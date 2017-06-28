Подробности Здоровье Кыргызстана 28.06.2017 16:49

"По показателям качества медицинских услуг, - признала недавно в интервью заместитель директора Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве КР Гульмира Черикова, - бренд №1 медицины Кыргызстана - госпиталь "Микрохирургия глаза" профессора Алмазбека Исманкулова".



Так и есть. Разве с этим поспоришь?



Об одном случае из своей жизни Алмазбек Осмоналиевич вспоминает не часто. Может быть, только в преддверии профессионального праздника - Дня медицинского работника Кыргызстана.

Как-то ребёнок одной из сотрудниц госпиталя "Микрохирургия глаза" попал в больницу. К счастью, всё обошлось, но профессор отнёсся к этому со всей серьёзностью. Алмазбек Исманкулов вообще из тех людей, что своих в беде не бросают. Приехал в детскую больницу, лично переговорил с персоналом, на следующий день привёз деньги за лекарства…



- Денег врачи у меня не взяли, - с удивлением вспоминает Алмазбек Осмоналиевич. - Сказали так: пока в нашей стране существуете вы, профессор, пока работает ваш госпиталь, у нас у всех есть надежда, что и мы тоже работаем не зря. Может быть, тоже когда-то сможем отдавать себя медицине на полную катушку, лечить людей в прекрасно оборудованных клиниках, и труд наш, возможно, когда-нибудь будет достойно вознаграждаться.



Это "бремя" академик Исманкулов на себе и несёт. Он - впереди, на него равняются, на него мечтают быть хоть отчасти похожими, хоть немного приблизиться к тому, чего он добился…



Хотя - почему, собственно, "бремя"? Доктор Исманкулов знамя несёт. Высоко несёт знамя отечественной медицины, не позволяя ему упасть окончательно.



Захожу в госпиталь "Микрохирургия глаза", где мы традиционно в конце июня договорились встретиться с профессором. И в который уж раз ловлю себя на мысли: только здесь, только в этом здании с логотипом-девизом "Мы дарим счастье видеть!" становится ясно, что медицина в Кыргызстане по-прежнему жива.



Что есть у нас в стране, слава богу, врачи, которые реально лечат. У которых есть для этого абсолютно всё необходимое: и суперсовременные приборы, и препараты, и высочайшая квалификация, и внимательное, тёплое, поистине человечное отношение к каждому пациенту.



И самое, пожалуй, главное - сильное желание помогать, быть максимально полезными людям и государству.



В коридорах клиники прохладно: работают кондиционеры. Тихо: нет привычной суеты, беготни, сутолоки, без которых невозможно предcтавить себе среднестатистическое лечебное учреждение. Чисто и уютно: никто вроде не шныряет взад-вперёд с швабрами и тряпками. Но впечатление такое, что всё вокруг только что помыли, почистили и приготовили к приёму уважаемых пациентов.



Если рассказать всё это человеку, ни разу не переступавшему порог госпиталя "Микрохирургия глаза", может и не поверить. А если кто-то здесь уже бывал, ему рассказывать не нужно. Он сам всё это видел и сам не мог не впечатлиться.



Середина дня - в госпитале нормальная рабочая атмосфера. Ждут своей очереди на обследование молодые мамы с детьми, неспешно прогуливается по коридору пожилая женщина, привыкая к новым очкам…



- У нас всё по-прежнему, - говорит Алмазбек Осмоналиевич. - Диагностируем, оперируем, возвращаем зрение. Ничего нового. Разочарованы?



Что вы, профессор, ни в коем случае! Наряду со счастьем видеть вы, как ни крути, дарите людям счастье ощутить надёжность и стабильность. А это в наше время дорогого стоит.



Разговариваем с хирургом на ходу. Нет у него времени просто так сидеть, пить кофе и предаваться воспоминаниям. Да и хвастаться ему нет никакого смысла. Алмазбек Осмоналиевич Исманкулов - офтальмолог с мировым именем, к которому и из-за рубежа приезжают лечиться. Всё, что он говорит, воспринимается иной раз как фантастика - но отнюдь не как желание себя похвалить.



Профессор часто говорит "мы" - имея в виду всех работников медицины, незаслуженно обделённых родным государством. Оно, государство, не всегда вспоминает о медиках даже в канун их профессионального праздника.



- Хорошо бы, если бы в этот день, - говорит Алмазбек Осмоналиевич, - каждый позвонил когда-нибудь лечившему его доктору, участковому фельдшеру или медсестре. Поздравил. Искренне, от души пожелал здоровья. Нам, врачам, такого отношения часто очень не хватает.



Он говорит "мы" - но как часть единого целого, как солдата кыргызстанской медицинской армии его не воспринимаешь. Профессор Алмазбек Исманкулов - один. Человек, который сделал себя сам и очень многое сделал для Родины. Рядом с ним сегодня поставить некого.



* * *



150 000 слепых и слабовидящих из 53 стран мира могут теперь прочитать эту статью благодаря тому, что в 1995 году после учёбы в Москве и Лондоне в Кыргызстан вернулся профессор Исманкулов.



1 000 000 (один миллион) долларов США внёс в бюджет Кыргызстана за время работы госпиталь "Микрохирургия глаза" профессора Исманкулова.



За 25 лет Алмазбек Исманкулов воспитал коллектив профессионалов и организовал сверхсовременное медицинское предприятие.



С наступающим праздником вас, профессор! Дальнейшего процветания вам и вашей клинике.



Алина НАЗАРОВА