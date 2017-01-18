МАЛЬЧИК МАЛЬЧИКА УБИЛ…

Подробности ШОК 18.01.2017 10:17







Жили в одном доме, через подъезд. Играли в футбол на одном поле за домами. И вдруг - девять ножевых ранений…



- Вот здесь его нашли, - показывает сосед Витька и Никиты, вызвавшийся показать нам место преступления. - Вот прямо здесь. Видите, перчатки лежат - наверное, эксперты оставили.



В милицейской сводке сказано, что тело 14-летнего Никиты обнаружили на болоте. Представление было такое: вывезли мальчишку куда-то далеко за пределы села…



Оказывается, болото - вот оно. Рядом с домами. В частности - в паре десятков шагов от дома Никиты и Витька.



Здесь Витёк друга и убил рождественским вечером 7 января. Резал, колол его ножом - и никто, как водится, ничего не видел и не слышал. Хотя жилые дома кругом. Хотя и не поздно ещё было. Говорят, и восьми вечера не пробило, когда всё случилось.



Потом Никиту искали. Сотрудники ОВД Московского района, куда встревоженная мать обратилась за помощью: сын ушёл из дома и пропал, отключив телефон. Прежде никогда такого с ним не было. Милиционерам помогали неравнодушные соседи. Ходили вокруг да около с фонариками, звали Никиту, заглядывали во все укромные, "подозрительные" места, во все закоулки.



Таких подозрительных мест вокруг дома множество. Невольно ловлю себя на мысли: живи я здесь - ни за что не осмелилась бы в сумерках выйти из подъезда.



Всюду - огромные кучи, завалы гниющего мусора; какие-то полуразрушенные постройки (здесь, говорят, когда-то давно кладовки были); где нет гололёда - непролазная грязь; заросли колючего кустарника - того и гляди глаз ненароком выколешь… И опять же - это болото на задворках.



Гиблое место, одним словом.



Где-то там, в стороне от болота, есть, говорят, футбольное поле.



- Там мы с ним познакомились, - рассказывают встреченные по дороге мальчики, примерные ровесники Никиты. "С ним" - это с Никитой. Впрочем, Витька, говорят, они знают тоже в основном по сельским футбольным матчам.



- И что? Хороший человек?



- Кто? Никита? Да, очень хороший. Добрый, вежливый. Весёлый.



- А Витёк?



- Да тоже ничего, неплохой вроде парень.



- А вы в курсе, что именно он Никиту убил? Что он теперь в СИЗО?



- Он?! Витёк?! Нет, мы не знали…



Сосед, с которым осматриваем место происшествия, про Витька знает. Видел и слышал, как за тем приезжала милиция. Как в квартире, где живёт Витёк со старшим братом, проводили обыск. Как нашли под матрасом Никитин телефон и в шкафу нож, тщательно отмытый от крови.



- Вы, - спрашиваем, - хорошо с ним знакомы?



- Да.



- Удивились, что он убийцей оказался?



- Очень удивился.



- Не поверили?



- А как тут не поверишь? Улики-то нашли у него. Да он и сам признался.



Дальше рассуждаем, поможет ли Витьку хороший адвокат и сколько вообще ему "светит" за убийство с особой жестокостью. Лет пятнадцать, наверное, не меньше. Впрочем, учитывая возраст (в этом году Витьку исполнится семнадцать) - возможно, суд и смягчится.



тоска смертная



Некогда процветавшее село Беловодское, центр Московского района, сегодня являет собой зрелище поистине душераздирающее.



Первое, что бросается в глаза, - горы, эвересты мусора, какие Бишкеку и не снились. Такое впечатление, что мусор здесь вообще никогда никем не убирается и никуда не вывозится. И местные жители эту догадку подтверждают. Правда, и себя винят отчасти: редко, дескать, за вывоз мусора платим. Потому что денег нет.



По помойкам слоняются в большом количестве бездомные собаки.



А вокруг помоек - такие же неприкаянные люди. Иногда попадаются дети со школьными рюкзаками. Но кроме них, кажется, никто здесь ничем не занят.



Кто-то откровенно пьян, кто-то трезв, но смотрит на мир такими же мутными, ничего не выражающими глазами.



Но про убийство подростка слышали все. И даже не против об этом поговорить. Всё-таки какое-то развлечение.

Жили они в одном

двухэтажном трёхподъездном доме.



Вокруг дома - запустение страшное.

На улице вообще неуютно себя чувствуешь.

Здесь, около болота, нашли тело Никиты.

Горы мусора - по всему Беловодскому.



Кто такая Кристина?



Несколько лет назад, помню, довелось писать про очень похожее преступление. Тогда, правда, убийца был не один, и труп убитого нашли не сразу, поскольку "друзья" сбросили его в канал.



За что убили? История долгая и запутанная. Была в том деле замешана одна юная девушка, односельчанка парней, по имени Кристина. Которая вовремя не определилась со своими симпатиями и невольно стравила между собой бывших друзей, доведя их конфликт до такой трагической развязки.



