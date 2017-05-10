УБИЙЦА ЮНЫЙ, ВЕЖЛИВЫЙ, В ОЧКАХ

Подробности ШОК 10.05.2017 11:34

жуткая история







В 12 микрорайоне Бишкека 17-летние друзья зарезали пожилую женщину. Одному из них она доводилась родной бабушкой. Это страшно. Но не только это…



- А что, сегодня поминки будут? - заинтересованно заглядывает прохожий в магазинчик, где мы пытаемся поговорить с продавцами.



Магазин расположен прямо в доме, прямо рядом с подъездом, откуда на днях проводили в последний путь убитую с особой жестокостью 78-летнюю пенсионерку. Продавцы таких павильончиков, как правило, очень наблюдательны и всё обо всём знают.



Только не в этом случае. Именно 21 апреля, оказывается, никто ничего не видел.



Насчёт поминок мы не в курсе… Но, может, этот прохожий, живущий, судя по всему, в этом же дворе, что-нибудь знает?



Отвечает отрицательно. Женщину - да, помнит прекрасно. Тихая, говорит, была, спокойная. Иногда выходила вот здесь на скамейке посидеть. С собачкой.



- А внука её, Тимура, знаете?



Тимура знает весь двор. Знает - и не знает. То есть все его видели, всем известно, что жил он в 27 квартире. А что о нём сказать?



- Вежливый такой, - характеризуют его продавцы. - Всегда поздоровается. Видно, что очень интеллигентный мальчик. В очках…



Последнее время Тимур жил вдвоём с бабушкой. Её 21-го числа и зарезал. Вроде бы из-за денег. Хотя в это окружающим поверить трудно: он и так, говорят, ни в чём не нуждался и ни в чём не знал отказа. Нужны были деньги - попросил бы.



Судя по бронированной двери (которая, как ни странно, почему-то не опечатана), судя по кондиционеру в каждой комнате, судя по… Да по многим ещё признакам, семья действительно из разряда обеспеченных.



- А на что, - пробуем выяснить у соседей, - ему деньги нужны были? Выпивает? Наркотики, может быть, употребляет? Может, в каком-нибудь казино играет? В какие-то долги влез?



Все, кто соглашается поговорить, в недоумении пожимают плечами. Ничего такого за Тимуром не замечали. "Культурный, вежливый", - вот и всё, что могут о нём сказать.



Общаться с журналистами желают далеко не все. Кто-то через дверь отвечает, что говорить не будет, и просит "не отнимать время". Кого-то просто среди рабочего дня нет дома. Кто-то и рад бы что-нибудь рассказать, да сам толком ничего не знает.



Самое непонятное: люди, похоже, даже не шокированы тем, что случилось у них под боком всего-то четыре дня назад. Обычно в таких ситуациях эмоции у всех хлещут через край. Да как же так, мол, как это могло произойти?! Такая, мол, приличная семья, такой хороший мальчик!



Сейчас же все поразительно спокойны. Женщину, говорят, жалко. Тимура и Руслана вроде бы тоже… А вообще, такое впечатление (хотя могу и ошибаться), что многие соседи если и не ждали, то предполагали, что что-нибудь подобное вполне может случиться.

Тимур Рахманов.



старые знакомые



- И Тимура знаю, и Руслана хорошо знаю, - сидим у подъезда девятиэтажного дома на лавочке и разговариваем с человеком, который, как случайно выяснилось, принимал участие в следственном эксперименте в качестве понятого. Сосед обоих подростков и жестоко убитой ими пожилой женщины.



- А бабушку Тимура знали?



- И бабушку знал. Её сын Владислав не так давно перевёз сюда, чтобы она за внуком присматривала. За Тимуром. А он её, видите, убил… Вот тут они сидели - и Руслан, и Тимур. Оба в наручниках. Валили всё друг на друга. Тимур говорил, что, мол, только держать бабушку помогал, пока Руслан её резал. Руслан утверждает, что всё было наоборот. Это он якобы только держал, а убивал старушку собственный внук…



- Говорят, им на выпивку денег не хватало?



- Не знаю. Вряд ли. Тимура я только один раз выпившим видел. Не пьяным, а слегка выпившим. А Руслана и выпившим не видел ни разу. Он всё время с матерью… Тоже очень культурная женщина. Врач. Хотя вроде бы она ему и не мать вовсе.



- А про Руслана что можете сказать? - "пытаю" соседа насчёт тимуровского друга. - Мне почему интересно - я ведь про эту семью писала не единожды. И давно о Руслане знаю.



- Наверное, - догадывается сосед, - с тех пор, как он из дома сбежал?



- Раньше! С тех пор, как убили его отца. Вернее, деда.



Профессора, доктора медицинских наук, практикующего акушера-гинеколога, доктора, по многочисленным отзывам, со светлой головой и золотыми руками, застрелили ночью с 14 на 15 ноября 2012 года, когда он возвращался с работы домой.



Было Асанбеку Шаршенову 58 лет. Жил он в районе ипподрома, в переулке Беговом. Переулок глухой, здесь даже днём людей не бывает. И тем поздним вечером никто, естественно, не заметил в тех краях никого и ничего подозрительного. Однако списать произошедшее на "ночной разгул уличной преступности" у милиции не получилось.



Во-первых, в кармане у врача была крупная сумма денег, которая после убийства осталась нетронутой. Значит, ограбление исключается. А во-вторых, с целью ограбления ТАК не убивают.



Поднятая тогда на ноги вся бишкекская милиция пришла к неутешительному выводу: убийство, по всей вероятности, заказное. Значит, раскрыть его шансы минимальны.



Так и вышло. Осенью будет пять лет, как убийство Асанбека Шаршенова числится "висяком". "Глухарём", если кому-то так больше нравится.



Наша газета об этом загадочном преступлении вспомнила через три месяца, в феврале 2013 года. В связи с обстоятельствами не менее загадочными: тогда к нам обратилась некая Олеся Лим. Которую, по её словам, "ни за что" задержали "менты", на ночь посадили в приёмник-распределитель, где она еле дожила до утра.



- И вообще, - обмолвилась тогда молодая посетительница, - у меня такое ощущение, что меня подозревают в причастности к убийству моего отца.



Олеся Лим оказалась родной дочерью покойного Асанбека Шаршенова. И на самом деле она никакая не Олеся, а Асель Асанбековна Шаршенова. И именно за липовый паспорт её, как выяснилось, задерживали сотрудники милиции.



Для чего молодой женщине понадобился весь этот маскарад? Якобы для того, чтобы не позорить честное имя отца. Асель-Олеся образ жизни вела, по её (да и не только по её) словам… М-м-м… Чересчур вольный. И не хотелось ей якобы, чтобы её фамилия ассоциировалась у людей с громкой фамилией её отца.



Рассказала тогда в нашей редакции Асель-Олеся много чего - прямо скажем, шокирующего. Решила вывалить на журналиста разом все свои семейные тайны и вытащить все скелеты из шкафов.



Поведала, в частности, про своего младшего брата Руслана… Который ей на самом деле не брат, а сын. В младенчестве его родная мать Асель подкинула своему знаменитому отцу. Асанбек Шаршенов записал Руслана на себя и воспитывал как собственного сына. Руслан и считал его отцом, Асель старшей сестрой, а бабушку - матерью.



Правда вылезла на свет как раз в феврале 2013 года. Когда Асель-Олесю за подделку документов задержала милиция. Именно тогда в ходе разбирательств Руслана Шаршенова милиционеры сгоряча посвятили в тайну его рождения.



Было мальчишке в тут пору тринадцать лет. Самый опасный подростковый возраст. Вроде уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, чтобы правильно воспринять такую информацию. Чтобы без особого вреда для психики эту информацию переварить и не сломаться…



Руслан Шаршенов, судя по всему, не смог её ни проглотить, ни переварить.



Раз сбежали, два сбежали…



В конце декабря прошлого года общественность Бишкека была взбудоражена очередным сообщением об исчезновении двоих школьников-страшеклассников. По совместительству друзей и соседей.



Пропали из дома 16-летние Руслан Шаршенов и Тимур Рахманов.



Школьниками их, впрочем, называли условно. Тимур учился в колледже при Международном университете Кыргызстана, Руслан - в Евразийском лицее. Оба из семей, которые считаются благополучными (если копнуть поглубже, у Тимура вылезут многие и многие семейные проблемы, о Руслане уже сказано). Оба ни в чём не нуждались. Оба, по свидетельству соседей, культурные, интеллигентные мальчики.



И вдруг пропали.



Руслан рано утром, как обычно, отправился на учёбу. В три часа дня должен был приехать к матери на работу. Но не приехал. Вместо сына мать получила сообщение на телефон. Руслан писал, что был в компьютерном клубе, уже вышел и едет домой.



С Тимуром случилось примерно то же самое. Утром отец отвёз его в колледж, потом Тимур заехал домой, взял 5 тысяч сомов, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, - и больше ни отец, ни старший брат, ни бабушка его не видели.



- Мы с родителями Тимура обыскали все интернет-клубы Бишкека и кафе, но ребят нигде нет, - жаловалась журналистам мать (она же бабушка) Руслана. - Ранее они дважды пропадали, но через сутки возвращались. А тут их нет уже пять дней.



Если пропадали и раньше - что, спрашивается, мешало родителям выяснить причины их побегов и принять соответствующие меры?



Жаловалась женщина и на милиционеров, которые халатно, по её мнению, подошли к поиску пропавших парней. Участковый, дескать, несколько раз звонил и задавал одни и те же вопросы: пропадали ли Руслан с Тимуром раньше, и где, по предположениям родителей, они могут находиться.



Недоволен работой милиции был и… пропавший Руслан Шаршенов. Будто издеваясь над матерью и милиционерами, он неожиданно для всех вышел на связь через Интернет и оставил в социальных сетях насмешливое сообщение. Милиция, дескать, искать не умеет.



Через пять дней оба беглеца вернулись домой. Так и не объяснив родственникам, чего же им не хватает и чего они хотят таким способом добиться.



На Рахманова и Шаршенова набросились тогда "обитатели" социальных сетей. Мы их, мол, всем миром искали, распространяли, где можно, информацию, фотографии размещали на своих страничках, переживали, не спали ночами, а "этим", видите ли, просто поиграть захотелось! Снять бы штаны да всыпать по первое число, чтоб в следующий раз неповадно было людям голову морочить.





"хорошие мальчики"



Чем сытая, обеспеченная жизнь в кругу семьи показалась не мила Тимуру Рахманову?



- У него сначала одна бабушка умерла, - рассказывает сосед Анатолий Анатольевич. - Потом, полгода назад, погибла мать - разбилась на дороге в аварии. У старшего брата - своя жизнь. Да и отец не так давно оправился после смерти жены и встретил другую женщину. Ночует у неё.



Тимур остался здесь вдвоём с бабушкой по отцовской линии. С отцом, конечно, постоянно виделся и созванивался, но… Чего-то, наверное, недоставало.



И у Тимура, и у Руслана есть странички в социальных сетях. Информация закрыта. Кажется, варились они, оба пережившие нешуточные семейные драмы, каждый в собственном соку. Взрослые их внутренним миром особо не интересовались. Вот они, соседи и бывшие одноклассники, и нашли друг друга.



Сблизила их общая видимая беспроблемность. За которой никто не замечал изломанных подростковых судеб.



Недавно отец устроил Тимура работать на ближайшую автомойку. Решил, что парню пора самому хоть какие-то деньги зарабатывать и узнать цену трудовым заработкам. Вот и в тот день с утра бабушка покормила его завтраком и проводила на работу…



- Я не нанимал адвоката для своего сына, - признаётся журналистам отец Тимура Владислав Рахманов. - После всего случившегося отказываюсь от него. Тимура практически воспитывала моя мать, то есть бабушка, которую он убил. Она водила его в детский сад, в школу, делала с ним уроки. В то утро она накормила его и отправила на работу, а он убил её. Он сам это рассказал. Он давал признательные показания при мне. Я знаю, что никто его не пытал.



- Я видел, как они к подъезду подошли, - вспоминает Анатолий Анатольевич. - Тимур и Руслан Шаршенов. Это было примерно в полдень. Тут люди собирались цветы вокруг дома сажать. Землю привезли. Их, мальчишек, ещё попросили помочь землю раскидать. Они с готовностью согласились. Помогли и зашли в подъезд.



Следующим утром приехал Владислав. Оказывается, весь вечер звонил - то сыну, то матери. Ни до кого не мог дозвониться. Утром приехал.



- На его месте, - говорит Анатолий Анатольевич, - я бы, наверное, примчался ещё вечером. Чего тянуть? Раз никто трубку не берёт, ясно ведь: что-то случилось!



А случилось кошмарное. Приехавший утром 22 апреля Владислав застал незапертую входную дверь, страшный беспорядок в квартире, а на кровати - окровавленное тело своей матери.



Милиция с первой минуты знала, кого именно она ищет. Искали бабушкиного внука Тимура и его друзей Руслана и некоего Дениса, которого накануне тоже видели в их компании.



Почему их? Потому что все трое в очередной раз бесследно исчезли. Потому что Тимур, по всему выходило, последним видел бабушку живой. И потому что в квартире, говорят, обнаружилась записка, написанная тимуровским почерком. Была записка адресована, скорее всего, отцу, и краткое содержание её можно передать так: "Я виноват, я повешусь"…



Поймали всех троих вечером того же 22 апреля. И сразу же привезли на следственный эксперимент.



- Я участвовал в качестве понятого, - рассказывает сосед Анатолий Анатольевич. - Во всём они двое (Денис, как оказалось, в квартиру не заходил) признались. Правда, основную вину валили друг на друга.

Живут они в одном доме и даже в одном подъезде.

Свободное время проводят в этом компьютерном клубе.



6 тысяч сомов - цена жизни



На воспроизведении обстоятельств совершения преступления Тимур Рахманов говорил о том, как они с Русланом Шаршеновым зашли в квартиру. Направились прямиком в спальню. Где он, Тимур, по его словам, держал лежавшую бабушку за ноги, пока Руслан тщетно пытался её задушить.



Бабушка всё не умирала и отчаянно сопротивлялась. Тогда Руслан якобы крикнул Тимуру, чтобы принёс с кухни нож.



- Сколько раз твой друг ударил ножом твою бабушку? - спросил у Рахманова следователь.



- По-моему, раз пять или шесть…



Эксперты насчитали на теле 78-летней женщины около тридцати ножевых ранений. 18 из них - проникающие. Умерла она, вероятно, после четвёртого или пятого удара. Но её продолжали усердно бить и бить ножом.



ЗА ЧТО?



По предварительной версии следствия, три друга - Тимур, Руслан и Денис - в тот день выпивали. Алкоголя не хватило, денег тоже не было, и тогда якобы Тимур предложил убить и ограбить свою бабушку.



Шаткая, прямо скажем, версия. Во-первых, выпившими в тот день парней никто не видел. Когда землю помогали соседям таскать - не производили впечатление нетрезвых. Во-вторых, чтобы ограбить, прошу прощения за цинизм, вовсе не обязательно убивать. Те же Тимур с Русланом могли просто украсть из квартиры деньги, и даже взять открыто, и пожилая женщина вряд ли могла им в этом помешать.



Впрочем, других версий пока нет.



Из квартиры друзья забрали шесть тысяч сомов (меньше ста долларов). На улице встретились с Денисом и с ним вместе поехали в гостиницу. Обсуждая по дороге, как завтра отправятся на Иссык-Куль, чтобы зажить наконец-то самостоятельной жизнью.



Руслан Шаршенов, как и следовало ожидать, на следственном эксперименте рассказывал обратное. Это он, дескать, держал бабушку за ноги, а резал её родной внук Тимур.



Потом, пообщавшись с адвокатом, и эти показания изменил. Теперь настаивает на полной своей невиновности.



В этом его целиком и полностью поддерживает мать (она же, по злой иронии судьбы, если помните, тоже бабушка).



- Мой сын не виновен в данном преступлении, - уверяет она журналистов. - Тимур попросил моего сына пройти в квартиру и вынести некие вещи. Но трупа женщины он не видел. К тому же на нём не было никаких следов крови при задержании. А у Тимура все руки были порезаны и под ногтями обнаружена кровь. Мой сын не мог никого убить, он вида крови боится!



Чего-то другого от матери ожидать и не приходится.



Тимур Рахманов и Руслан Шаршенов на время следствия заключены под стражу. Денис оставлен под домашним арестом.



- Я ж ему как-то стал говорить: ну веди ты себя уже как мужик! - вспоминает сосед Анатолий Анатольевич, непонятно кого имея в виду - то ли Тимура, то ли его отца Владислава. - Надо же, говорю, учиться отвечать за свои поступки!



Отвечать за свои поступки и учить этому своих детей надо, наверное, начинать вовремя. И учить не словами, а собственным примером. И помнить, что ничто в этой жизни не проходит без последствий.



"По молодости я много ошибок совершила", - призналась, так и не раскаявшись, в феврале 2013 года в нашей редакции Асель Асанбековна Шаршенова - биологическая мать Руслана.



Расплатились за её "грехи молодости" сын и ни в чём не повинная пожилая женщина.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА