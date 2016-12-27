КРУШЕНИЕ, ПОХОЖЕЕ НА ТЕРАКТ Подробности ШОК 27.12.2016 16:15 скорбим вместе с Россией



Что и кто стоит за самой крупной авиакатастрофой 2016 года, потрясшей Россию и всех нормальных людей во всём мире?

В минувшее воскресенье, 25 декабря, самолёт Ту-154Б-2, принадлежащий Министерству обороны России, в 5 часов 25 минут утра вылетел из города Сочи, взяв курс на Сирию. Всего через две минуты после взлёта он пропал с радаров. Вскоре выяснилось, что самолёт упал в Чёрное море в 6 километрах от берега.

На борту самолёта находились 8 членов экипажа во главе с опытнейшим лётчиком Романом Волковым, а также 84 пассажира. В их числе:

64 артиста прославленного ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова (почти весь хор, а также часть музыкантов);

8 военнослужащих - в том числе руководитель ансамбля им. Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов;

9 журналистов - три съёмочные группы российских федеральных каналов (по трое сотрудников телекомпаний "Первый канал", НТВ и "Звезда");

двое федеральных государственных служащих, в том числе директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков;

глава российского фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка - знаменитая Доктор Лиза.

Все они погибли.

Чудовищна любая авиакатастрофа. Эта стала вдвойне чудовищной потому, что погибли люди, для России поистине незаменимые. Что ни имя - то легенда.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии (чаще называемый просто ансамблем Александрова - в честь его основателя) был крупнейшим художественным коллективом России. Созданный ещё в 1928 году, он 88 лет честно выполнял свой долг - поднимал дух советской, затем российской армии. В июне 1941 года, провожая отбывающих на фронт бойцов, одна из групп ансамбля впервые исполнила песню "Священная война". Всю Великую Отечественную войну ансамбль провёл на фронтах, а после войны стал "визитной карточкой" страны - его знали во всём мире. Выступал ансамбль Александрова и в Бишкеке. Один из бесплатных концертов ансамбля им. Александрова в Бишкеке в мае 2014 года. В Кыргызстан прославленный музыкальный коллектив приезжал не раз.

Начальник и художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов, назначенный на этот пост в апреле 2016 года, был известен как главный военный дирижёр Российской Федерации. Именно он неизменно дирижировал сводным оркестром на парадах, посвящённых Дню победы на Красной площади в Москве. Он был организатором многих музыкальных мероприятий - например, международного фестиваля военных оркестров "Спасская башня".

Артисты ансамбля летели в Сирию с той же целью, что и их коллеги в годы Великой Отечественной войны - подбодрить российских военнослужащих на военной базе Хмеймим, поздравить их с наступающим Новым годом.

Среди погибших журналистов были матёрые военные репортёры, прошедшие не одну горячую точку. Хорошо знали в России и за её пределами и Доктора Лизу - общественного деятеля, правозащитника и благотворителя Елизавету Глинку. Её фонд "Справедливая помощь" помогал получить врачебную помощь малообеспеченным больным, кормил и обогревал бездомных, собирал деньги для пострадавших от лесных пожаров и наводнений, основал первую в Россию сеть хосписов. Доктор Лиза вывозила детей из охваченного войной Донбасса (и спасла около полутысячи детей). А последние два года неоднократно посещала Сирию с гуманитарными миссиями - занималась организацией гуманитарной помощи гражданскому населению страны.

На этот раз она сопровождала партию лекарств для университетского госпиталя в сирийском городе Латакии.

Словом, удар, который получила Россия, настолько силён, что не может не возникнуть мысль: а просто ли это трагическая случайность?

Две основные версии крушения, как объявлено официально, это - техническая неисправность самолёта и ошибки пилотирования. И та, и другая уже сейчас вызывают возражения экспертов.

Этот самолёт, выпущенный ещё в 1983 году, несмотря на свой почтенный возраст, на день катастрофы выработал всего лишь 11 процентов лётного ресурса, поскольку эксплуатировался не так интенсивно, как аналогичные гражданские борты. Совсем недавно - в сентябре этого года - он прошёл плановое обслуживание. Экипаж самолёта состоял из опытных военных лётчиков. К примеру, штурман Александр Петухов в 2011 году участвовал в спасении так называемого "танцующего лайнера" - самолёта такой же модели, который собирались перегнать на ремонт в Самару. "Тушка", у которой оказалась неисправной система управления, в воздухе начала раскачиваться, подпрыгивать. Лётчикам удалось сделать почти невозможное - посадить самолёт. За что весь экипаж был награждён орденами Мужества. Тот самый самолёт Ту-154Б-2. Фото сделано в мае 2016 года.

Судя по радиусу разброса частей самолёта, которые сейчас собирают в Чёрном море спасатели, Ту-154, похоже, развалился в воздухе. Экипаж не успел подать никакого сигнала бедствия, что, по мнению ряда экспертов, было бы невозможно, произойди на борту какая-нибудь "обычная" авария - помешать послать тревожный сигнал она бы не могла. На версии теракта официально акцент не делается, но именно к ней всё больше склоняются эксперты, так сказать, неофициальные.

Ситуация очень похожа на крушение в ноябре 2015 года российского лайнера А-321 в небе над Синайским полуостровом. Ту не менее чудовищную авиакатастрофу наша газета анализировала по горячим следам с помощью специалистов в публикации "Война объявлена…". Наш вывод - террористический акт - вскоре официально подтвердило руководство России. Подтвердился и способ уничтожения самолёта - взрывное устройство, пронесённое сообщниками террористов на борт лайнера.

Трудно пока предполагать, где именно и каким образом могла попасть бомба в самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию (но эксперты склоняются к мысли, что осуществить такую операцию под силу не боевикам-террористам, а профессионалам из иностранных спецслужб). Взлетев с подмосковного аэродрома Чкаловский, лайнер должен был сесть на дозаправку в северо-осетинском Моздоке, но из-за погодных условий сел в Сочи. Некоторые эксперты высказывают предположение, что если бы самолёт следовал прежним курсом, то взрыв (если на борту действительно была бомба) произошёл бы в небе над территорией другого государства. Что подпортило бы отношения России с соседями.

За всей цепочкой трагических событий - от крушения лайнера А-321 в небе над Синаем (российские Воздушно-космические силы тогда, напомним, только начали свою операцию в Сирии) и до убийства российского посла в Анкаре - легко угадывается желание Запада - выгнать Россию из Сирии, помешать ей добить террористов. В этой же цепочке - и недавний обстрел госпиталя на окраине города Алеппо, в ходе которого погибли две российские медсестры и тяжёлые ранения получил главный педиатр Вооружённых сил России, уроженец Кыргызстана Вадим Арсентьев.

В эту же цепочку укладывается и авиакатастрофа в небе над Чёрным морем.

Сразу вспомнилась наделавшая много шума угроза, которую в конце сентября озвучил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Он заявил, что если Москва не прекратит свою операцию в Сирии, то Россия продолжит "отправлять на родину тела военнослужащих в мешках и расходовать ресурсы" и "будет сбито ещё больше российских самолётов".

Похоже на то, что эта угроза, прозвучавшая из США, приводится в действие.

Олег ЖУК





Бишкечане несут цветы к посольству России в Кыргызстане и зажигают свечи в память о погибших.









в Чёрном море обнаружен бортовой самописец разбившегося Ту-154





Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения в Чёрном море самолёта Ту-154 Минобороны РФ. Об этом утром 27 декабря ТАСС и "Интерфакс" сообщили в силовых структурах.



"В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один "чёрный ящик", - сказал источник.



Вскоре после этого источники сообщили, что самописец извлечён из воды: "В ближайшее время самолёт с чёрным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны".



Речь идёт об основном "чёрном ящике", визуально он в хорошем состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. Местонахождение второго "чёрного ящика" также установлено. "Он может также быть поднят на поверхность в ближайшее время", - сказал источник.



Как отметили в силовых структурах, ещё два бортовых самописца, находившиеся в хвостовой части самолёта, пока не найдены.



Также за ночь обнаружены тела трёх погибших в авиакатастрофе и большое количество останков. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.



Самолёт Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи воздушное судно остановилось на запланированную дозаправку. В 05:27 по Москве самолёт пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер практически сразу после взлёта упал в акватории Чёрного моря вблизи побережья Сочи.



На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съёмочных группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала, врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.



Источники сообщают о разных приоритетных версиях крушения



Причина крушения самолёта не названа. Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что по делу об авиакатастрофе проверяются четыре основные версии. "Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлёкшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



Между тем источник в силовых структурах сообщил ТАСС во вторник, 27 декабря, что приоритетной в настоящее время является версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолёта.



В свою очередь, по данным газеты "Коммерсант", приоритетная версия - ошибка пилотирования. Предполагается, что лётчики попытались слишком энергично поднять машину вверх. В итоге воздушное судно вышло на закритические углы атаки, что затем привело к сваливанию.



Как говорится в статье, свидетелем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в тот момент на катере в акватории Чёрного моря. Свидетель рассказал, что самолёт, вылетев из аэропорта Адлера, вместо набора высоты неожиданно стал быстро снижаться к поверхности моря.



По словам сотрудника береговой службы, Ту-154 шёл на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил лайнер с "мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо". Затем самолёт задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и затонул.



Эксперты отмечают, что описанная свидетелем картина так или иначе указывает на действия экипажа. В то же время эти показания не могут однозначно означать, что катастрофа произошла по вине пилотов. В частности, самолёт мог рухнуть и из-за перегруженности или нарушения центровки лайнера его грузом. Причиной трагедии могла стать и техническая неисправность, пишет "Коммерсант".



Источник "Коммерсанта" также уточнил, что версия теракта в настоящее время не исключается полностью, но с уверенностью отвергнуть эту возможность можно будет только после анализа "чёрных ящиков", а также изучения тел погибших и обломков самолёта.





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