В случае с жителями села Беловодского Никитой и Витьком тоже мелькает имя какой-то таинственной Кристины. Имя, что ли, такое роковое?



Кто она - никто из окружения мальчишек, как ни странно, не имеет ни малейшего представления. А между тем, по версии милиции (основанной на показаниях арестованного Витька), Кристина существует. И именно она - косвенная если и не виновница, то причина этой трагедии.



"Установлено, что подозреваемый С.В. и потерпевший С.Н. были друзьями, которые влюбились в одну и ту же девушку. В результате у них произошли разногласия, и последний из-за ревности нанёс потерпевшему многочисленные ножевые ранения" (из милицейской сводки).



- Кто-нибудь из вас эту Кристину видел? - "пытаем" соседей. - Может, замечали рядом с Витьком или Никитой какую-нибудь девочку или девушку? Может, кто-то из них что-нибудь о ней говорил?



Все взрослые только разводят руками. Не видели, не слышали, не замечали.



- А может, и не было никаких "любовных разногласий"? - предполагает одна из соседок. - Я думаю, что у Никиты телефон хороший был. Витёк такой не может себе позволить. Не случайно же телефон он у убитого забрал! Может, из-за телефона и убил, так ведь тоже бывает.



Бывает и так. Только из-за телефона не бьют человека ножом неоднократно, со злобой и остервенением. 16-летнему Витьку вообще, пожалуй, ничего не стоило просто-напросто у Никиты вожделенный мобильник отобрать. Ну избить друга-соседа. Ну даже ножом в крайнем случае один раз пырнуть.



А тут - девять (!) ножевых!



В самом деле больше похоже на ревность.



- Мы её нашли, - рассказывают сотрудники Московского РОВД. - Установили эту Кристину. Поговорили с ней. Она вообще ни при чём.



Кристина живёт в Жайильском районе. И Никиту, клянётся, не только в глаза не видела, но и вообще до 8 января нынешнего года не подозревала о его существовании. Да и маловат, чего уж там говорить, он для неё: Никите было 14, Кристине в этом году 19. В ухажёры явно не годится.



Кристина знакома с Витьком. Его покойный отец, оказывается, одно время жил с ней по соседству. А с самим Витьком какие у неё отношения были? Приятельские. Дружеские. Кристина даже думала, что Витёк влюблён в неё по уши.



Почему думала? Судила по сообщениям, регулярно приходящим ей с телефона Витька. Не сомневалась, что пишет он (а кто еще?). А выяснилось, что не он.

Эсэмэски, как выяснилось, слал Кристине не кто иной, как… Никита, бравший иногда во дворе у друга-соседа телефон. (Скорее, впрочем, Витёк вёл переписку с Никитиного телефона, а тот иногда в шутку его подменял.) Зачем? Об этом он уже никогда, к сожалению, не расскажет.



8 января, после Рождества, Кристина с Витьком договорились встретиться. Но вместо Витька приехал его старший брат. "Из-за тебя, - бросил девушке тяжкое обвинение, - одного человека убили, а другого посадили в тюрьму!".



Вот такие страсти роковые.



Одну из соседок Витька с Никитой тоже зовут Кристина. Она тоже юна и хороша собой. Ночью, когда нашли тело Никиты, не могла успокоиться и уснуть… Впрочем, в ту ночь весь дом не спал.

Никита (фото с сайта "Одноклассники").

Витёк.



В детстве ямы копал…



- Вам во-о-он туда! - показывают дорогу две молодые беловодчанки, гуляющие с детьми-грудничками. - С Никитиными родителями наши очень дружили.



- Дружили? А потом что случилось?



- А потом у него одна мама осталась. Отец Никиты недавно погиб. Угорел в КамАЗе. Сейчас только мама.



Бедная женщина! Сначала мужа потеряла, теперь сына…



Похоронили Никиту 9 января.



- Я обе эти семьи давным-давно знаю, - рассказывает соседка. - Вот Витёк последнее время вроде ничего жил, а вообще-то семья у него не сказать что благополучная.



Живёт Витёк (по-другому его здесь никто не называет) со старшим, взрослым братом. Брат - сын матери от первого брака. От второго - Витёк и 13-летняя Таня. Но Таня проживает у родственников. Здесь, в Беловодском, братья только вдвоём.



- Мать у них очень жестокая была, - вспоминает соседка. - Ну, то, что у меня постоянно помидоры воровала, - это ладно. А ягодами я сама постоянно её детей угощала.



Она детей, Таню например, могла за малейшую провинность очень сильно ударить. За девочку даже соседские ребята заступались. Ну и им доставалось тоже.



Мать Витька злоупотребляла алкоголем. Из-за этого, по всей видимости, умерла в конце 2014 года от цирроза печени. Предварительно (в том же году) похоронив мужа. Отец Витька и Тани, говорят, умер смертью чуть ли не геройской. Спасал тонущего племянника, пока у самого не остановилось сердце.



- Он, бывало, дрова на всех соседей рубил, - рассказывает местная старожилка. - Неплохой мужик. Так жалко его иной раз было! Жена ведь с ним тоже ругалась и даже поколачивала. Так толкала, что он из квартиры вылетал.



Витёк с трудом окончил 5 классов обычной школы, потом был переведён в спецшколу. Причина - постоянные пропуски, прогулы и неподготовленность к урокам. Из спецшколы выпустился после восьмого - да так и "завис". Искал, говорят, себе какое-нибудь применение, но не находил.



- Он ещё при жизни родителей, - вспоминает соседка, - ходил вокруг дома с лопатой и ямы копал. Зачем - непонятно. Я его спрашиваю: "Что ты делаешь, для чего?". Отвечает, что больше заняться нечем. Велю ему обратно всё закопать, а сама понимаю, что ведь действительно тяжело мальчишке целыми днями без дела слоняться.



- Подхожу как-то к нему, - рассказывает немолодая женщина со второго этажа. - А он возле подъезда на лавочке сидит. Тебе бы, говорю, в военное училище поступить! Он ведь симпатичный, неглупый, если разобраться, да и склонность к него есть, по-моему, к воинской службе. Он кивает: да, мол, хорошо было бы. Да только за него похлопотать некому. Какое уж тут училище!



После смерти родителей заботу о Витьке (по крайней мере материальную) взял на себя старший брат. Работает он на СТО, вроде бы неплохо зарабатывает. На жизнь им вдвоём во всяком случае вполне хватает. Недавно и сам Витёк грузчиком в магазин устроился.



- Они вместе с моим внуком работали, - качает головой пожилая соседка. - И общались много во дворе. Сейчас внук, слава богу, в армии. А то неизвестно, до чего бы эта дружба довела!



Справедливости ради заметим, что ничего особо ужасного про Витька никто не говорит. Парень, говорят, как парень. Выпивал. Но в жестокости, например, не замечен. На соседские просьбы о помощи всегда откликался, мимо не проходил. И ругающимся, а тем более дерущимся с кем-то соседи его не видели.



Жалко, говорят, и его тоже… В СИЗО он спокойно и хладнокровно даёт показания. Из-за чего убил, как. Даже слишком спокойно и обдуманно рассказывает для своего юного возраста.



А уж как Никиту жалко - и не передать.



"Ты был как брат"…



Никиту без труда находим в социальных сетях. Несмотря на то, что в Интернете он для чего-то прибавил себе десять лет и числится как 24-летний.



Если судить по тому, что ему нравится, а что нет, по его комментариям к сообщениям и фотографиям - правильный в целом мальчик. Воспитанный в духе уважения к старшим и родной истории. Не увлекающийся всякой навязанной нам западной ерундой.



И в дружбе, кажется, был разборчив. Друзей у него не так много, как обычно бывает в "Одноклассниках" или на "Фейсбуке". Витька среди виртуальных друзей Никиты, что интересно, нет. Зато есть Таня, младшая Витина сестрёнка.



Эта 13-летняя девочка сейчас, кажется, очень переживает из-за гибели своего друга. Почти брата. Пишет, как ей больно и горько, и как ей будет его не хватать.



И тут же нарывается на критические комментарии. А как же, дескать, насчёт твоего настоящего, родного брата, который и лишил Никиту жизни?



Однако больше всё-таки тех, кто сочувствует Тане и искренне, по-детски, письменно переживает по поводу убийства Никиты.



"Да, Никиты действительно будет не хватать, ведь он мне был лучшим другом, он был как брат, всегда поддержит в трудную минуту. Нам всем трудно смириться с тем, что его больше нет, ведь такого друга, как он, больше не найти. Я очень буду скучать по нему. Я больше не посижу с ним, не посмеёмся"…



"Хороший был. Я помню, как он мылил меня снегом, было весело"…



Никита ушёл из дома примерно в полвосьмого вечера 7 января. Ушёл с Витьком. То ли салюты посленовогодние посмотреть, то ли самим петарды повзрывать. Примерно в это же время его и зарезали. Телефон перестал отвечать - оказалось, что, убив товарища, Витёк первым делом вытащил и выбросил СИМ-карту из его телефона.



Телефон по-хозяйски забрал себе: чего добру пропадать?



Витёк, говорят, был в числе тех добровольцев, которые активно помогали милиции в поисках. Тоже ходил с фонариком вокруг да около, отлично зная, что окровавленное тело Никиты лежит совсем рядом, в колючих кустах у болота.



- Он вот тут всё время на велосипеде катался, - почему-то первым делом вспоминают рассказывающие о Никите соседи. - Вот так у него через плечо сумочка, там, наверное, сотовый телефон. Весёлый. Всегда поздоровается.



Зачем же Никите понадобилось раньше времени "взрослеть" и шутить эти шутки с Витьком и Кристиной, которые привели в бешенство его соседа и по совместительству приятеля?



Беловодчане считают, что причина всё та же, что и в случае с Витьком: ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА



