счёты с жизнью -

неужели никто в этом не виноват?



За что награды?



- Я в этой школе недолго работала, - продолжает Тарпанбаева. - Как только пришла сюда, мне руководство сразу же сказало, что я очень ценный кадр. Я учитель русского языка, при этом одинаково хорошо знаю и русский, и кыргызский. А учеников много таких, которые по-русски плохо понимают. И училась я всё-таки очно, а не так, как сейчас большинство учителей.



За то недолгое время, пока Анаркуль Карасаевна проработала в школе, добилась она успехов, какие некоторым не светят и за всю педагогическую карьеру. Получила звание "Отличник народного образования", выиграла конкурс "Методист-новатор", награждена почётной грамотой за значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.



Потом, в суде, директору школы зададут резонный вопрос: "Как же так получилось? Если учительница - натуральное исчадие ада, если на неё постоянно анонимно жаловались ученики, если она позволяла себя оскорбления и даже рукоприкладство, если на уроки для устрашения школьников водила своего 20-летнего сына… За что же, спрашивается, её поощрять и награждать?!".



Впрочем, до суда в нашей истории ещё далеко.



В определённый момент "выскочка" Тарпанбаева стала не на шутку раздражать школьную администрацию. Во-первых, возмутилась, что слишком много двоек её ученикам в конце года понаставили. Во-вторых, некстати заметила, что некоторые учителя (в том числе и директор) неправильно заполняют классные журналы.



Ну и в-третьих (и это, пожалуй, самое главное) - "настучала" в Министерство образования о школьных самоубийствах. Сотрудники министерства немало удивились: ни о чём таком они, оказывается, и не слыхивали, а по отчётам, регулярно сдаваемым туда руководством школы Сокулукского района, выходило, что всё там в полном порядке.



Директору пришлось объясняться в Министерстве образования. А Анаркуль Карасаевне, соответственно, пришлось объясняться с директором.

Вскоре учительница Тарпанбаева оказалась уволенной со странной формулировкой причины: "несоответствие педагогической этике".



- Я сейчас полы мою, - шёпотом, явно стесняясь своего нынешнего положения, признаётся Анаркуль Тарпанбаева.



Кто сказал про этику?



О том, что формальным основанием для её увольнения послужило заявление матери одного из учеников, Тарпанбаева узнала не сразу. Уже в процессе своего "поломытия".



Это незатейливое, незамысловатое, неграмотное заявление на имя директора школы гласит:



"Прошу вас, принять меры на кл.рук. по поводу Тарпанбаевой А.К. то что, она угражает, пугает, давит моего ребёнка он не хочет идти в школу".



По этому заявлению, как несвоевременно узнала Тарпанбаева, была, оказывается, создана комиссия в составе завуча по воспитательной работе и социального педагога. Комиссия, наверное, проверила изложенные в заявлении факты. Факты, наверное, подтвердились…



- А вы в курсе были, что в отношении вас работает комиссия? - интересуюсь у Анаркуль Карасаевны. - Вас ознакомили с её выводами?



- Нет, что вы! Я вообще ничего не знала ни про какую комиссию, ни про какое заявление. Очень удивилась, пошла поговорить с матерью моего ученика, которая на меня жаловалась. Вроде бы всегда всё нормально было, ничего "такого" за собой я не припомню. Родительница сказала, что в то время, когда, судя по дате, написано заявление, её не было в Кыргызстане. Она как раз в Москву уезжала.



Кто же тогда наябедничал на учительницу?



Почерковедческая экспертиза выдала весьма любопытное заключение: исследуемая подпись под заявлением выполнена… неким Дауреном. Школьником. Сыном той самой якобы заявительницы, которая в момент написания заявления отсутствовала в Кыргызстане.



Ну что ж, так бывает. Семиклассники - народ ушлый. Они и в дневниках подписи родителей, случается, подделывают, и оценки резинкой подтирают и подрисовывают и даже иногда ухитряются в классные журналы тайком исправления вносить.



Естественно, в школе разразился скандал. Естественно, Даурена не только ругали за подделку документа (а именно так это на официальном языке и называется), но и расспрашивали, чем ему так не угодила учительница Анаркуль Карасаевна, что решил нажаловаться на неё от имени своей матери?



Перепуганный Даурен ответил, что учительница никогда его не пугала и на него не давила. Что какую-то бумагу действительно подписывал - правда, якобы понятия не имел, что это за бумага и что на ней будет написано, кроме его закорючки. Ему якобы сказали расписаться - он и расписался. Кто сказал? Завуч по воспитательной работе Чынара Алиева.



Дальнейшие выводы почерковедческой экспертизы поражают ещё больше: автором самого текста заявления, под которым стоит подпись подростка, является не кто иной, как… сама завуч Ч.Алиева.

Заявление от матери ученика… Написанное завучем и подписанное ребёнком.



Не нравится - жалуйтесь!



Очень напомнил мне этот случай другое похожее событие. Довелось несколько лет назад лежать в больнице. И вот пришли как-то к нам в палату два доктора "агитировать" против нашего палатного врача.



Начали, помню, издалека. Неужели, мол, вы своим врачом полностью довольны? Ну не может этого быть! Наверняка она на работу опаздывает или недостаточно внимательно к пациентам относится. А может, вы видели её здесь, в больнице, в нетрезвом состоянии? Подумайте, дескать, хорошенько.

- А вас-то это почему так тревожит? - вопрошали мы, пациенты, неожиданных гостей. - Вам-то от этого какая выгода?



Лично им от этого выгоды никакой, уверяли нас визитёры. Они якобы исключительно о нашем здоровье пекутся. Нам, и никому больше хотят помочь и только по этой причине предлагают написать в вышестоящую инстанцию жалобу на нашего врача. Они уже и текст примерный набросали. От нас, больных, собственно, ничего и не требовалось, только подписи свои поставить…



Похоже? Да. Больница и школа - такие заведения, где запросто можно счёты с неугодными коллегами сводить. Причём так, что лично к тебе и не подкопаешься. Аккуратно подводишь оппонента под выговор или увольнение - чужими руками.



Принципиальная разница в том, что мы, пациенты, были людьми взрослыми. А в школьные взрослые разборки втягиваются дети. Которые здесь, в школе, между прочим, воспитываются и учатся.



Какие уроки извлекли из этой истории мальчик Даурен и его одноклассники? Что можно бессовестно и, как говорится, безбожно врать. И матери, и учителям, и директору, и сотрудникам Министерства образования.



Что нет никакой необходимости хорошо учиться в школе и корпеть над грамматикой русского языка. Завуч вон - не среднее, а даже высшее педагогическое образование имеет, а с грамотёшкой-то у неё, мягко говоря, не очень.



И если уж заместитель школьного директора по воспитательной работе, не моргнув глазом, документы подделывает - может ли, имеет ли она моральное право ругать учеников за невинные исправления в дневнике?



"образец, достойный подражания"



Повешение девочки-пятиклассницы к работе Анаркуль Тарпанбаевой "пристегнуть" не получилось. Тем самоубийством тоже никто особо не занимался и не интересовался, уголовное дело не возбуждалось. Был ребёнок - и нет ребёнка. Почему умер - "без комментариев".



Современная школа очерствела до крайней степени. Участившиеся самоубийства учеников уже не ЧП, ими уже никого не удивишь и не испугаешь. Они - о ужас! - становятся всего лишь разменной монетой в выяснении отношений внутри педагогического коллектива.



Родители заняты судорожным зарабатыванием денег на пропитание. Учителя заняты внутренними разборками - кто кого подсиживает, кто за кем следит, кто слишком много "умничает"…



А дети между тем выживают - кто как может. Кто-то не выжил. Кто-то выжил и обзавёлся весьма "полезными" житейскими навыками: научился изворачиваться, выкручиваться, сплетничать, обманывать, изобретать всё новые и новые нечестные способы устранения соперников и тех, с кем в чём-то не согласен.



Ушли, похоже, безвозвратно те времена, когда родители погибшего подростка трясли и школьное руководство, и милицию, и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело и во всём разобраться. Канули в Лету времена, когда и школьная администрация собирала по поводу ЧП ученические и родительские собрания, со всех сторон обсуждая случившуюся трагедию.



Теперь родителям и педагогам не до таких "мелочей". У них есть дела "поважнее". Уволить Тарпанбаеву, например.



Если кто-то считает, что она как-то причастна к суициду ученика (а руководство школы прозрачно намекает, что мать повесившегося мальчишки тоже якобы на учительницу жаловалась) - почему ограничились только увольнением?



Добрая, добрая наша милиция… Добрейшая наша прокуратура!



Следователю, кстати, завуч Алиева в конце концов призналась, что заявление от имени матери Даурена писала действительно она. Зачем? Её якобы об этом попросили ученики. Попросили якобы написать пример такого заявления, чтобы они могли показать его своим родителям.



Призналась. И очень просила не привлекать её к уголовной ответственности за истечением срока давности.



Так она по сей день и работает. И к ней ни у кого тоже нет никаких претензий.

Бывшая учительница А.Тарпанбаева всё ещё надеется восстановить справедливость.



А в ответ - тишина…



Восстановиться на работе Тарпанбаева пыталась через суд. Две инстанции выиграла, третью - Верховный суд - проиграла. Министерство образования тоже даёт ответ, что уволили жалобщицу законно. Из-за неё, дескать, в школе сложилась конфликтная, тяжёлая, напряжённая ситуация.



Параллельно с судами ходит Тарпанбаева по отделениям милиции и прокуратурам с просьбой возбудить всё-таки уголовное дело по факту подделки документов.



В возбуждении уголовного дела отказывают. Разные следователи усматривают в действиях завуча Ч.Алиевой состав преступления, однако полагают, что срок привлечения к уголовной ответственности уже истёк.



Следователи, впрочем… Ну что с них возьмёшь? Они тоже в своё время окончили средние школы. Научились неграмотно писать и спустя рукава исполнять свои обязанности.



Интереснее в этом деле прокурорское реагирование. Прокурор отдела прокуратуры Чуйской области А.Мусакеев, к которому в конце концов попали материалы дела, в своём постановлении последовательно и более-менее грамотно изложил историю, которую вы только что прочитали. Указал, что "опрошенная мать ученика, совершившего самоубийство, пояснила, что, когда классной руководительницей стала А.Тарпанбаева, её сын стал плохо учиться и часто просил у неё деньги". Так значит, причастна всё-таки учительница к тому, что произошло с учеником? Или всё это опять для красного словца приведено?



Заканчивает своё постановление прокурор Мусакеев на весьма пессимистичной (и вместе с тем поистине смехотворной) ноте: "В ходе проверки не удалось опросить родителей по причине их категорического отказа от дачи пояснений".



Лично я это себе так представляю. Пришёл прокурор к родителям учеников, якобы недовольных уволенной учительницей А.Тарпанбаевой. Вежливо попросил рассказать, что да как. А они ему в ответ: "Ну и что, что ты прокурор? Не хотим с тобой разговаривать!". И дверь перед его носом захлопнули.



Что ж это у нас, прости господи, за прокуроры такие беспомощные?



И на основании того, что "некоторые лица не были опрошены", прокурор принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела.



Да и в Генеральной прокуратуре тоже интересные люди сидят. Мусакеевское постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили. "Что же касается ответственности должностных лиц ОВД Сокулукского района, допустивших волокиту по материалу, - пишет начальник отдела М.Карашев, - то 19.06.17 года прокуратурой Чуйской области в отношении них возбуждено дисциплинарное производство, и оно направлено руководству ГУВД Чуйской области, где находится на стадии рассмотрения".



Уж сентябрь на носу. Кто же эти люди, в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство? Рассмотрено ли их дело? Наказан ли кто-нибудь из них?



Тишина…



Бывшая учительница Тарпанбаева моет полы. Бывший завуч по воспитательной работе, состряпавшая безграмотное заявление от чужого имени и вовлёкшая в эту авантюру учеников, пошла на повышение - она теперь завуч по учебной работе. Бывшие тарпанбаевские ученики скоро окончат школу. Вполголоса рассказывают о школьном рэкете и с трудом пишут и читают. Зато точно знают, как "грамотно" уничтожить противника.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

В Министерстве образования считают (и не только там), что всё в порядке.